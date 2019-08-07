Я царь, или не царь... Жээнбеков в панике собрал КырСовБез

08:59 08.08.2019

Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона, заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, на заседании Совета безопасности КР, сообщает пресс-служба главы государства.

Жээнбеков отметил, что Кыргызская Республика является правовым государством. Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

"Глава государства обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув о необходимости исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры", - сообщили в пресс-службе.

Председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор Откурбек Джамшитов представили информацию по сложившейся ситуации.

По итогам заседания было принято соответствующее решение.

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