Кой-Таш. У "спецназовцев" отобрано 40 единиц огнестрельного оружия, ранены - 1 полковник, 3 подполковника, 1 майор и 3 лейтенанта КНБ

14:59 08.08.2019

ГКНБ: В Кой-Таше утеряно 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше 2 тыс. патронов

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События

14:43, 8 августа 2019 17230



"Сводка" (АКИpress) – На месте проведения спецоперации в Кой-Таше утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия, 15 пистолетов и свыше 2000 патронов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

На спецоперации по принудительному приводу бывшего президента А.Атамбаева были задействованы сотрудники Службы специального назначения ГКНБ.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в медицинских учреждениях находятся 27 сотрудников, 5 из которых получили огнестрельные ранения. Состояние здоровья одного сотрудника оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

6 сотрудников ГКНБ удерживаются в селе Кой-Таш сторонниками Атамбаева. Не установлено местонахождение 1 сотрудника. 1 сотрудник погиб.

Ранения получили следующие сотрудники ГКНБ:

- старший лейтенант Ж.У., уроженец Нарынской области, получил огнестрельное ранение обеих кистей рук, контузия левого глазного яблока. В органах ГКНБ с 2009 года;

- подполковник Н.А., уроженец г.Бишкек, - ЗЧМТ, ушиб головного мозга тяжелой степени, множественные ушибленные раны волосистой части головы. Колото-рваная рана в области предплечья справа и средней 3 бедра слева, травматический шок 2 степени. В органах ГКНБ с 2007 года;

- подполковник С.Ж., уроженец Ошской области, – ЗЧМТ, открытый перелом костей кисти. В органах ГКНБ с 1998 года;

- лейтенант И.Б., уроженец Нарынской области, – огнестрельное ранение грудной клетки. В органах ГКНБ с 2014 года;

- лейтенант Б.В., уроженец г.Бишкек, – ЗЧМТ, ушиб головного мозга, импрессионный перелом затылочной кости. В органах ГКНБ с 2009 года;

- полковник В.А., уроженец Чуйской области, – сочетанная травма, ЗЧМТ, ушиб и ранение правого предплечья слева, оскольчатый перелом локтевой кости со смещением и касательная огнестрельная рана живота слева. В органах ГКНБ с 1997 года;

- майор М.Б., уроженец Иссык-Кульской области, – огнестрельное, касательная рана левого плеча, сотрясение головного мозга. В органах ГКНБ с 2013 года;

- подполковник С.С., уроженец г.Бишкек, – огнестрельное ранение подлопаточной области справа, колото-резанная рана бедренной области слева, ЗЧМТ, ушиб мягких тканей лица. В органах ГКНБ с 2004 года.

В ходе проведения спецоперации сторонники Атамбаева оказали сопротивление с применением огнестрельного оружия, камней, булыжников и железных арматур.