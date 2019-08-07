Воинственные ли люди монголы?

14:00 08.08.2019

После того, как сын мелкого монгольского князька Тэмуджин объединил кочевые роды в единое государство под своей суровой рукой, короновался в качестве верховного правителя степи под именем Чингисхана, под степной ковыль легли многие прежде могучие противники кочевников.



Развитые оседлые государства Средней Азии и Ближнего Востока были уничтожены, множество населения погибло, культура находилась в упадке. А монгольская военная машина покатилась дальше, сминая всех на своем пути. Повержены были все, почти все, кто осмелился оказать сопротивление. Жители непокорных городов вырезались без исключения, а немногие выжившие стали рабами.



Конечно, власть потомков Чингисхана над Китаем была сброшена через 97 лет после завоевания, а над Ираном – через 79. Но вот в Средней Азии и европейских степях (Золотая Орда), они удержались куда дольше. А в начале 17 века возникло Джунгарское ханство, лебединая песня монгольского могущества, совершавшее грабительские походы на всех соседей и одновременно воевавшее и с казахами, и с маньчжурами, захватившими Китай.



Кажется, что современные потомки великих завоевателей древности должны быть исключительно жестокими и воинственными людьми. Ведь и сегодня многие из них живут все в тех же спартанских условиях, как и в древние времена.



Но реальность, как всегда, сложнее расхожих стереотипов.



Монголы могут быть суровыми, без сомнения, но они не обязательно более жестоки, чем другие люди, живущие по всему миру. Каковы должны быть критерии этого?



Если вашей мерой жестокости является военный потенциал, то монголы его не имели, по крайней мере, 300 лет. С середины 17 века их страна была захвачена маньчжурами и контролировалась ими из Китая на протяжении веков. И все жестокие люди в Монголии не смогли предотвратить этого.



Похожая история была у Дании. Когда-то викинги были ужасом всей Европы и вторгались в любые страны по своему желанию. Но теперь никто не боится датских военных в довольно долгое время.



После присоединения империей Цинь большей части монгольских земель, власть повела тут довольно интересную политику, которую кратко можно сформулировать так: строительство храма на территории монголов является более эффективным, чем поддержание стотысячной армии. Тут начали оказывать поддержку тибетскому буддизму. Сам по себе он мало влиял на воинственность. Но зато прежних кочевников удалось привязать к храмам и сделать их фактически полуоседлыми, отчего монголы постепенно утратили свою боеспособность и дух, который делал их непобедимыми.



Если бы не революция 1911 года, которая случилась при немалой поддержке Российской империи, не видать бы монголам независимости, как своих ушей. Даже с учетом того, что Китай был тогда исключительно слаб и выполнял самые оскорбительные требования великих держав. На нищих кочевников без нормального оружия и выучки сил у Пекина в любом случае бы хватило.



Защитить страну без иностранного вмешательства у монголов не получилось. Китайские войска были изгнаны только русским генералом Унгерном, который ушел из революционной России под давлением большевиков.