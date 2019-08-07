Опять опоздал? В Киргизию вернулся вождь северян - экс-премьер Бабанов

18:13 08.08.2019

Соперник Жээнбекова на президентских выборах Омурбек Бабанов вернулся в Кыргызстан сегодня, 20:50 2174 0 Фото 24.kg



В Кыргызстане обостряется ситуация ввиду ожесточенного противостояния между властью и соратниками Алмазбека Атамбаева.



В этой связи лидер партии "Республика" Омурбек Бабанов принял решение прилететь в Бишкек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg."Мы верим, что совместными усилиями мы сможем остановить накалившуюся ситуацию и направить действия в поле права и законности. Мы обязаны сохранить Кыргызстан", - говорится в сообщении партии. Алмазбек Атамбаев задержанНакануне вечером спецназ ГКНБ Кыргызстана предпринял попытку задержать бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако штурм был провален.



Сторонники Атамбаева не пустили спецназ к дому бывшего главы государства. Во время второй попытки задержания начались беспорядки. Есть раненые и пострадавшие.Видео начала штурма резиденции Атамбаева появилось в СетиПо меньшей мере около 50 человек доставлены в больницы Бишкека и Чуйской области. Замкомандира "Альфы" получил огнестрельное ранение. В больнице он скончался. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову. Он в коме. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск. Напомним, что на выборах президента Кыргызстана в 2017 году Бабанов набрал свыше 33 процентов голосов, уступив кандидату Сооронбаю Жээнбекову. После этого Омурбек Бабанов покинул страну и заявил о завершении политической карьеры.