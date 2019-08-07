"Это - оголтелая борьба..," - речь Жээнбекова в ЖК (текст)

14:48 08.08.2019

Это - оголтелая борьба, направленная против раскрытия преступных деяний - речь Жээнбекова в ЖК (полный текст)



Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 августа, выступил на заседании Жогорку Кеңеша.

Текст выступления Главы государтва:

"Уважаемые соотечественники!

Уважаемые депутаты!

Вчера, 7 августа, в селе Кой-Таш Аламудунского района Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики.

Он оказал сопротивление закону с применением огнестрельного оружия.

Как вам известно, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики на основании заключения Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента.

Факты, по предъявленным обвинениям А.Атамбаеву, были зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков, было начато досудебное производство.

На сегодняшний день следственными органами проводится досудебное производство по пяти уголовным делам, связанным с Атамбаевым.

Во время следствия выявляются следы других преступлений.

Атамбаев 3 раза был вызван следственными органами на допрос с соблюдением всех требований закона.

Вчера, в продолжение этой законной логики, на основании требований закона, во исполнение постановления следователя, были попытки привести Атамбаева в качестве свидетеля на следственные мероприятия.

Силовые структуры действовали строго в рамках Конституции Кыргызской Республики и придерживались норм Уголовно-процессуального кодекса.

Но Атамбаев грубо попрал требования Конституции и законов Кыргызской Республики, воспрепятствовал проведению следственных мероприятий в рамках закона.

Атамбаев и его сторонники оказали вооруженное сопротивление с использованием огнестрельного оружия.

Они вышли далеко за рамки правового поля.

К сожалению, ранены несколько человек, один сотрудник силовых структур погиб от полученного ранения.

Бесценная жизнь этого бойца стоит выше власти, богатства, либо каких бы то ни было политических амбиций.

Выражаю соболезнования с чувством глубокой скорби родителям, детям и близким погибшего.

С его матерью - Октом Мамаевой совсем недавно я встречался на Форуме соотечественников.

Я глубоко опечален, разделяю горечь утраты.



Уважаемые депутаты!

Несмотря на то, что в адрес власти в средствах массовой информации звучала острая критика о том, что спецназ не смог вывести Атамбаева, власть показала свое бессилие, в Кой-Таш дополнительные силы не отправлены.

Постарались не допустить обострения ситуации.

Несмотря на то, что с Атамбаевской стороны было применено огнестрельное оружие, специальные силы не пользовались боевыми патронами.

Для того, чтобы не допустить кровопролития, были применены резиновые пули.

Я посчитал, что пусть лучше пострадает авторитет власти, но нельзя проливать кровь соотечественников.

По названным фактам возбуждено уголовное дело.

Виновные обязательно понесут наказание.

Если до вчерашнего дня Атамбаева к следователю приглашали в качестве свидетеля, то теперь к нему будет отношение как к подозреваемому в тяжелом преступлении.



Уважаемые депутаты!

Будут приняты все меры для того, чтобы сохранить законность, мир и безопасность в стране.

Будут приняты оперативные меры.

Сегодня провел внеочередное заседание Совета безопасности страны.

Приняты решения в связи с создавшейся ситуации в селе Кой-Таш Аламудунского района.

Мы не допустим разделения народа и создания нестабильной обстановки!

Для этого у государства есть силы и средства!



Уважаемые соотечественники!

Кыргызская Республика является правовым государством.

Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами.

Не дайте себе обмануться призывам лжецов, давайте, сообща дадим отпор противоправным действиям провокаторов.

Отдельные силы этот процесс преподносят как противостояние между Жээнбековым и Атамбаевым.

Это не противостояние двух людей.

Это - оголтелая борьба, направленная против раскрытия преступных деяний, являющихся вершиной коррупции в стране, против проведения следствия в рамках законодательства и обеспечения справедливого правосудия.

Это - противостояние законности и своеволия, превышения личных интересов над государственными интересами!

К сожалению, в истории нашей страны были несколько случаев, когда арестовывались видные и авторитетные отечественные политики.

Все они подчинившись законам, приходили на следствие и заседания суда.

А Атамбаев, переживая за собственное благополучие, отказался прийти к следователю.

Ради себя он не преминул пожертвовать жизнями людей.



Уважаемые граждане, не беспокойтесь!

Мы обязаны обеспечить мир в стране, безопасность общества, мирную жизнь наших граждан.

Мы также обеспечим защиту бизнеса и неприкосновенность собственности.

Поверьте государственной власти, законам!

Все политические силы объединимся и противостоим этой опасной провокации!

Я призываю вас превыше всего ценить мир и согласие в обществе, быть терпеливыми!