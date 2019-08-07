Атамбаев решил сдаться властям, но ему не дают сторонники

17:02 08.08.2019

8 августа 2019, Бишкек - Махинур НИЯЗОВА



Решил сдаться властям. Силовики вывезли из Кой-Таша Алмазбека Атамбаева



Силовики вывезли из Кой-Таша бывшего президента Алмазбека Атамбаева. С ним рядом находятся официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов. Об этом сообщает корреспондент 24.kg с места событий.

Уточняется, что переговоры шли долго. Атамбаев решил сдаться. Но его сторонники не пропускают машину. Раздаются выстрелы.