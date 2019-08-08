На Алтае пойман неизвестный науке паук - волк

00:09 09.08.2019

На Алтае обнаружили новый вид пауков



Новый для науки вид пауков обнаружили ученые Алтайского государственного университета в ходе научной экспедиции зоологов на Мультинском участке Катунского заповедника. Об этом сообщается на сайте заповедника 8 августа.



Неизвестный ранее вид относится к семейству Lycosidae (пауки-волки). Членистоногие этого рода обитают только в высокогорьях, населяя исключительно осыпи. Порядка 2/3 видов являются эндемиками Алтайских гор, а зачастую обитают в пределах какого-либо конкретного горного хребта. Пауки-волки из этого рода аллопатричны, то есть разные виды живут на разных хребтах, но пауки этого нового вида живут на одной горе и в одной осыпи со вторым видом из известного науке рода.



"Данная ситуация, совместное обитание в одной осыпи двух пауков из рода Acantholycosa, является уникальной", - приводит телеканал "360" слова экспертов.



Выяснилось, что новый вид пауков-волков очень пуглив: его представители при появлении людей сразу забивались в щели между камнями. Несмотря на это, зоологам удалось забрать несколько особей для исследования, и к кону 2019 года новый вид паукообразных может появиться в коллекции Катунского заповедника.