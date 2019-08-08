Русский генерал, разнесший вдребезги Османскую империю

00:10 09.08.2019

Только потом его долго помнили совсем за другое



Мой читатель! Расскажу я тебе сегодня про русского генерала, который добился огромных успехов во время Первой Мировой войны. Потом в советское время по ряду причин эти успехи предпочли забыть. Впрочем, справедливости ради, сейчас всеми признается, что генерал был на самом деле отличным полководцем.



Его звали Николай Николаевич Юденич. Он - последний генерал, получивший орден Святого Георгия II степени. Причем получил он его за войсковую операцию, которая на тот момент еще была не закончена. Настолько впечатляющими были результаты.



Он был дворянином. На рубеже веков это уже стало не настолько обязательным условием для выдвижения. Деникин, например, был потомком крепостных крестьян. Но, само собой, "белая кость" в карьере не мешала. Впрочем, Николаю Николаевичу нужды в этом не было. Он был на самом деле талантлив. Успешно закончил Александровское военное училище в Москве, потом "по первому разряду" Академию Генерального штаба.



Дальше была Средняя Азия, в которой Юденич, например, был начальником штаба Памирского отряда во время Памирской экспедиции. Умение воевать в горах ему потом очень пригодится.



Потом началась русско-японская война. Для русского оружия она окажется неудачной. Для Юденича в плане карьеры наоборот. Все дело в том, что он, как командир полка, проявил себя с лучшей стороны, например, под Мукденом.



Поэтому когда после завершения русско-японской войны начались карьерные перестановки – тех, кто отличился, двигали наверх, тех, кто зарос мхом, убирали, так карьера Юденича резко пошла вперед. После карьерных перестановок, в 1913 году он оказался на посту начальника штаба Кавказского военного округа. Тут он и прославился как полководец.



Уж во время войны, в 1915 году он получил чин генерала от инфантерии и стал командующим Кавказской армией. На этом посту он устроил туркам разгром под Саракамышем в 1915, взял крепость Эрзурум и занял Трапезунд в 1916. В то время, когда русская армия отступала на германском и австрийском фронте, на турецком фронте она почти все время наступала.



При этом Кавказский фронт считался второстепенным и войска сюда направляли не самые лучшие, причем по большей части – новобранцы. Конечно, немцы были качественно сильнее турецкой армии. Но не стоит забывать, например, тот простой факт, что "качественно слабая" турецкая армия очень даже капитально настучала англичанам под Галлиполи. А немцы с теми же англичанами и французами справиться не могли, дрались с ними в окопах позиционной войны. Так что можно сколько угодно говорить о слабости турецкой армии, но на самом деле противником она была серьезным. Плюс театр боевых действий был очень сложным.



После того, как разразилась Февральская революция, Юденича назначили командующим Кавказским фронтом. Но это продлилось недолго. В полках создавали комитеты и, прекрасно понимая, общую ситуацию, Юденич приказал просто удерживать фронт. А Временное правительство, точнее, Керенский, требовали от Юденича наступать. Так как наступать он не стал, в мае 1917 года его сняли и отправили в отставку.



Дальше начались мытарства генерала. Как потом упоминала в воспоминаниях его жена, хорошо, что служащие банка, когда Юденич пришел снять некоторую сумму денег на проживание, дали ему совет забрать все и продавать все, что есть. Юденич продал свой дом в Тифлисе, землю, которая у него была в Кисловодске. Потом забрал все деньги. Это позволил ему в дальнейшем перебиваться первое время в эмиграции.



Но до эмиграции был еще поход на Петроград. Интересно, что вплоть до января 1919 года Юденич тайно жил в Петрограде. Да, на нелегальном положении, но весь 1918 год он оставался в городе, из которого к тому моменту предпочло уехать правительство большевиков. Потому что настроения в Петрограде были революционней некуда. У нас сейчас не принято вспоминать, а ведь в 1918 году в городе полыхали забастовки крупных предприятий уже против большевиков. Петроград был бурным и кипящим котлом, у которого в любой момент могло снести крышку.



В январе 1919 года Юденич перебрался в Финляндию, где стал лидером Белого движения на Северо-западе. Он установил связь с Колчаком, даже получил от него финансирование. Потом Колчак назначил его главнокомандующим на Северо-западном фронте. Началась подготовка похода на Петроград.



Мог ли он победить? Вряд ли. Его не поддерживали и даже старательно мешали финны. Не говорили ни да, ни нет эстонцы, но хотя бы не мешали в открытую, как это делали в Гельсингфорсе, не давая офицерам отправляться в Северо-Западную армию. Причина была проста – если большевики совершенно хладнокровно признавали независимость Финляндии и Эстонии, то белые с этим вопросом так и не определились. В том числе и Юденич, считавший, что будущая Россия будет "единой и неделимой". Ну и кто же будет помогать тем, кто собирается потом отобрать только что полученную независимость?!



Удивительно, но в этой каше, Юденичу удалось собрать армию, оснастить ее и начать поход на Петроград. Более того, в его армии было аж 4 бронепоезда, 4 броневика и 6 английских танков. То есть даже в техническом плане удалось оснастить армию хоть и недостаточно, но вполне современно.



Он хорошо ударил. В ходе наступления в сентябре – октябре 1919 года белогвардейцы дошли до Пулковских высот, захватили Гатчину, Лугу, Царское село.



Но перерезать Николаевскую железную дорогу так и не удалось. По ней в Петроград были переброшены подкрепления, после чего удалось создать подавляющий перевес над белогвардейской армией. Дальше было дело техники. Резервов у Юденича не было, финны и эстонцы помогать не собирались. Да и надежды на восстание белогвардейского подполья в городе не оправдались. Господа офицеры, находившиеся в Петрограде, не восстали.



Игра ва-банк не удалась. 22 октября фронт был прорван, а в конце ноября войска Юденича были прижаты к эстонской границе. Где их и интернировали. В январе 1920 года Юденич объявил, что Северо-Западная армия распущена.



Больше он не занимался ни военной деятельностью, не политикой. Отошел от всей политической деятельности, впрочем, общественной работой занимался - возглавлял Общество ревнителей русской истории. Но ни в какие подпольные организации не лез и борьбой с Советским правительством не занимался. Боролся, проиграл, честно признал свое поражение. Настоящий генерал был. Хорошо, что сейчас это признают.