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|Жээнбеков стянул в Бишкек 1,5 тысячи племенных ополченцев - "народных дружинников"
17:43 08.08.2019
8 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО
Ситуация с Атамбаевым. В Бишкеке собралось 1,5 тысячи дружинников
В Бишкеке собралось 1,5 тысячи дружинников. Об этом 24.kg сообщил председатель Союза народных дружин Кыргызстана Данияр Тербишалиев.
По его словам, народные дружины собираются возле Дворца спорта. С мэрией столицы прорабатывается маршрут патрулирования. Муниципалитет также обеспечил их транспортом. "Будут пешие патрули и объезды на автобусах. 1,5 тысячи дружинников готовы стоять на страже общественного порядка", - сказал Данияр Тербишалиев.
Он добавил, что по 500 человек выстроено возле зданий "ОТРК" и "ЭлТР".