Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов в Кой-Таше

14:30 08.08.2019

8 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Махинур НИЯЗОВА



Сотрудники милиции не пропускают журналистов к дому бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Об этом сообщает корреспондент 24.kg с места событий.

Правоохранители наотрез отказались пропускать журналистов и препятствуют их работе, что запрещено законом. На требование объяснить свои действия милиционеры отвечают коротко: "У нас такой приказ".

Отметим, что сегодня сторонники Алмазбека Атамбаева были намерены провести митинг у здания "Форума" в Бишкеке, однако сотрудники силовых структур перекрыли дорогу в сторону Кой-Таша от села Беш-Кунгей. Не пропускают машины и людей. Фарид Ниязов заявил, что была повторная попытка штурма дома Алмазбека Атамбаева, были слышны выстрелы.