Главный ошмякский силовик Опумбаев (КирГКНБ) сам подал в отставку, но она пока не принята

14:22 08.08.2019

Президент Сооронбай Жээнбеков 8 августа на внеочередной сессии прокомментировал прошение об отставке главы ГКНБ Орозбека Опумбаева.

Он напомнил, что Опумбаев попросил об отставку на внеочередном заседании Совета безопасности утром 8 августа.

"Но я сказал, что покинуть пост в трудную минуту - легко, сейчас не нужно оставлять пост, важно работать. После стабилизации ситуации рассмотрим ответственность каждого", - сказал Жээнбеков.