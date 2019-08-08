Талибы пообещали афганцам несколько дней радости и счастья, - А.Серенко

14:12 08.08.2019

8.08.2019

Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"



Лидер "Талибана" (организация запрещена в РФ) шейх Хайбатулла Ахундзада призвал своих боевиков обеспечить безопасность граждан Афганистана в дни религиозного праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Ранее старейшины пуштунских племен одной из восточных афганских провинций обратились к талибам с просьбой объявить перемирие на время праздника. Призыв шейха Хайбатуллы вызвал неоднозначную реакцию в афганском общественном мнении, тем более, что он прозвучал на следующий день после крупного теракта в Кабуле.

"Братья моджахеды, я даю вам поручение, чтобы вы уделяли все внимание защите, помощи и утешению нашего верующего народа в эти дни (праздника Ид аль-Адха – "НГ"), - говорится в тексте послания лидера "Талибана". - Примите все необходимые меры для благополучия и безопасности ваших соотечественников, для посещения семей мучеников, инвалидов и заключенных, и помогайте им в меру своих возможностей".



В тексте обращения шейха Хайбатуллы не говорится прямо о решении объявить перемирие или режим прекращения огня в стране. "Я надеюсь, что мы проведем эти благоприятные дни (праздника) в радости и счастье", - заявил руководитель "Талибана".

В кабульском экспертном сообществе уже несколько дней обсуждается тема возможного временного перемирия с талибами в праздник Ид аль-Адха. В начале недели группа старейшин пуштунских племен из восточной провинции Пактия выступила с обращением к лидерам "Талибана" прекратить боевые действия на время религиозных торжеств. Тогда боевики никак не отреагировали на сигнал от племенных вождей, очевидно, не желая, чтобы сегодняшнее послание шейха Хайбатуллы выглядело как результат чужой инициативы.



Первая реакция афганского общественного мнения на заявление лидера "Талибана" выглядит неоднозначной. Часть пользователей афганского сегмента соцсетей позитивно отнеслась к перспективе прожить несколько дней без нападений террористов. Скептики считают, что на практике боевики не выполнят поручение своего руководителя. "Лидеры талибов больше не контролируют дикарей группировки, и такие сообщения не окажут на них никакого влияния. Потому что многие из этих террористов разделены на небольшие группы и получают деньги непосредственно от пакистанских военных, чтобы убивать афганцев и уничтожать нашу страну", - прокомментировал ситуацию независимый журналист из Джелалабада Кари Нурулла.



Недоверие афганцев к сегодняшним обещаниям шейха Хайбатуллы можно объяснить широким резонансом от вчерашнего теракта в Кабуле. В среду 7 августа террорист-смертник из "Талибана" мулла Джаббар Лугари, управляя грузовиком с взрывчаткой, врезался в здание 6-го отдела полиции в столице Афганистана. "Взрыв был такой силы, что из земли проступила вода, само здание полиции восстановлению не подлежит, - сообщили источники "НГ" в Кабуле. – В результате теракта была также полностью разрушена мечеть, располагавшаяся поблизости. Погибли и получили ранения очень многие люди, гораздо больше, чем сообщается официально. Причем, это были не только сотрудники МВД, но и обычные мирные граждане, которые пришли в отдел полиции со своими обращениями, за справками и т.д.". "Этот теракт вызвал всплеск ненависти не только к талибам, но и к спецпредставителю США по переговорам с боевиками Залмаю Халилзаду, - отметил один из кабульских политических экспертов. – Ведь под разговоры о скором мире, которые уже много месяцев ведет американский дипломат с талибами, терактов становится все больше и все больше гибнет ни в чем не повинных людей".



"Военные преступления, включая умышленные убийства мирных жителей, пытки, уничтожение гражданской собственности, захват заложников, изнасилования, использование детей-солдат, грабежи – талибы совершали все эти преступления против афганской нации", - прокомментировал обращение лидера талибов афганский медиа-активист Вакиль, назвав боевиков "людьми с нулевой совестью, которые говорят о джихаде, а сами путешествуют по миру на деньги США".

Кстати, в тексте своего послания шейх Хайбатулла неоднозначно высказался о взаимодействии "Талибана" с американскими переговорщиками, послав Вашингтону сигнал о сохраняющемся к нему недоверии. "Провалов многочисленных военных стратегий за последние восемнадцать лет достаточно, чтобы сосредоточиться на поиске мирного пути, - заявил лидер боевиков, обращаясь к представителям США. - Что касается переговорного процесса в настоящее время, то Исламский Эмират (самоназвание "Талибана" - "НГ") занимается этим со всей серьезностью. Были предприняты важные шаги политическим офисом (талибов в Катаре – "НГ"), процесс управляется политическим заместителем лидера (муллой Барадаром – "НГ") и назначенной сильной переговорной командой. Следовательно, вы также должны продолжать этот процесс искренне, предпринимая эффективные шаги в направлении урегулирования и прекращения восемнадцатилетней трагедии. Тем не менее, растущие слепые и жестокие атаки со стороны Америки в ходе переговорного процесса, нападения на гражданские районы и противоречивые заявления ваших военных и политических чиновников породили облако неуверенности в этом процессе, вызвав сомнения в ваших намерениях". "Двустороннее доверие является основой успешного переговорного процесса, поэтому крайне важно, чтобы такие негативные действия прекратились", - подчеркнул лидер террористической группировки.

"Боевики "Талибана" продолжают использовать тактику кнута и пряника, то нагнетая террористическую напряженность, то обещая несколько дней мирной передышки, - прокомментировали "НГ" ситуацию кабульские наблюдатели. – Цель этих действий – запугать афганское общественное мнение, парализовать волю людей, перехватить инициативу в боевых действиях, показать, что только "Талибан" решает, кому в Афганистане жить, а кому и когда умирать. И даже возможное прекращение огня на несколько праздничных дней вряд ли можно рассматривать, как некие изменения в стратегии боевиков. Талибы уже однажды объявляли трехдневное перемирие в Афганистане по случаю другого религиозного праздника, но в итоге оно обернулось еще большей террористической активностью. Скорее всего, также будет и на этот раз".