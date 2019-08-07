Атамбаевцы отпустили 6 пленных кыр-"спецназовцев"

14:15 08.08.2019

В 15:51 8 августа 6 бойцов спецназа, удерживавшихся в Кой-Таше, вывели из дома Алмазбека Атамбаева.

Их посадили в машину и увезли в сторону Бишкека.

"Мы ожидали властей или переговорщиков с утра, чтобы отдать бойцов. Но никто не пришел. Поэтому мы создали коридор и передали их коллегам", - сказал охранник Атамбаева.

Среди бойцов есть раненые. Они были задержаны в ходе штурма дома Атамбаева вечером 7 августа.

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