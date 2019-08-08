Консервативная революция в современной Европе и ее враги

00:05 09.08.2019 Подлинные, народные националисты готовятся к решающим схваткам. К ним же готовятся и радикальные глобалисты



Александр Елисеев



Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал важное заявление: "…Либеральная система построена на группе индивидуумов, конкурирующих друг с другом без учета существования народа. "В лучшем случае, тогда есть политическая нация", - сказал он. В отличие от этого, по его словам, "иллиберальная или национальная точка зрения" рассматривает народ как "исторически и культурно определенную общину, члены которой должны быть защищены и способны защищать себя в мире как группа". По его словам, этот подход учитывает индивидуальную эффективность, которая также служит обществу. "Иными словами, "да" демократии, "нет" либерализму". ("Орбан: Венгрия говорит "да" демократии, "нет" либерализму")



Как очевидно, Орбан выступает здесь не столько как "политический прагматик" (евроскептик-популист), что тоже неплохо. Он предстает в качестве концептуалиста. Венгерский премьер выступает за нацию-общину, явно противопоставляя ее "политической нации". Последняя, в любом случае, может быть только одной из вариаций буржуазно-либеральной etat-nation ("нации-государства"), порожденной "Великой" Французской революцией. Принадлежность к национальному сообществу там определяется по гражданству, что объективно ведет к национальному смешению и торжеству глобализма.



Показательно, что сегодня, причем, в течение очень длительного времени, Орбан является самым успешным из всех европейских националистов. И причина этого успеха – близость к традиционализму без отягощенности реакционным тоталитаризмом. Община – социальная основа Традиции. А общинность – единственно действенная альтернатива как коммунистическому тоталитарному коллективизму, так и капиталистическому либеральному индивидуализму. Именно в общине происходит оптимальное сочетание целого и части, коллективного и индивидуального. ("Метафизические основы русского социализма")



Надеюсь, что подобные концепции станут основами грядущей консервативно-революционной Европы, у которой уже вырисовывается своя Ось.



"Министр внутренних дел Маттео Сальвини посетил Будапешт 2 мая и встретился с премьером Венгрии Виктором Орбаном, - пишет С. Метелкина. - Они обсудили силу национальных государств, сохранение христианской культуры Европы и защиту границ Европы. Орбан заявил на совместной пресс-конференции, что они оба были убеждены в том, что основой сильной Европы являются сильные и успешные национальные государства. По словам премьер-министра, континент должен уделять приоритетное внимание европейской культуре, основанной на христианских ценностях, а европейские границы должны быть защищены от "вторжения мигрантов". ("Орбан и Сальвини доворились о "новой Европе")



Ранее было принято говорить о двух Европах – "старой" и "молодой". Первая – это Западная Европа, создававшая ЕС. Вторая – Европа Восточная, представляющая собой некую совокупность посткоммунистических стран, которые присоединились к ЕС. Была и попытка эту самую вторую Европу структурировать (Вышеградская группа). Но вот теперь речь идет об Италии, а это уже самая настоящая Западная Европа.



И данная западноевропейская страна собирается выстраивать Новую Европу вместе с восточноевропейской Венгрией. Причем, явно на национал-консервативной и даже христианско-традиционалистской почве. Теперь немножко "помечтаем". Представим себе, что к оси Рим-Будапешт примкнут Польша, Австрия и Словакия. Тогда, действительно, внутри ЕС возникнет мощная геополитическая альтернатива как брюссельской европократии, так и всему глобализму.



Весьма возможно, что данная коалиция будет выстроена на базе католического традиционализма, враждебного "ватиканскому глобализму". Этакая новая "Священная Римская империя" с центом именно в Риме. Причем, наряду с романским "элементом" здесь будет и славянский (Польша, Словакия), и германский (Австрия).



Консервативно-революционный блок мог бы оказывать мощное воздействие на Германию и Францию. Как минимум - сформировать там мощные движения своих симпатизантов. Как максимум – способствовать победе там консервативно-революционных сил. В этом случае практически вся Европа станет "Новой" и, одновременно "Старой". Консервативно-революционной.



В центре всего процесса пока находится Италия, которая крайне активна геополитически. Она поддерживает желтые жилеты и Венесуэлу, выступает за отмену антироссийских санкций.



Кроме того, вынашиваются планы по фактическому выходу из еврозоны: "Эксперты уверены, что планы Рима гораздо масштабнее. "Это первый шаг к подготовке выхода Италии из зоны евро", - заявил доцент кафедры экономики Университета Павии Риккардо Пуглиси. Он отмечает, что когда mini-BOT войдут в обиход, правительству достаточно будет выпустить приказ об обязательном их использовании в качестве платежного средства, и собственная итальянская валюта моментально станет реальностью". ("Бомба для евро: зачем Италия введет параллельную валюту")



Показательно, что там у власти находится правительство и не правое, и не левое, но именно право-левое. ("Пять Звезд" более склонятся "влево", "Лига" - "вправо".) Вот где залог успеха – в восстановлении традиционного единства ("холизма"), в преодолении трагического раскола на Левую и Правую, которое произошло в результате триумфа Модерна.



К сожалению, в настоящее время между партнерами правящей коалиции нарастают противоречия. И происходят они на фоне резкого "поправения" внутри лагеря евроскептиков: "Действующее правительство Италии было сформировано после национальных выборов, которые прошли в марте 2018 года. Две трети постов в нем принадлежит антиэлитному "Движению 5 звезд", на тех выборах партия получила 33% голосов, а правоцентристская "Лига" Маттео Сальвини - 17%. С тех пор электоральная ситуация изменилась, сейчас рейтинг "Лиги" превышает рейтинг конкурентов более чем в два раза (37% против 17%)… Лидер традиционалистской правоцентристской партии "Братья Италии" Джорджа Мелони вышла на второе место по популярности в Facebook среди всех итальянских политиков, передает Espresso в четверг, 1 августа. Мелони обошла лидера одной из двух правящих партий страны - "Движения 5 звезд" вице-премьера Луиджи Ди Майо…. Итальянские наблюдатели допускают возможность проведения в стране досрочных выборов из-за быстрого роста рейтинга "Лиги" и конфликтов внутри коалиции. Совокупный рейтинг двух правых партий (без учета партии Сильвио Берлускони) составляет около 44%, и при некоторых условиях они смогут сформировать коалицию под руководством Сальвини". ("Большинство граждан Италии хотят досрочных выборов")



С одной стороны, отрадно, что такой лидер усиливает свою популярность. С другой, возможен крах лево-правого блока, раскол внутри движения евроскептиков-популистов. Безусловно, этим воспользуются глобалисты. Надо иметь ввиду, что "левая" составляющая будет всегда, как и "правая". Другое дело, необходимо максимально сближать "левое" и "правое", "снимая", но не стирая, их различия. Необходим сверхидеологический, неотрадиционалистский синтез, преодолевающий дуальность, любой раскол.



"Против плутократии и глобализма. Политический Нуль и лево-правое единство"



"Правая, Левая и целостность"



"Сближение Левой и Правой: геополитический аспект"



Как бы то ни было, подлинные, народные националисты готовятся к решающим схваткам. К ним же, по другую сторону европейских "баррикад", готовятся радикальные глобалисты.



Так, новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила со всей откровенностью: "Моя цель – создание Соединенных Штатов Европы по образу федеративных государств Швейцарии, Германии или США". ("Мать Европы")



То есть, "выбор сделан, Рубикон перейден". А ведь еще недавно экс-глава ЕК Юнкер признавал невозможность создания СШЕ. "У нас никогда не будет Соединенных штатов Европы, потому что этого не хотят народы Европы". ("Юнкер: европейцы не хотят преобразования ЕС в Соединенные штаты Европы")



Понятно, что евро-глобалисты всегда мечтали о СШЕ, но, до поры до времени, не очень на этом акцентировали. А вот теперь – "час пробил". И Урсула - это очень мощный калибр евро-глобалистов. Принадлежит к древнейшему европейскому аристократическому роду (пусть и по мужу). Да, и предки, с российскими корнями, были тоже весьма непросты. Похоже в бой брошена старинная "романо-германская" знать, во многом замкнутая на Ватикан, где папы давно уже говорят о необходимости "мировой политической власти". ("Христианский" глобализм")



Еще недавно ставка была сделана на Макрона, который особенно выиграл от Брексита. ("Французский вектор Транснационала")



Но у того случился свой конфуз – "Желтые Жилеты". Сочли слабым, поэтому ставку сделали, все-таки, на Германию. И очень грамотно сделали. Красивая женщина, мать семерых детей. Перехват правых образов, но в совершенно мондиалистской оболочке. Евро-глобалисты решили не миндальничать с евроскептицизмом, а пойти в решительную контр-атаку.



Очень важно заметить, что новый председатель ЕК получила поддержку крайне влиятельных наднациональных структур. "Урсула фон дер Ляйен была не только в Бильдербергском клубе, - отмечает К. Черемных. - Она сначала побывала в Давосе, потом встретилась с Элизабет Мон, главой Bertelsmann Stiftung, а потом уже побывала в Бильдербергском клубе. То есть, прежде чем попасть в клуб, ей нужно было получить одобрение Элизабет Мон - человека, который контролирует медиа-сферу и сферу образования в Германии. Именно ей Европа и весь педагогический мир обязаны Болонским процессом. Элизабет принадлежит к семье, которая, как и ряд других влиятельных немецких семей, изо всех сил старалась очиститься от нацистского наследия. А для этого ей нужно было показать себя еще большим либералом, чем остальные либералы. А дальше, в процессе перехода мирового либерализма к тому, что сейчас самоназывается прогрессизмом, это приобрело специфические черты. В образовании это выразилось в примитивизации и англификации… И тот факт, что к Элизабет Мон приходила за агреманом Урсула фон дер Ляйен, лишний раз говорит о том, что Bertelsmann Stiftung - это системообразующая структура, которая влияет на все, в том числе на подбор политических кадров. Вплоть до того, что предыдущий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, долгие годы возглавлявший правительство Люксембурга, был выдвинут на высшую должность Евросоюза сразу же после того, как финансово-управляющая структура Bertelsmann Stiftung была зарегистрирована в Люксембурге". ("Хозяева мира")



Глобальная Сеть, денно и нощно работающая над ликвидацией государств и стиранием национальных различий, крайне многообразна. Помимо сугубо глобальных структур, типа Бильдельбергского клуба, существуют и "национальные" объединения глобалистов. Именно в кавычках, просто здесь сотрудничают элитарии, связанные с какой-либо отдельной страной. Так удобнее учитывать национальные особенности (в частности, кадров) – с тем, чтобы впоследствии их эффективнее ликвидировать. Ведь от самих особенностей пока никуда не деться, пусть речь идет о сторонниках глобализма. Хоть как-то, но они, особенности, присущи - значит, с ними надо работать. Но выход осуществляется на наднациональный уровень, в данном случае, на уровень структур ЕС.



Замечу, критики характеризуют структуры типа фонда Bertelsmann Stiftung, как теневые правительства и "частную институциональную власть". Утверждают, что основатель данного фонда Рейнхард Мон грамотно уклонился от уплаты налогов на наследство, переведя в сам фонд три четверти своего акционерного капитала. А дивиденды налогами не облагаются. Сами фонды давно уже стали мощной формой коммунистического усиления капиталистической организации. ("Коммунистический капитализм")



Аналогичные структуры есть и в других странах. "Как и в прошлом году, от Франции была Патриция Барбизе, руководитель французского клуба Le Siecle ("Век") - такой же системообразующей структуры, куда стягиваются все нити при распределении должностей в европейских органах, как и Bertelsmann Stiftung". ("Хозяева мира")



Цель подобных организаций очевидна – они подменяют национальные правительства и готовят их демонтаж – в пользу мировой власти транснациональных корпораций. Причем, сопровождаться подобный демонтаж будет проведением жесточайшей неолиберальной политики. В нулевые годы журнал "Capital" опубликовал социально-экономических требования Bertelsmann Stiftung. Фонд потребовал упразднить пособие по безработице, ограничить социальные пособия, снизить заработные платы на 15 %, перенести выплаты в фонд социального страхования с предпринимателей на рабочих.



Как представляется, в настоящий момент сильнее "немецкие" структуры глобализма, которые становятся в авангарде борьбы за Соединенные Штаты Европы. Источник - Завтра

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