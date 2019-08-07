КырМилиция начала жесткий разгон митингующих атамбаевцев на площади Ала-Тоо

20:54 08.08.2019

8 августа 2019, Бишкек - , Юлия КОСТЕНКО



На площадь Ала-Тоо продолжают подходить молодые парни, которые подбадривают друг друга и пытаются скорее прийти к воротам "Белого дома". Об этом с места событий сообщает корреспондент 24.kg.

Сейчас на площади находится больше тысячи человек. Пока штурмовать ворота "Белого дома" не решаются. Ситуация очень накаленная, толпа настроена агрессивно. Машины разворачиваются и уезжают с площади, начиная с улицы Тыныстанова.



Ситуация с Атамбаевым. Милиция начала разгон митингующих на площади Ала-Тоо



Милиция начала разгон митингующих на площади Ала-Тоо. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

Отмечается, что толпа ведет себя неадекватно. Милиция применяет для разгона собравшихся светошумовые гранаты и спецсредства.

В ГУВД добавили, что митингующие скрывают лица, набрасываются на журналистов.