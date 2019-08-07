|"Это - оголтелая борьба..," - речь Жээнбекова в ЖК (текст)
14:48 08.08.2019
Это - оголтелая борьба, направленная против раскрытия преступных деяний - речь Жээнбекова в ЖК (полный текст)
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, выступил на заседании Жогорку Кеңеша.
Текст выступления Главы государтва:
"Уважаемые соотечественники!
Уважаемые депутаты!
Вчера, 7 августа, в селе Кой-Таш Аламудунского района Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики.
Он оказал сопротивление закону с применением огнестрельного оружия.
Как вам известно, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики на основании заключения Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.
Факты, по предъявленным обвинениям А.Атамбаеву, были зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков, было начато досудебное производство.
На сегодняшний день следственными органами проводится досудебное производство по пяти уголовным делам, связанным с Атамбаевым.
Во время следствия выявляются следы других преступлений.
Атамбаев 3 раза был вызван следственными органами на допрос с соблюдением всех требований закона.
Вчера, в продолжение этой законной логики, на основании требований закона, во исполнение постановления следователя, были попытки привести Атамбаева в качестве свидетеля на следственные мероприятия.
Силовые структуры действовали строго в рамках Конституции Кыргызской Республики и придерживались норм Уголовно-процессуального кодекса.
Но Атамбаев грубо попрал требования Конституции и законов Кыргызской Республики, воспрепятствовал проведению следственных мероприятий в рамках закона.
Атамбаев и его сторонники оказали вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия.
Они вышли далеко за рамки правового поля.
К сожалению, ранены несколько человек, один сотрудник силовых структур погиб от полученного ранения.
Бесценная жизнь этого бойца стоит выше власти, богатства, либо каких бы то ни было политических амбиций.
Выражаю соболезнования с чувством глубокой скорби родителям, детям и близким погибшего.
С его матерью - Октом Мамаевой совсем недавно я встречался на Форуме соотечественников.
Я глубоко опечален, разделяю горечь утраты.
Уважаемые депутаты!
Несмотря на то, что в адрес власти в средствах массовой информации звучала острая критика о том, что спецназ не смог вывести Атамбаева, власть показала свое бессилие, в Кой-Таш дополнительные силы не отправлены.
Постарались не допустить обострения ситуации.
Несмотря на то, что с Атамбаевской стороны было применено огнестрельное оружие, специальные силы не пользовались боевыми патронами.
Для того, чтобы не допустить кровопролития, были применены резиновые пули.
Я посчитал, что пусть лучше пострадает авторитет власти, но нельзя проливать кровь соотечественников.
По названным фактам возбуждено уголовное дело.
Виновные обязательно понесут наказание.
Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении.
Уважаемые депутаты!
Будут приняты все меры для того, чтобы сохранить законность, мир и безопасность в стране.
Будут приняты оперативные меры.
Сегодня провел внеочередное заседание Совета безопасности страны.
Приняты решения в связи с создавшейся ситуации в селе Кой-Таш Аламудунского района.
Мы не допустим разделения народа и создания нестабильной обстановки!
Для этого у государства есть силы и средства!
Уважаемые соотечественники!
Кыргызская Республика является правовым государством.
Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.
Не дайте себе обмануться призывам лжецов, давайте, сообща дадим отпор противоправным действиям провокаторов.
Отдельные силы этот процесс преподносят как противостояние между Жээнбековым и Атамбаевым.
Это не противостояние двух людей.
Это - оголтелая борьба, направленная против раскрытия преступных деяний, являющихся вершиной коррупции в стране, против проведения следствия в рамках законодательства и обеспечения справедливого правосудия.
Это - противостояние законности и своеволия, превышения личных интересов над государственными интересами!
К сожалению, в истории нашей страны были несколько случаев, когда арестовывались видные и авторитетные отечественные политики.
Все они подчинившись законам, приходили на следствие и заседания суда.
А Атамбаев, переживая за собственное благополучие, отказался прийти к следователю.
Ради себя он не преминул пожертвовать жизнями людей.
Уважаемые граждане, не беспокойтесь!
Мы обязаны обеспечить мир в стране, безопасность общества, мирную жизнь наших граждан.
Мы также обеспечим защиту бизнеса и неприкосновенность собственности.
Поверьте государственной власти, законам!
Все политические силы объединимся и противостоим этой опасной провокации!
Я призываю вас превыше всего ценить мир и согласие в обществе, быть терпеливыми!