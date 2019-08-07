 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 08.08.2019
18:13  Опять опоздал? В Киргизию вернулся вождь северян - экс-премьер Бабанов
17:43  Жээнбеков стянул в Бишкек 1,5 тысячи племенных ополченцев - "народных дружинников"
17:19  Затаившийся дракон. О мифах и реалиях Китая, - Н.Вавилов
17:02  Атамбаев решил сдаться властям, но ему не дают сторонники
15:25  Кой-Таш. В штурме штаба Атамбаева задействовали бронетехнику
15:10  Кухня НКВД: белые и красные заговорщики в Красной армии. Вышла новая книга Н.Черушева
14:59  Кой-Таш. У "спецназовцев" отобрано 40 единиц огнестрельного оружия, ранены - 1 полковник, 3 подполковника, 1 майор и 3 лейтенанта КНБ

14:48  "Это - оголтелая борьба..," - речь Жээнбекова в ЖК (текст)
14:40  Глава КырГКНБ Опумбаев: У Атамбаева в Кой-Таше крепость, а не дом... Жалею, что не дал разрешения на огонь на поражение
14:30  Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов в Кой-Таше
14:22  Главный ошмякский силовик Опумбаев (КирГКНБ) сам подал в отставку, но она пока не принята
14:18  Ташкент. Недоступное "доступное" жилье, - Д.Юсупов
14:15  Атамбаевцы отпустили 6 пленных кыр-"спецназовцев"
14:12  Талибы пообещали афганцам несколько дней радости и счастья, - А.Серенко
14:09  КырДепутаты требуют привлечь к ответственности глав ГКНБ и МВД. За трусость и дебилизм
14:07  Кризис в Бишкеке. Мэрия обещает не допустить мародерства и беспорядков
14:01  Начался третий штурм резиденции Атамбаева
14:00  Воинственные ли люди монголы?
13:55  Кризис политических войн XXI века, - Грег Саймонс
13:53  Как казахский ученый Ноэль Шаяхметов восстанавливал по черепу лица наших предков
13:51  Воюющие в терновнике: Россия озабочена активностью Турции в Сирии, - Э.Байназаров
13:49  Почему в такой богатой стране, как Казахстан, такие маленькие зарплаты?
13:47  Шотландия против царька Бориса. МелкоБритания идет к распаду, - А.Ивахник
13:46  Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессии
09:22  Кыргызы, давайте жить дружно, - обращение О.Бабанова
09:08  Кровь, пот и слезы Кашмира, - А.Куприянов
08:59  Я царь, или не царь... Жээнбеков в панике собрал КырСовБез
08:55  "Я стрелял...". Атамбаев созывает сторонников в 16:30 на митинг в Бишкеке. Жээнбекова - кетсин!
08:40  Киргизия зависла между "третьей революцией" и войной президентов, - Д.Бавырин
08:37  Ситуация в Кой-Таше. День второй (хроника)
07:59  В чем обвиняется Алмазбек Атамбаев: генпрокуратура возбудила 5 уголовных дел
07:02  SOS! Моника Левински станет продюсером сериала об импичменте Клинтона
06:43  Кой-Ташский штурм. Киргизские "южане" ломают череп КырВласти, - В.Хлюпин
06:41  "Мы - не террористы...". Обращение осажденного Атамбаева после отбитого штурма
06:39  Штурм резиденции Атамбаева перерос в кыргызскую "гражданскую войну": все видео, - "МК"
06:30  Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии, - "Известия"
06:26  1 погибший, 45 раненых, шесть заложников – таков итог первой попытки задержания экс-президента Атамбаева
06:22  Кой-Таш. Начальнику Чуйского облУВД Курманкулову проломили голову камнем
06:21  При штурме в Кой-Таше погиб замкомандира спецподразделения ГКНБ "Альфа" подполковник Ниязбеков
01:45  Бойскаутов Америки сразила "эпидемия педофилии"
Среда, 07.08.2019
22:10  Жээнбеков вырубил атамбаевский телеканал "Апрель"
21:49  КырБардак. Солтон-Сары: слабая власть, молчащий президент..., - К.Тен
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    Кыргызстан   | 
Жээнбеков стянул в Бишкек 1,5 тысячи племенных ополченцев - "народных дружинников"
17:43 08.08.2019

8 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО
Ситуация с Атамбаевым. В Бишкеке собралось 1,5 тысячи дружинников

В Бишкеке собралось 1,5 тысячи дружинников. Об этом 24.kg сообщил председатель Союза народных дружин Кыргызстана Данияр Тербишалиев.
По его словам, народные дружины собираются возле Дворца спорта. С мэрией столицы прорабатывается маршрут патрулирования. Муниципалитет также обеспечил их транспортом. "Будут пешие патрули и объезды на автобусах. 1,5 тысячи дружинников готовы стоять на страже общественного порядка", - сказал Данияр Тербишалиев.
Он добавил, что по 500 человек выстроено возле зданий "ОТРК" и "ЭлТР".

Источник - 24.kg
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