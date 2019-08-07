 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 08.08.2019
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17:43  Жээнбеков стянул в Бишкек 1,5 тысячи племенных ополченцев - "народных дружинников"
17:19  Затаившийся дракон. О мифах и реалиях Китая, - Н.Вавилов
17:02  Атамбаев решил сдаться властям, но ему не дают сторонники
15:25  Кой-Таш. В штурме штаба Атамбаева задействовали бронетехнику
15:10  Кухня НКВД: белые и красные заговорщики в Красной армии. Вышла новая книга Н.Черушева
14:59  Кой-Таш. У "спецназовцев" отобрано 40 единиц огнестрельного оружия, ранены - 1 полковник, 3 подполковника, 1 майор и 3 лейтенанта КНБ

14:48  "Это - оголтелая борьба..," - речь Жээнбекова в ЖК (текст)
14:40  Глава КырГКНБ Опумбаев: У Атамбаева в Кой-Таше крепость, а не дом... Жалею, что не дал разрешения на огонь на поражение
14:30  Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов в Кой-Таше
14:22  Главный ошмякский силовик Опумбаев (КирГКНБ) сам подал в отставку, но она пока не принята
14:18  Ташкент. Недоступное "доступное" жилье, - Д.Юсупов
14:15  Атамбаевцы отпустили 6 пленных кыр-"спецназовцев"
14:12  Талибы пообещали афганцам несколько дней радости и счастья, - А.Серенко
14:09  КырДепутаты требуют привлечь к ответственности глав ГКНБ и МВД. За трусость и дебилизм
14:07  Кризис в Бишкеке. Мэрия обещает не допустить мародерства и беспорядков
14:01  Начался третий штурм резиденции Атамбаева
14:00  Воинственные ли люди монголы?
13:55  Кризис политических войн XXI века, - Грег Саймонс
13:53  Как казахский ученый Ноэль Шаяхметов восстанавливал по черепу лица наших предков
13:51  Воюющие в терновнике: Россия озабочена активностью Турции в Сирии, - Э.Байназаров
13:49  Почему в такой богатой стране, как Казахстан, такие маленькие зарплаты?
13:47  Шотландия против царька Бориса. МелкоБритания идет к распаду, - А.Ивахник
13:46  Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессии
09:22  Кыргызы, давайте жить дружно, - обращение О.Бабанова
09:08  Кровь, пот и слезы Кашмира, - А.Куприянов
08:59  Я царь, или не царь... Жээнбеков в панике собрал КырСовБез
08:55  "Я стрелял...". Атамбаев созывает сторонников в 16:30 на митинг в Бишкеке. Жээнбекова - кетсин!
08:40  Киргизия зависла между "третьей революцией" и войной президентов, - Д.Бавырин
08:37  Ситуация в Кой-Таше. День второй (хроника)
07:59  В чем обвиняется Алмазбек Атамбаев: генпрокуратура возбудила 5 уголовных дел
07:02  SOS! Моника Левински станет продюсером сериала об импичменте Клинтона
06:43  Кой-Ташский штурм. Киргизские "южане" ломают череп КырВласти, - В.Хлюпин
06:41  "Мы - не террористы...". Обращение осажденного Атамбаева после отбитого штурма
06:39  Штурм резиденции Атамбаева перерос в кыргызскую "гражданскую войну": все видео, - "МК"
06:30  Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии, - "Известия"
06:26  1 погибший, 45 раненых, шесть заложников – таков итог первой попытки задержания экс-президента Атамбаева
06:22  Кой-Таш. Начальнику Чуйского облУВД Курманкулову проломили голову камнем
06:21  При штурме в Кой-Таше погиб замкомандира спецподразделения ГКНБ "Альфа" подполковник Ниязбеков
01:45  Бойскаутов Америки сразила "эпидемия педофилии"
Среда, 07.08.2019
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21:49  КырБардак. Солтон-Сары: слабая власть, молчащий президент..., - К.Тен
21:43  При спуске с пика Ленина в Киргизии погиб российский альпинист - генерал МВД Иванов
21:36  В Бишкеке пока все спокойно. Погонят ли аркалыки ошмяков?
21:33  Кой-Таш. Ополченцы атамбаевцы отлупили спецназ жээнбековцев - 24 раненых и побитых
21:28  Сиськи наголо! В Казахстане стремительно растет популярность маммопластики
21:07  В Кой-Таше уже 15 раненых с обеих сторон
21:06  Сторонники Атамбаева применяют боевое оружие; огнестрельное ранение получил боец спецназа
21:05  КирГКНБ опровергает информацию о том, что спецназ сдался сторонникам Атамбаева
21:02  Алматинский пастор Максимов осужден на пять лет за "метод якоря в аудиально-кинестетической и визуально-кинестетической модальности"
21:00  В Казахстане разворовали главную консерваторию имени Курмангазы
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Кризис политических войн XXI века, - Грег Саймонс
13:55 08.08.2019

ВАЛДАЙСКИЕ ЗАПИСКИ
№105 Кризис политических войн XXI века
07.08.2019
Грег Саймонс

Информация нематериальна. Ей можно делиться и манипулировать, а это значит, что информация в новостной среде не всегда точно отражает реальную ситуацию. Информационная среда является ареной конкурентной борьбы. Цель в том, чтобы получить информационное превосходство над противником. Именно в информационной среде происходят реальные сражения, определяются победители и проигравшие на основании таких неосязаемых факторов, как лидерство, нравственность, сплоченность, уровень подготовки и опыт, осознание ситуации и состояние общественного мнения. Вся информация проходит через фильтр человеческого восприятия.

Внешняя политика и вооруженные конфликты подвергаются манипуляциям как никакая другая сфера человеческой деятельности. Нередко в этой связи применяется метод противопоставления противоположных по смыслу норм и ценностей, например, одна сторона представляет "добро", а другая – "зло". Это делается потому, что на фоне роста скептических настроений в обществе убедить население в необходимости следования каким-то конкретным национальным интересам или целям гораздо сложнее, чем мобилизовать людей с помощью якобы бескорыстных норм и ценностей "гуманитарного" характера. В этом контексте, а также учитывая современное состояние информационной среды и политики, СМИ формируют общественное мнение и восприятие.

То, как журналисты трактуют то или иное событие, служит оружием войны. Господствующие либеральные СМИ не соответствуют роли независимого противовеса власти, как об этом писал Эдмунд Берк. Напротив, своим мессианским стремлением распространять "демократию" они скорее выступают в качестве инкубатора и рупора глобальной либеральной повестки.

Для достижения подрывных внешнеполитических целей посредством политических войн необходимо разрушить связи между элитой и народными массами, подорвать сплоченность элиты страны и тем самым затруднить процесс принятия решений и возможность реализовывать эффективные контрмеры. Одним из наиболее распространенных средств достижения этих целей в области международных отношений на современном этапе стало навязывание идеи о наличии кризисной ситуации, что предполагает и дает возможность ввести чрезвычайные меры в силу якобы имеющих место чрезвычайных обстоятельств и таким образом выйти за рамки дипломатических норм и традиционных политических подходов.

США и их союзники стремятся обеспечить себе максимальную свободу при реализации своих внешнеполитических целей, включая практику смены режимов, а для этого им потребовалось расширить пределы возможного, изменив то, как задумывались, воплощались на практике и разграничивались международные отношения. Для достижения этой тактической цели им потребовалось нивелировать идеи, заложенные несколько веков назад в основу Вестфальской системы международных отношений, поскольку они представляли собой преграду на пути избирательного применения силы в политике, экономике, дипломатии и военном деле против отдельных стран, режим которых было намечено сменить. И США далеко не одиноки в своем стремлении к этой цели, поскольку такую тактику применяют и другие страны. Однако они значительно уступают Вашингтону с точки зрения своей мощи и потенциала. США пока удается сохранять статус единственной мировой сверхдержавы, несмотря на достаточно убедительные попытки оспорить это господство.

Как работает прикрытие США статусом "посредника" и как это помогает Штатам "влезать" во внутренние дела других стран, преследуя исключительно собственные интересы? Об этом рассуждает в Валдайской записке Грег Саймонс, доцент Института исследований России и Евразии (IRES) Уппсальского университета, Швеция.

Валдайская записка №105
PDF 0.47 МБ
http://ru.valdaiclub.com/files/28591/

Источник - valdaiclub.com
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