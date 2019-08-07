Жээнбеков стянул в Бишкек 1,5 тысячи племенных ополченцев - "народных дружинников"

17:43 08.08.2019

8 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

Ситуация с Атамбаевым. В Бишкеке собралось 1,5 тысячи дружинников



В Бишкеке собралось 1,5 тысячи дружинников. Об этом 24.kg сообщил председатель Союза народных дружин Кыргызстана Данияр Тербишалиев.

По его словам, народные дружины собираются возле Дворца спорта. С мэрией столицы прорабатывается маршрут патрулирования. Муниципалитет также обеспечил их транспортом. "Будут пешие патрули и объезды на автобусах. 1,5 тысячи дружинников готовы стоять на страже общественного порядка", - сказал Данияр Тербишалиев.

Он добавил, что по 500 человек выстроено возле зданий "ОТРК" и "ЭлТР".