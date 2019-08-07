Ташкент. Недоступное "доступное" жилье, - Д.Юсупов

14:18 08.08.2019 Строящиеся в Ташкенте жилые дома, предназначенные для людей с инвалидностью, в действительности оказались физически недоступными для них. В проблеме разбирался Дильмурад Юсупов.



С 2017 года по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиеева по всей стране было начато строительство доступного жилья для удовлетворения потребностей в нем уязвимых слоев населения. Одним из таких проектов стало возведение в 2018-2019 годах 72 многоквартирных жилых домов для малообеспеченных семей и людей с инвалидностью на территории махалли "Чоштепа" Сергелийского района Ташкента.

Для большинства населения понятие "доступность" ассоциируется с льготной ипотекой или даже безвозмездной передачей жилья с правом пользования, но без права собственности. Однако для людей с инвалидностью "доступность" в первую очередь предполагает физическую доступность окружающей среды.

23 июля Ассоциация инвалидов Узбекистана, объединяющая 26 общественных организаций инвалидов по всей стране, в соответствии с законом "Об общественном контроле", провела мониторинг доступности новых жилых объектов в махалле "Чоштепа", построенных специально для постоянного проживания людей с инвалидностью.

В ходе мониторинга был подготовлен видеорепортаж, который мы очень рекомендуем просмотреть нашим читателям.



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По итогам мониторинга выяснилось, что требования о доступности, предусмотренные законом "О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан", санитарно-гигиенические и строительные нормы, включая СанПиН №0266−09 "Проектирование и строительство жилых и общественных зданий, жилых образований, используемых инвалидами и маломобильными группами детского и взрослого населения", Градостроительные нормы и правила (ШНК) 2.07.02.-07 "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения" и другие требования не были соблюдены.

Приветствие: непригодный пандус

Человек, пользующийся инвалидной коляской, сталкивается с основным барьером сразу же - при входе в подъезд. Сперва необходимо открутить гайку откидного пандуса. Но как это сделать самостоятельно человеку в инвалидной коляске, если он без сопровождающего? Он и хотел бы откинуть пандус самостоятельно, но это невозможно.

Затем нужно подняться по пандусу с углом наклона более 30 градусов. Есть также вероятность того, что ширина инвалидной коляски не подойдет под ширину рельсов пандуса. Очевидно, что без посторонней помощи подниматься или спускаться на инвалидной коляске по такому "пандусу" абсолютно невозможно.



Фото автора.

Допустимый уклон пандуса регламентируется СанПиН №0266−09, согласно которому высота подъема каждого марша пандуса должна быть не более 0,6 м при уклоне 1:12 (8% или 4,76 градуса). При высоте подъема 0,2 м - не более 1:10 (10% или 5,71 градуса). Поперечный уклон не должен превышать 1:50.

Уклон пандуса - один из основных критериев пригодности пандуса. Если уклон превышает нормативное значение в 8% (4,76 градуса), то его использование считается небезопасным для пользователей инвалидных колясок, для родителей с детскими колясками и других маломобильных групп населения.

"Вот уже два месяца, как я переселилась в этот дом, но выходила на улицу только три раза. Больше не выходила, потому что очень опасно и страшно. Если только приезжает мой зять или другой мужчина - только они могут спустить и поднять меня. Если их нет рядом, то прошу местную охрану. Очень опасно. Моя мать физически не в состоянии помочь мне. Установили очень неудобный пандус", - рассказала женщина с инвалидностью, недавно переселившаяся в "доступный" дом в махалле "Чоштепа".

Двери, в которые не войти

Вездесущие пороги - у входа в подъезд, в квартиру, в туалет и ванную комнату - это другие барьеры, препятствующие независимой жизни человека с нарушениями опорно-двигательного аппарата, престарелых, незрячих и слабовидящих, ослабленных людей и других маломобильных групп населения.

"Честно говоря, я затрудняюсь входить в туалет и ванную. Не получается самостоятельно въехать и выехать - коляска не может подняться на высокий порог. Из-за этого приходится оставлять коляску и самой ползком заходить. Унитаз тоже высокий. Из-за этого рядом с унитазом мне сделали „топчан". Так я и пользуюсь. Ванная тоже очень высокая и неудобная", - рассказала жительница дома с I группой инвалидности.

По требованиям СанПиН №0266−09 входные двери в здания и помещения должны быть шириной не менее 0,9 м, что также не было соблюдено в квартире, выделенной специально женщине с инвалидностью. Дверь в туалет и ванную комнату имеет ширину 0,6 м, и пользователь стандартной инвалидной коляски шириной 0,7 м не смог зайти в комнату. Как в такой ситуации человек сможет попасть в ванную и туалет?



Заместитель председателя Ассоциации инвалидов Узбекистана Фарход Абдурахманов не может въехать в туалет и ванную комнату в стандартной инвалидной коляске шириной 70 см. Ширина двери - 60 см. Фото автора.

Более того, ШНК 2.08.01−05 "Жилые здания" обязывает учитывать потребности жильцов, передвигающихся в инвалидных колясках. В санузлах для таких категорий людей должны быть установлены поручни для удобства пользования унитазом и ванной. При этом душ, раковина с умывальником и зеркало должны быть установлены на высоте, удобной для пользования человеком с нарушениями опорно-двигательного аппарата в соответствии с его возможностями.

Путь до автобусной остановки

Нашей группе мониторинга пришлось проехать 1,4 км на инвалидной коляске, чтобы дойти до близлежащей автобусной остановки. При этом выяснилось, что пользователь инвалидной коляски не сможет самостоятельно доехать до остановки, потому что твердого и ровного покрытия нет.

СанПиН №0266−09 обязывает размещать жилые дома с квартирами для престарелых и инвалидов в креслах-колясках в радиусе пешеходной доступности предприятий повседневного спроса и остановок общественного транспорта на расстоянии не более 200 метров.

Есть и радостные моменты. В новых домах созданы некоторые условия для незрячих и слабовидящих людей: кнопки лифта с указанием номеров этажей шрифтом Брайля.

И все же, почему при проектировании "доступного" жилья для людей с инвалидностью не были учтены все остальные нормы и правила? Можно было бы обойтись и без пандуса в подъезде, если бы вход и лифт в здании располагались вровень с тротуаром.

Изначально в проекте можно было предусмотреть входы в подъезд и помещения внутри квартиры по беспороговой технологии, дверь в санузел можно было бы сделать шире…

Почему нормы и правила доступности не соблюдаются

В проекте постановления Кабинета Министров о строительстве 72 "доступных" домов в махалле "Чоштепа" генеральной проектной организацией числится ООО Prime Tower Group, которое также участвует в реализации проекта Tashkent City. В документе также указана генеральная подрядная организация - ООО Whitecity Construction. Связаться с данными организациями автору не удалось.

Согласно закону "О социальной защищенности инвалидов" проекты объектов, посещаемых людьми с инвалидностью, должны быть согласованы с Узбекским обществом инвалидов. Для того, чтобы выяснить, кто согласовал проект 72 домов в махалле "Чоштепа", автор обратился в Ташкентское городское отделение Общества инвалидов. Председатель отделения Феруза Васикова сообщила, что никто не обращался к ней о согласовании проекта в махалле "Чоштепа".

"Раньше каждую пятницу меня вызывали в ГлавАПУ (Главное управление архитектуры и строительства Ташкента - ред.) для участия в собрании по согласованию строительных проектов. Перед нами ставили эскиз, и представители органов противопожарной безопасности, чрезвычайных ситуаций и прочих ведомств, а также наше Общество инвалидов утверждали проект. Однако в последнее время проекты стали согласовывать через „единое окно", согласно постановлению Кабмина, и меня перестали приглашать в ГлавАПУ", - объяснила Феруза Васикова.

Автор обратился в ГлавАПУ Ташкента, чтобы выяснить, почему Узбекское общество инвалидов перестали привлекать к согласованию строительных проектов и каким образом проект, который не отвечает требованиям доступности для людей с инвалидностью, получил одобрение. Руководитель отдела проектирования в ГлавАПУ Абдухалим Шахидов на вопрос, кто согласовывал проект 72 домов для малообеспеченных семей и людей с инвалидностью по улице Узар в махалле "Чоштепа" Сергелийского района, ответил: "Этот проект к нам не относится".

Главный специалист отдела строительства Сергелийского раойна Рауфжон Усмоналиев рассказал, что функция ГлавАПУ заключается в проверке строительных проектов объемом более 300 кв. м на соответствие требованиям ШНК и СНиПов. Однако если строительство объекта осуществляется согласно постановлению Кабмина, согласование проекта может проходить по иному порядку, установленному в самом постановлении.

Раньше порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство регламентировался постановлением Кабинета Министров от 7 июня 2007 года №110 и ШНК 1.03.01−08. В ГлавАПУ созывался еженедельный технический совет с приглашением всех соответствующих ведомств, включая Узбекское общество инвалидов, для согласования и утверждения проектов. Организация-проектировщик должна была защитить свой проект перед техническим советом. Однако, по-видимому, технический совет перестал созываться после того, как постановление утратило силу 20 февраля 2018 года.

На замену пришло новое постановление Кабинета Министров "Об утверждении некоторых административных регламентов оказания государственных услуг в сфере архитектуры и строительства". Основным новшеством является согласование проектно-сметной документации исключительно посредством Единого портала интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ).

Скорее всего, ссылаясь на "единое окно", Феруза Васикова имела в виду именно этот новый порядок согласования проектов. Тем не менее, функция технических советов при ГлавАПУ с участием Узбекского общества инвалидов не должна была потерять свое значение. Несогласование строительных проектов с Обществом инвалидов противоречит закону "О социальной защищенности инвалидов".

Доступность только на бумаге и на словах

Все эти вопросы уже поднимались во время прямого эфира телепередачи "Муносабат" 30 июля 2018 года, посвященной обсуждению системы государственной поддержки людей с инвалидностью. Там был показан видеоролики о физической недоступности новостроек в Сергелийском районе. Однако за год ситуация никак не поменялась. Проектировщики и подрядные организации продолжают игнорировать строительные нормы и правила, касающиеся доступности.

В указе президента №УП-5270 от 1 декабря 2017 года Государственному комитету по архитектуре и строительству, Государственному комитету по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру, Государственному комитету по автомобильным дорогам, Узбекскому агентству автомобильного и речного транспорта и другим ведомствам было поручено принять меры по усилению архитектурно-строительного надзора при проектировании и строительстве объектов, а также обеспечению принципа неотвратимости ответственности за несоблюдение требований по обеспечению доступа к ним лиц с инвалидностью.

До 1 марта 2018 года все вышеуказанные ведомства с участием обществ лиц с инвалидностью должны были разработать проект постановления правительства по разработке государственной программы обеспечения доступной среды для лиц с инвалидностью. Однако проект постановления так и не был утвержден в указанные сроки в связи с тем, что, скорее всего, подготовленный Министерством строительства документ не соответствовал требованиям.

"Ни одна общественная организация инвалидов не была вовлечена в процесс разработки проекта постановления. Документ, разработанный Министерством строительства, состоит всего лишь из девяти пунктов. Разве может госпрограмма по обеспечению доступной среды для людей с инвалидностью состоять из девяти пунктов?! К примеру, аналогичная российская государственная программа доступности состоит из около 100 страниц", - говорит председатель Ассоциации инвалидов Узбекистана Ойбек Исаков.

Одной из причин плохой реализации статьи 9 закона "О социальной защищенности инвалидов" по учету потребностей инвалидов при проектировании и строительстве объектов социальной инфраструктуры является отсутствие заинтересованности у Министерства занятости и трудовых отношений в контроле за исполнением требований законодательства.

"За невыполнение обязанностей по обеспечению доступности законом предусмотрена экономическая ответственность. И полученные штрафы должны использоваться на создание доступной среды. Однако эти средства сейчас перечисляются в Министерство финансов. В связи с этим у Министерства занятости и трудовых отношений недостаточно мотивации. Необходимо ввести изменение в законодательство, чтобы контроль осуществляли местные хокимияты, и чтобы в их местные бюджеты перечисляли эти штрафы", - предлагает Ойбек Исаков.

Пассивность гражданского общества и партий

Как видно, механизм согласования и утверждения строительных проектов Узбекским обществом инвалидов не работает. Проблема обеспечения доступности для людей с инвалидностью имеет две стороны медали. С одной стороны, соответствующие министерства и ведомства совместно с проектировщиками и подрядными организациями проявляют крайнюю безответственность, не соблюдая нормы и правила доступной среды при проектировании и строительстве. С другой стороны, сами организации людей с инвалидностью ведут себя пассивно - не осуществляют контроль за исполнением требований по доступности.

Многие люди с инвалидностью плохо осведомлены о своих якобы гарантированных правах на доступность социальной инфраструктуры и транспорта, что, в свою очередь, ведет к их слабой гражданской позиции. Зачастую общественные организации инвалидов ограничивают свою деятельность лишь благотворительной деятельностью - раздачей продуктов питания, денег, одежды и прочего. Это также ведет к формированию роли человека с инвалидностью как пассивного получателя благ, а не активного и критически мыслящего гражданина.

Более того, еще одной причиной недостаточной социальной активности организаций людей с инвалидностью является то, что руководители данных организаций часто сами являются людьми без инвалидности. Не зря в народе существует поговорка: "Не тот лекарь, который лечит, а тот, кто сам переболел". Даже посадив человека без инвалидности в инвалидную коляску и прокатив его по откидному пандусу в "доступном" доме, невозможно передать ему весь спектр ощущений дискриминации - потому что в своем сознании он уверен, что через несколько минут он сможет встать с коляски.

"Политические партии используют людей с инвалидностью как „живую эмблему" в рамках своих предвыборных кампаний и обещаний. Лица с инвалидностью используются как объекты в целях улучшения имиджа партии, но не в качестве равноправных субъектов, как остальные члены партий", - считает ведущий специалист центрального правления Общества слепых Узбекистана Улугбек Маматханов.

"Это выражается в том, что на данный момент нет ни одного депутата Олий Мажлиса или кенгашей народных депутатов с инвалидностью. Ведь депутаты могут иметь ощутимое влияние через депутатский запрос как контроль за выполнением требований законодательства по доступности", - отметил он.

Как сделать "доступное" жилье действительно доступным?

По данным Общественного совета при хокимияте Ташкента, в столице проживает 70 тысяч людей с разными формами инвалидности, а также 300 тысяч людей преклонного возраста. Кроме них, городской инфраструктурой пользуются родители с детскими колясками, которые также относятся к категории маломобильных граждан. Однако 85% зданий и объектов социальной инфраструктуры остаются неприспособленными для их ежедневного пользования.

"90% людей с инвалидностью, проживающих в Ташкенте, находятся под „домашним арестом", и в этот домашний арест их заключил не суд, а наше общество, которое не создало для них доступную физическую среду", - говорит Ойбек Исаков.

Ссылка людей с инвалидностью в отдаленный край Сергелийского района в недоступные для них дома с неразвитой транспортной инфраструктурой является своего рода сегрегацией. Дома могут быть красивыми и с хорошими условиями проживания для мобильных жильцов, но если одинокая женщина в инвалидной коляске смогла выйти из своего подъезда только два-три раза за два месяца, о какой социальной инклюзии может идти речь? Или эти дома должны служить "золотой клеткой" для людей с инвалидностью?

Президент поручал возводить доступное жилье не только в Сергелийском районе, но и во всех районах Ташкента. Люди с инвалидностью не требуют роскошных условий проживания. Им всего лишь необходимо удовлетворить свои базовые потребности в свободном передвижении у себя дома и в городе. При этом не только доступное жилье должно быть доступным, но и все объекты городской инфраструктуры должны соответствовать потребностям маломобильных граждан, что установлено законом.

Одним из основных решений по реализации требований законодательства в сфере обеспечения доступности является обязательное согласование проектов строящихся новых зданий и сооружений с общественными организациями инвалидов. В процесс согласования должны быть включены не только Узбекское общество инвалидов, но и Общество слепых, Общество глухих и другие организации инвалидов. Необходимо пересмотреть механизм согласования с учетом внедрения ЕПИГУ по оказанию государственных услуг в сфере архитектуры и строительства.

По всей стране зарегистрировано более 70 общественных объединений инвалидов, имеющих статус негосударственных некоммерческих организаций (ННО). Однако их организационный потенциал и существующие методы работы не позволяют эффективно выполнять функции общественного контроля и социального партнерства. Необходимо переключаться от сугубо благотворительной к правозащитной деятельности для решения существующих проблем доступности физической среды. Организации людей с инвалидностью также должны быть в обязательном порядке включены в комиссию по госприемке зданий и сооружений.

Доступность является одним из общих принципов Конвенции ООН о правах инвалидов. Без обеспечения доступной окружающей среды невозможно наделить людей с инвалидностью возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни общества.

Государство является гарантом реализации прав людей с инвалидностью на доступную среду, закрепленных в национальных законах и нормативных актах. Если мы будем "экономить" на доступности, разделяя жилые кварталы для людей с инвалидностью и без инвалидности, нам придется заплатить тяжелую, горькую цену, исчисляемую не только деньгами.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.



Дильмурад Юсупов

Докторант Института исследований проблем развития Университета Сассекса (Великобритания), член экспертного совета "Буюк келажак".

7.08.19 Источник - gazeta.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565263080

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