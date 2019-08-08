 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Северный поток – 2" и интересы Европы, - П.Искендеров
00:02 09.08.2019

"Северный поток – 2" и интересы Европы
Среди европейских союзников США "царит ужас"

В Вашингтоне активизируют усилия, направленные на срыв графика сооружения и ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2". Действуют с помощью инициатив в Конгрессе, давления на европейских покупателей СПГ, игр вокруг заключения нового газового соглашения между Россией и Украиной.

В компаниях, отвечающих за сооружение газопровода из России в Германию, пока сохраняют спокойствие. Австрийская компания OMV объявила, например, что первый газ по трубопроводу (который построен почти на 70%) поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, несмотря на то что Дания по-прежнему задерживает согласование маршрута в своих водах. "По моему мнению, мы по-прежнему укладываемся в бюджет и сроки", – прокомментировал агентству The Bloomberg ситуацию вокруг проекта "Северный поток – 2" глава OMV Райнер Зеле.

Однако в США, где видят в российском газопроводе смертельного конкурента для поставок в Европу собственного более дорогого СПГ, всеми силами пытаются нарушить согласованный график. Комитет по международным делам Сената США спешно проголосовал за санкции против проекта "Северный поток - 2". Документ предусматривает введение запрета на въезд в США и заморозку активов лиц и компаний, имеющих отношение к строительству газопровода. В частности, санкции могут быть введены против иностранных компаний, которые предоставляют специализированные суда для укладки труб, а также обеспечивают страхование объекта. Авторами законопроекта выступили республиканец от штата Техаса Тед Круз и демократ от штата Нью-Гемпшир Джинн Шейхин. Единственными компаниями, которые могут пострадать от введения таких санкций, окажутся швейцарская Allseas Group SA и итальянская Saipem SpAof.

Одним из критиков законопроекта является сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, заявивший, что среди европейских союзников США "в связи с обсуждаемым предложением царит ужас".

"Очередным витком русофобских мер" назвала законопроект официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дания всячески затягивают выдачу разрешения на сооружение газопровода, и, как считает The Financial Times, это может привести к срыву первоначальных сроков, что ударит по европейцам. "Если в следующие несколько недель мы не получим одобрение от датчан, то не сможем уложиться в срок", – отметил в беседе с газетой высокопоставленный источник, близкий к компании Nord Stream AG, оператору проекта. The Financial Times напоминает, что запуск второй нитки российского газопровода по срокам должен совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года. Любые задержки могут привести к срыву сроков поставок газа в Европу, подчеркивает британское издание.

Компания-оператор проекта "Северный поток – 2" Nord Stream AG уже имеет национальные разрешения во всех юрисдикциях, через которые по проекту проходит газопровод (Россия, Германия, Финляндия, Швеция), кроме Дании. На рассмотрении в Копенгагене находятся три заявки на различные маршруты. Последняя была подана в апреле 2019 года и предполагает прокладку трубы в исключительной экономической зоне Дании, к югу от острова Борнхольм. Именно этот вариант считает наиболее приемлемым датское Энергетическое агентство, если не принимать в расчет политическую составляющую вопроса. Еще две заявки, поданные ранее, предполагают маршрут в территориальных водах Дании к югу от Борнхольма и в ее исключительной экономической зоне к северо-западу от этого острова.

"Спрос на газ в Европе растет постоянно. Германия как самый большой рынок собирается в ближайшие годы отказаться от использования угля и атомной энергии. Только возобновляемых источников энергии для осуществления этого намерения недостаточно, – пишет немецкая Handelsblatt. – Потребность в газе в Германии будет расти. Частично этот рост будет нивелирован усилиями стран Восточной Европы по модернизации их народных хозяйств с помощью финансовой поддержки ЕС, в результате которой они будут потреблять меньше газа, но собственные газовые резервы ЕС в Северном море тают".

В такой ситуации можно ожидать активизации усилий Еврокомиссии с тем, чтобы снизить остроту противостояния вокруг проекта "Северный поток – 2" и не допустить энергетического коллапса Европы в 2020 году. Брюссель делает попытки добиться заключения нового газового соглашения между Россией и Украиной, причем на максимально долгосрочной основе. Заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергетического союза Марош Шефчович предложил России и Украине провести 16 сентября трехсторонние переговоры по условиям транзита и поставок газа с 1 января 2020 года, на которых Брюссель предложит сторонам заключить 10-летний контракт на транзит.

Россия со своей стороны, как сообщил в конце июля глава российского Минэнерго Александр Новак, предложила Украине продлить действующий контракт на год, но в Киеве на это предложение пока не реагируют. Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил в июне, что Киев предложил "Газпрому" соглашение, предусматривающее не транзит, а своп газа, при котором российская сторона будет передавать Украине определенный объем газа на границе, а "Нафтогаз" – отправлять этот газ в Евросоюз.

Дальнейшее развитие ситуации с трехсторонними переговорами России, Украины и ЕС будет зависеть не в последнюю очередь от формирования нового правительства в Киеве.

ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565298120
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