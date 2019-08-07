Кризис в Бишкеке. Мэрия обещает не допустить мародерства и беспорядков

14:07 08.08.2019

08 августа 2019, Бишкек - , Мария ОРЛОВА



Мэрия Бишкека обещает не допустить мародерства и беспорядков в столице. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Со всей ответственностью заявляем, что мы совместно с правоохранительными органами будем обеспечивать охрану общественного порядка в городе и пресекать в рамках закона любые провокации.

Мэрия Бишкека

В муниципалитете призывают горожан не принимать участия в незаконных и сомнительных акциях, а также осудить действия отдельных лиц, пытающихся дестабилизировать обстановку в Бишкеке.



"Только вместе мы защитим город от деструктивных сил. Мы хотим жить в городе, где мир и стабильность. Мы хотим сохранить и приумножить наши достижения и продолжить развивать столицу!" - отметили в муниципалитете.