Секретный поход Батыя. Как монголы оказались у Константинополя?

|20:54 КырМилиция начала жесткий разгон митингующих атамбаевцев на площади Ала-Тоо
18:13 Опять опоздал? В Киргизию вернулся вождь северян - экс-премьер Бабанов
17:43 Жээнбеков стянул в Бишкек 1,5 тысячи племенных ополченцев - "народных дружинников"
17:19 Затаившийся дракон. О мифах и реалиях Китая, - Н.Вавилов
17:02 Атамбаев решил сдаться властям, но ему не дают сторонники
15:25 Кой-Таш. В штурме штаба Атамбаева задействовали бронетехнику
15:10 Кухня НКВД: белые и красные заговорщики в Красной армии. Вышла новая книга Н.Черушева
14:59 Кой-Таш. У "спецназовцев" отобрано 40 единиц огнестрельного оружия, ранены - 1 полковник, 3 подполковника, 1 майор и 3 лейтенанта КНБ
14:48 "Это - оголтелая борьба..," - речь Жээнбекова в ЖК (текст)
14:40 Глава КырГКНБ Опумбаев: У Атамбаева в Кой-Таше крепость, а не дом... Жалею, что не дал разрешения на огонь на поражение
14:30 Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов в Кой-Таше
14:22 Главный ошмякский силовик Опумбаев (КирГКНБ) сам подал в отставку, но она пока не принята
14:18 Ташкент. Недоступное "доступное" жилье, - Д.Юсупов
14:15 Атамбаевцы отпустили 6 пленных кыр-"спецназовцев"
14:12 Талибы пообещали афганцам несколько дней радости и счастья, - А.Серенко
14:09 КырДепутаты требуют привлечь к ответственности глав ГКНБ и МВД. За трусость и дебилизм
14:07 Кризис в Бишкеке. Мэрия обещает не допустить мародерства и беспорядков
14:01 Начался третий штурм резиденции Атамбаева
14:00 Воинственные ли люди монголы?
13:55 Кризис политических войн XXI века, - Грег Саймонс
13:53 Как казахский ученый Ноэль Шаяхметов восстанавливал по черепу лица наших предков
13:51 Воюющие в терновнике: Россия озабочена активностью Турции в Сирии, - Э.Байназаров
13:49 Почему в такой богатой стране, как Казахстан, такие маленькие зарплаты?
13:47 Шотландия против царька Бориса. МелкоБритания идет к распаду, - А.Ивахник
13:46 Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессии
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08:59 Я царь, или не царь... Жээнбеков в панике собрал КырСовБез
08:55 "Я стрелял...". Атамбаев созывает сторонников в 16:30 на митинг в Бишкеке. Жээнбекова - кетсин!
08:40 Киргизия зависла между "третьей революцией" и войной президентов, - Д.Бавырин
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06:41 "Мы - не террористы...". Обращение осажденного Атамбаева после отбитого штурма
06:39 Штурм резиденции Атамбаева перерос в кыргызскую "гражданскую войну": все видео, - "МК"
06:30 Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии, - "Известия"
06:26 1 погибший, 45 раненых, шесть заложников – таков итог первой попытки задержания экс-президента Атамбаева
06:22 Кой-Таш. Начальнику Чуйского облУВД Курманкулову проломили голову камнем
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|Секретный поход Батыя. Как монголы оказались у Константинополя?
00:03 09.08.2019
декабрь 1242
Ромейское море мягко плескалось у шатра. Огромные звезды заливали холодное небо. Умай - Хранитель Жизни, едва виден в хрустале чужих звезд. Красивая ночь. Никто не смел нарушить покой великого хана. Кроме командующего - Субэдэя…
Великий хан! Кадан прислал гонца. Ромеи слишком сильны. Его тумэн не справится!
Муравей
Бату довольно усмехнулся. Кадан, сын каагана Угэдэя. Он показал слабость и просит о помощи. Лишний козырь в борьбе за императорский трон его умершего отца.
- Что у нас есть, Субэдэй? - Мы можем отправить быстро один тумэн. Но нойоны не понимают зачем. Нам не удержать Константинополь на краю вселенной...
Конечно, не понимают. Муравью не видеть весь муравейник, пчеле не облететь весь мир. Только Бату и братья знают истинную цель южного рейда. Дети Джучи переносят улус на Запад. И так далеко от Каракорума им нужны союзники.
Поход на Константинополь - первая сделка. Бату атакует ромеев. А император удаагаров не будет мешать монголам в земле мадьяр. Император слово сдержал. Теперь слово за Бату. На следующее утро 10 000 тюрков во главе с ханом помчались к латинской границе.
Самозванец
С возникновения Латинскую империю ненавидел Фридрих II Штауфен, император Священной Римской империи . Его вечный конфликт с римским папой затронул и папское чадо - государство франков-крестоносцев. И не только папе назло. Не может быть у католиков два императора.
Только германский император настоящий. Только он официальный преемник римских цезарей. Только он выше всех королей...
А тут конкурент, самозванец. И не где-нибудь, а во 2-м сердце Древнего Рима – Константинополе. Признать вассалитет латиняне отказались и немецкий император начинает борьбу. Открытой войной пойти на святых крестоносцев он не может. Да и против покровителей - французского короля и римского папы, у Фридриха II нет шансов.
Но зато есть чужие руки. Когда-то отцы-императоры дружили с византийцами против Норманнского королевства в Италии. Сейчас пошел к ним и Фридрих II, чтобы руками греков свалить императора в греческой земле. Выдал свою дочь за правителя Никейской империи, так и возник немецко-греческий союз против франков.
Наместники Фридриха II замедляли проход войск в Константинополь по землям Священной империи и не давали припасов. Сам германский император судился в папском суде против коронации императоров латинян в Ватикане и добился запрета.
Наконец, в 1241 году Фридрих II заключает тайное соглашение с Бату-ханом об ударе монголов по Константинополю. В обмен на немецкий нейтралитет в Венгрии...
Иллюзии
В 1240 император Балдуин II возвращается в Константинополь с огромной армией, собранной ему папой и Людовиком IX Святым. 700 рыцарей и 30 000 сержантов спасают империю франков. В серии сражений франки останавливают православных врагов. А в 1241 умирает великий болгарский царь Иван Асен II и баланс сил рушится.
Никея и Болгария, две смерти Балдуина II, подписывают перемирие с ним и сцепляются друг с другом. Кажется это новое чудо Иисуса Христа. Но в крохотной Латинской империи не питают иллюзий.
Деньги Людовика IX скоро закончились. Никаких субсидий не хватит на содержание целого государства. Без жалования разбегается наемное войско. Бегут и бароны императора. У большинства баронов и земли уже нет, один титул. А у счастливцев разбежались крепостные греки. Только голодные банды шастают по франкским наделам.
Общая деморализация разложила Латинскую империю. Всех. От дворца до дома простого купца...
Эмигрировали в Европу все кто смог устроиться или получил наследство. Длившееся годами отчаяние перешло в апатию. Латиняне ждали неизбежного конца в греческой столице, утратив все средства и надежды. Лишь венецианцы на своих островах чувствовали себя в безопасности.
Рейд к Константинополю монгольских корпусов в декабре 1242 года
Жертва
К 1242 году от огромной армии наемников осталось 100 рыцарей и 7 000 сержантов. Крестоносцев спасают язычники…
40 000 венгерских половцев (кипчаков) спасаясь от монголов и венгерского короля, бегут в Болгарию. Болгарский царь выгоняет часть кланов за мародерство. В конце 1241 года кланы-мародеры приходят на латинскую границу. Франкам выбирать не приходится, да и отпор давать нечем. Они не просто пускают кипчаков, а заключают с язычниками союз.
Сам регент империи, герцог де Туей, женится на дочери половецкого хана...
Это конец французских дней. Католический Константинополь с тошнотой и ужасом смотрит со стен за дикой половецкой оргией. Закланием рабов и коней в жертву отвратительным идолам. Наступив на гордость и веру, Балдуин II получает взамен 9 000 языческой конницы.
В декабре 1242 латинский император готовится атаковать Никейскую империю на азиатском берегу Босфора. Но страшные вести с севера. Тартары идут за его головой.