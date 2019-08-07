Кой-Таш. В штурме штаба Атамбаева задействовали бронетехнику

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15:25 08.08.2019
Силовики протаранили ворота дома Алмазбека Атамбаева
Машина силовиков протаранила ворота дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщили очевидцы событий.
Они рассказали, что часть сотрудников силовых структур вошла на территорию резиденции бывшего главы государства. Часть силовиков удалось оттеснить сторонникам Алмазбека Атамбаева.
Ворота дома были выбиты бронированной машиной, с той стороны слышны крики.
"Часть сторонников Алмазбека Атамбаева силовикам удалось вывести за пределы резиденции бывшего президента в Кой-Таше. Во дворе наблюдается несколько оставшихся "атамбаевцев". На территорию резиденции прошли бригады медиков, милиция", - добавили очевидцы.