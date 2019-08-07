 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 08.08.2019
09:22  Кыргызы, давайте жить дружно, - обращение О.Бабанова
09:08  Кровь, пот и слезы Кашмира, - А.Куприянов
08:59  Я царь, или не царь... Жээнбеков в панике собрал КырСовБез
08:55  "Я стрелял...". Атамбаев созывает сторонников в 16:30 на митинг в Бишкеке. Жээнбекова - кетсин!
08:40  Киргизия зависла между "третьей революцией" и войной президентов, - Д.Бавырин
08:37  Ситуация в Кой-Таше. День второй (хроника)
07:59  В чем обвиняется Алмазбек Атамбаев: генпрокуратура возбудила 5 уголовных дел

07:02  SOS! Моника Левински станет продюсером сериала об импичменте Клинтона
06:43  Кой-Ташский штурм. Киргизские "южане" ломают череп КырВласти, - В.Хлюпин
06:41  "Мы - не террористы...". Обращение осажденного Атамбаева после отбитого штурма
06:39  Штурм резиденции Атамбаева перерос в кыргызскую "гражданскую войну": все видео, - "МК"
06:30  Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии, - "Известия"
06:26  1 погибший, 45 раненых, шесть заложников – таков итог первой попытки задержания экс-президента Атамбаева
06:22  Кой-Таш. Начальнику Чуйского облУВД Курманкулову проломили голову камнем
06:21  При штурме в Кой-Таше погиб замкомандира спецподразделения ГКНБ "Альфа" подполковник Ниязбеков
01:45  Бойскаутов Америки сразила "эпидемия педофилии"
Среда, 07.08.2019
22:10  Жээнбеков вырубил атамбаевский телеканал "Апрель"
21:49  КырБардак. Солтон-Сары: слабая власть, молчащий президент..., - К.Тен
21:43  При спуске с пика Ленина в Киргизии погиб российский альпинист - генерал МВД Иванов
21:36  В Бишкеке пока все спокойно. Погонят ли аркалыки ошмяков?
21:33  Кой-Таш. Ополченцы атамбаевцы отлупили спецназ жээнбековцев - 24 раненых и побитых
21:28  Сиськи наголо! В Казахстане стремительно растет популярность маммопластики
21:07  В Кой-Таше уже 15 раненых с обеих сторон
21:06  Сторонники Атамбаева применяют боевое оружие; огнестрельное ранение получил боец спецназа
21:05  КирГКНБ опровергает информацию о том, что спецназ сдался сторонникам Атамбаева
21:02  Алматинский пастор Максимов осужден на пять лет за "метод якоря в аудиально-кинестетической и визуально-кинестетической модальности"
21:00  В Казахстане разворовали главную консерваторию имени Курмангазы
20:49  Эр-Рияд решил отомстить Турции за скандал вокруг "дела Хашогги", - И.Субботин
20:48  Пентагон требует от союзников присутствия в Персидском заливе, - В.Скосырев
20:44  Экс-главу Tajik Air Рустама Холикова ГКНБ снял с рейса Душанбе-Стамбул
20:40  Рахмон II-й приказал "организовать экскурсии беспризорников и сирот в столичные музеи и парки"
20:38  Президент Казахстана уволил экс-министра обороны Жасузакова из Вооруженных Сил за ЧП в Арыси
20:32  Почем демократия для туземцев? Выходит новая книга Е.Дьяконова из серии "В зоне Uz"
20:22  Атамбаевцы отбили первый штурм спецназа! Инфо об аресте - фейк
19:38  Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма его дома
18:25  Пакистан выслал посла Индии после решения по Кашмиру
17:29  КирСпецназ пошел на штурм в Кой-Таше. Сторонники Атамбаева строят баррикады
11:34  Россияне хотят в СССР: Советская власть была ближе и справедливее нынешней
11:29  Массовый голод 1930-х в Казахстане: Ашаршылык был, геноцида не было, - Ж.Байхожа
11:28  Почему Монголия такая бедная, ведь у нее была великая империя?
11:27  Смогут ли США принести демократию в Среднюю Азию?
11:26  Был ли Чингисхан хорошим индивидуальным бойцом?
11:24  Первая валютная: конфликт США и КНР может ослабить рубль
11:22  Как влияют антироссийские санкции на экономические интересы Казахстана?
11:14  Вспоминая Героя. Казахский летчик Талгат Бегельдинов
08:15  Запущена первая газовая турбина Туракурганской ТЭС. В Ферганскую долину пришел большой свет!
07:52  Реформа, однако. В Казахстане меняют раскрас тюремных роб...
07:21  В Латвии возбудили уголовное дело в отношении жены и детей экс-кыр-вице-премьера Зилалиева
07:15  От либерала до палача - один шаг, - А.Проханов
07:10  Массовый голод 1930-х в Казахстане: Ашаршылык – это геноцид! - М.Боранбай
06:57  Трампономика переходного периода, - Дм.Дробницкий
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кровь, пот и слезы Кашмира, - А.Куприянов
09:08 08.08.2019

7 августа 2019

Правительство Индии пошло на обострение ситуации вокруг Кашмира – единственного мусульманского региона страны. Скорее всего, будет отменена автономия и привилегии штата, а сам он будет разделен на две территории. К чему это приведет?

Партия премьер-министра Индии "Бхаратия джаната парти" (БДП) и ее союзники впервые имеют подавляющее преимущество в низшей палате парламента, то есть могут провести любое нужное им решение. Президентом страны с 2017 года является Рам Натх Ковинд, соратник Нарендры Моди и человек, лояльный партии. Это означает, что законопроект об отмене автономии Кашмира гарантированно пройдет.

За отмену особого статуса Кашмира БДП выступала с 1951 года. Когда-то эти призывы звучали тише, когда-то – громче, но перед последними общенациональными выборами в апреле этот пункт был ясно обозначен в партийной программе. Сейчас БДП имеет возможность выполнить обещание – и она его выполняет.
Особый статус, которым Джамму и Кашмир пользуется со времени своего вхождения в состав Индии в 1947 году, предполагает множество привилегий. Есть квоты на поступление кашмирцев в кашмирские вузы, на принятие кашмирцев на работу в кашмирскую администрацию, действуют ограничения на покупку земли людьми, не живущими в штате. Кашмир пользуется в Индии широчайшей автономией, подобной которой не имеет ни один другой штат.

При этом Кашмир – единственный штат в Индии, где мусульмане составляют большинство населения. С 1989 года там идет так называемая кашмирская интифада – вялотекущее восстание, которое поддерживается морально (а как считают индийские спецслужбы, не только морально, но и деньгами, и оружием) со стороны Пакистана. Индия вот уже на протяжении тридцати лет пытается подавить это восстание – и не может этого сделать, как считает Нью-Дели, в связи с неэффективной системой управления Кашмиром. С точки зрения большей части простых индийцев, она не просто неэффективна, она вообще преступна, потому что Индия засыпает Кашмир деньгами и заливает кровью своих солдат – и все безрезультатно. При нынешней системе этот мятеж не прекратится.
Соответственно, было принято давно уже назревшее решение о том, чтобы лишить Кашмир статуса штата и разделить его на две союзные территории: Джамму и Кашмир с сохранением законодательного собрания и Ладакх – без него. Сама идея раздела Кашмира тоже вызревала уже минимум лет тридцать. Ее инициаторами являются преимущественно жители Ладакха – в большинстве своем буддисты и индуисты, недовольные тем, что находятся под властью кашмирского правительства, где большинство составляют мусульмане.
По официальной версии, которую озвучивает индийское МВД, это попытка создать более эффективную систему, которая поможет подавить сепаратистские тенденции, навести в Кашмире порядок, дать ему толчок к экономическому развитию. После этого Джамму и Кашмир, возможно, получит статус штата обратно. С точки зрения правительства Моди, Кашмир должен жить по тем же законам, что и остальная Индия, чтобы ни у кого не возникало вопросов на тему того, что он действительно принадлежит Индии.

Правительство жестко нацелено на интеграцию Кашмира в состав Индии и готово к обострению ситуации. Одно это решение не прекратит одномоментно беспорядки в Кашмире, впереди многие годы упорного труда и большие жертвы, и индийцы это понимают. "Мне нечего вам предложить, кроме крови, тяжелого труда, пота и слез", мог бы повторить Моди вслед за Черчиллем – и, как и Черчилля, его поддерживают широкие массы, готовые одобрить любое жесткое решение. Уже помещены под домашний арест многие кашмирские политики, которые не абсолютно лояльны Индии, в регион переброшено около восьми тысяч военнослужащих, власти готовятся к массовым протестам.

Как ни странно, этот шаг Индии, хотя он на первый взгляд ведет к эскалации, может вполне привести в конечном счете к разрядке ситуации в Кашмире. Эта ситуация давно находится в подвешенном состоянии и в нынешних условиях практически нерешаема. При этом и Индия, и Пакистан, и Китай, который тоже занимает в Кашмире определенную территорию, понимают, что статус-кво никак не изменить. Военным путем ни одна из сторон не может захватить Кашмир, и мирным путем объединить его никто тоже не может.

#{author}Самым лучшим решением было бы превратить линию контроля и линию фактического контроля в Кашмире в постоянную границу. Это очень сложно сделать, пока формально существует штат Джамму и Кашмир – наследник бывшего княжества, часть которого формально считается оккупированной. Но в том случае, если все это будет радикально пересмотрено, нынешние действия могут стать первым шагом, который сдвинет лавину и приведет к череде решений, которые, в свою очередь, позволят решить кашмирский вопрос.

Источник - ru.valdaiclub.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565244480
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 августа 2019 года №86
- Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин посетил Национальный центр биотехнологии
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №561
- Помощник Президента РК провела прием граждан по личным вопросам
- Кадровые перестановки
- Кровь, пот и слезы Кашмира
- Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
- Атомной энергетике рассчитали инвестиции
- Киргизия зависла между "третьей революцией" и войной президентов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  