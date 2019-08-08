 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.08.2019
01:22  Минсельхоз Киргизии Чодуев обвинен в протекции любовнице
01:01  Новая анархия? Сценарии динамики мирового порядка, - И.Тимофеев
00:16  Проект "Украина" завершается - С.Гомзикова
00:15  Уходи красиво: возможные последствия вывода американских войск из Афганистана, - А.Казанцев
00:13  Гонконг. "Будь водой", или Новая тактика уличных выступлений против властей, - В.Прохватилов
00:10  Русский генерал, разнесший вдребезги Османскую империю
00:09  На Алтае пойман неизвестный науке паук - волк

00:05  Консервативная революция в современной Европе и ее враги
00:03  Секретный поход Батыя. Как монголы оказались у Константинополя?
00:02  "Северный поток – 2" и интересы Европы, - П.Искендеров
Четверг, 08.08.2019
20:54  КырМилиция начала жесткий разгон митингующих атамбаевцев на площади Ала-Тоо
18:13  Опять опоздал? В Киргизию вернулся вождь северян - экс-премьер Бабанов
17:43  Жээнбеков стянул в Бишкек 1,5 тысячи племенных ополченцев - "народных дружинников"
17:19  Затаившийся дракон. О мифах и реалиях Китая, - Н.Вавилов
17:02  Атамбаев решил сдаться властям, но ему не дают сторонники
15:25  Кой-Таш. В штурме штаба Атамбаева задействовали бронетехнику
15:10  Кухня НКВД: белые и красные заговорщики в Красной армии. Вышла новая книга Н.Черушева
14:59  Кой-Таш. У "спецназовцев" отобрано 40 единиц огнестрельного оружия, ранены - 1 полковник, 3 подполковника, 1 майор и 3 лейтенанта КНБ
14:48  "Это - оголтелая борьба..," - речь Жээнбекова в ЖК (текст)
14:40  Глава КырГКНБ Опумбаев: У Атамбаева в Кой-Таше крепость, а не дом... Жалею, что не дал разрешения на огонь на поражение
14:30  Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов в Кой-Таше
14:22  Главный ошмякский силовик Опумбаев (КирГКНБ) сам подал в отставку, но она пока не принята
14:18  Ташкент. Недоступное "доступное" жилье, - Д.Юсупов
14:15  Атамбаевцы отпустили 6 пленных кыр-"спецназовцев"
14:12  Талибы пообещали афганцам несколько дней радости и счастья, - А.Серенко
14:09  КырДепутаты требуют привлечь к ответственности глав ГКНБ и МВД. За трусость и дебилизм
14:07  Кризис в Бишкеке. Мэрия обещает не допустить мародерства и беспорядков
14:01  Начался третий штурм резиденции Атамбаева
14:00  Воинственные ли люди монголы?
13:55  Кризис политических войн XXI века, - Грег Саймонс
13:53  Как казахский ученый Ноэль Шаяхметов восстанавливал по черепу лица наших предков
13:51  Воюющие в терновнике: Россия озабочена активностью Турции в Сирии, - Э.Байназаров
13:49  Почему в такой богатой стране, как Казахстан, такие маленькие зарплаты?
13:47  Шотландия против царька Бориса. МелкоБритания идет к распаду, - А.Ивахник
13:46  Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессии
09:22  Кыргызы, давайте жить дружно, - обращение О.Бабанова
09:08  Кровь, пот и слезы Кашмира, - А.Куприянов
08:59  Я царь, или не царь... Жээнбеков в панике собрал КырСовБез
08:55  "Я стрелял...". Атамбаев созывает сторонников в 16:30 на митинг в Бишкеке. Жээнбекова - кетсин!
08:40  Киргизия зависла между "третьей революцией" и войной президентов, - Д.Бавырин
08:37  Ситуация в Кой-Таше. День второй (хроника)
07:59  В чем обвиняется Алмазбек Атамбаев: генпрокуратура возбудила 5 уголовных дел
07:02  SOS! Моника Левински станет продюсером сериала об импичменте Клинтона
06:43  Кой-Ташский штурм. Киргизские "южане" ломают череп КырВласти, - В.Хлюпин
06:41  "Мы - не террористы...". Обращение осажденного Атамбаева после отбитого штурма
06:39  Штурм резиденции Атамбаева перерос в кыргызскую "гражданскую войну": все видео, - "МК"
06:30  Море волнуется три: чем обернется очередной кризис в Киргизии, - "Известия"
06:26  1 погибший, 45 раненых, шесть заложников – таков итог первой попытки задержания экс-президента Атамбаева
06:22  Кой-Таш. Начальнику Чуйского облУВД Курманкулову проломили голову камнем
06:21  При штурме в Кой-Таше погиб замкомандира спецподразделения ГКНБ "Альфа" подполковник Ниязбеков
01:45  Бойскаутов Америки сразила "эпидемия педофилии"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Гонконг. "Будь водой", или Новая тактика уличных выступлений против властей, - В.Прохватилов
00:13 09.08.2019

О массовых беспорядках в Гонконге
"Будь водой", или Новая тактика уличных выступлений против властей

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

В специальном автономном административном районе КНР Гонконге вновь начались беспорядки. В их организации Пекин обвиняет США. "Во время незаконных насильственных действий 5 августа полиция задержала 148 человек, в том числе 95 мужчин и 53 женщины в возрасте от 13 до 63 лет", – сообщил представитель полиции Гонконга.

Поводом к протестам, проходящим уже четыре месяца, послужило принятие Законодательным советом Гонконга поправок к закону об экстрадиции. Поправки были инициированы администрацией района и поддержаны Пекином. В соответствии с поправками в КНР (а также в Макао и на Тайвань) можно экстрадировать подозреваемых и преступников так же, как в другие страны. Диссиденты в Гонконге опасаются, что тем самым Пекин заставит их замолчать.

Протесты стали набирать силу 9 июня, когда 240 000 человек вышли на демонстрацию. 12 июня, в день, когда законопроект должен был пройти второе чтение в Законодательном совете, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. 16 июня в акциях протеста, по данным старейшей англоязычной газеты Гонконга South China Morning Post, приняли участие 338 000 человек. 1 июля, в 22-ю годовщину передачи Великобританией Гонконга Китайской Народной Республике, на демонстрацию вышли, по данным Hong Kong Free Press, более 190 000 человек, часть демонстрантов ворвалась в здание Законодательного совета.

Что касается South China Morning Post, это издание принадлежит китайскому интернет-гиганту Alibaba Group, основатель и глава которого Джек Ма стоит на втором месте в рейтинге богатейших людей Китая. Hong Kong Free Press была основана группой журналистов западной ориентации при активном содействии таких организаций, как "Репортеры без границ" и "ПЕН Америка".

"В Гонконге революция висит в воздухе. То, что началось как неожиданно большая демонстрация в конце апреля против законопроекта об экстрадиции, стало призывом к демократии на территории, а также независимости от Китая и отказу от коммунизма на китайской земле", – пишет на сайте The National Intеrest Гордон Чанг, автор книги "Грядущий крах Китая".

Обозреватель Bloomberg Йен Марлоу считает, что председатель КНР Си Цзиньпин сейчас в сложном положении: "Мягкий подход к протестующим… может показать диссидентам на материке, что масштабные потрясения могут привести к политическим изменениям, что поставит под угрозу власть Коммунистической партии. В то же время отправка китайских войск для наведения порядка вызовет международную реакцию, которая может нанести непоправимый ущерб экономике города без каких-либо гарантий успеха".

The New York Times сообщает, что в понедельник, 5 августа, "антиправительственные демонстранты" прошли по шести районам Гонконга, "занимая дороги и швыряя тяжелые предметы в полицейские участки... Они подожгли здание возле полицейского участка на севере Гонконга… призвали к всеобщей забастовке и митингам, что привело к перебоям в работе нескольких станций метро и железнодорожных линий и отмене более 200 рейсов из городского аэропорта".

The New York Times отмечает, что протестующие применяют тактику флеш-моба, руководствуясь знаменитой фразой Брюса Ли "Будь водой!" из американского сериала "Лонгстрит". Тактика заключается в том, чтобы, просачиваясь повсюду, своими действиями опередить действия власти. Всего в освещении демонстраций протестов в Гонконге приняли участие девять репортеров The New York Times, опросившие большое число протестующих. По сути, это сочувственная пропаганда беспорядков.

Los Angeles Times сообщает о пресс-конференции, которую провели протестующие. Пресс-конференция была организована через социальный форум LIHKG (читается как Linden) и транслировалась в прямом эфире на Facebook. Три анонимных оратора в желтых касках и с масками на лицах заявили, что "основной ценностью Гонконга является автономия", в противовес заявлению главы администрации Гонконга Кэрри Лэм о том, что основная ценность Гонконга – "верховенство закона", защищаемое полицией. "Мы призываем правительство вернуть правительство народу", – провозгласил на пресс-конференции один из ораторов.

Китайское издание Inkstone News, онлайновая платформа, запущенная South China Morning Post в марте 2018 года, в статье "Как организованы акции протеста в Гонконге" раскрывает секрет организации массовых манифестаций при отсутствии явных организаторов (лидеров) протеста. Если раньше городские "демократические движения возглавляли законодатели, студенты-активисты или преподаватели университетов, то теперь их место заняли анонимные интернет-пользователи", пишет издание.

Планирование массовых протестов в Гонконге и координация действий протестующих осуществляется с помощью сетей Facebook, Telegram и онлайн-форума LIHKG, аналогичного ресурсу Reddit. На форуме LIHKG анонимные пользователи планируют протесты на несколько дней вперед. Так, в конце июня они планировали демарши у иностранных консульств и сидячую забастовку в городском департаменте юстиции, но решительные действия полиции помешали этому.

21 июня была организована 15-часовая блокада городского полицейского управления после того, как посты, призывающие к этому, набрали популярность на LIHKG. По мере усиления напряженности на форуме начался онлайн-опрос о дальнейших действиях. "Я думаю, это хорошо, что на этот раз у нас нет лидера", – приводит Inkstone News слова Вивиан, 25-летней участницы LIHKG и протестующей, которая отказалась назвать свое полное имя. "На Линдене мы собираем идеи от всех. Хорошее предложение, естественно, получит большое количество последователей", – пишет она.

На самом деле "организующую и направляющую" роль на этом форуме играют анонимные модераторы, дирижирующие действиями посетителей форума. На LIHKG продвигается также петиция на веб-сайт Белого дома, призывающая Дональда Трампа "освободить Гонконг от оккупации коммунистического Китая". Петиция, запущенная 18 июня, собрала более 100 000 подписей.

Власти Китая обвиняют в организации массовых протестов в Гонконге США. "Насилие в ходе недавних протестов в Гонконге является "творением" США", – заявила 6 августа официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отметив связь протестов с заявлением госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего акции протеста "разумными". "Понятно, что г-н Помпео поставил себя в неправильное положение и по-прежнему считает себя главой ЦРУ", – сказала Хуа Чуньин. Помпео уже публично выражал надежду на то, что Китай будет уважать соглашения, связанные с Гонконгом.

Европейские СМИ комментируют события в Гонконге более сдержанно. Французская Le Monde приводит слова официального представителя китайского МИД КНР, который заявил: "Мы больше не можем оставлять Гонконг в хаосе. Китай не будет слабым с теми, кто нарушает закон… Это должно быть очень ясно очень маленькой группе жестоких и недобросовестных преступников и отвратительным силам, стоящим за ними: кто бы ни играл с огнем, он сам сожжет себя до смерти".

Британская The Guardian отмечает, что китайские власти "принимают более жесткие меры после того, как протестующие изменили тактику, используя партизанские протесты в стиле флешмоба". Отметим еще раз мнение, высказанное в интервью Фонду стратегической культуры военным аналитиком Рачья Арзуманяном, о том, что тактика "партизанских протестов" обеспечила успех "бархатной революции" 2018 года в Армении. Однако в ходе беспорядков 3 августа в Москве эта тактика потерпела провал.

Опыт Китая показывает, что хваленое сочетание "силы и гибкости" в таких ситуациях имеет ограниченное значение. 15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам сообщила о приостановке рассмотрения законопроекта об экстрадиции на неопределенный срок, но протестующих это больше не удовлетворяет. Они выдвигают новые требования. Среди них – бессрочное снятие законопроекта с повестки, отставка Кэрри Лэм, расследование действий полиции, отказ от классификации протеста как "бунта" и освобождение всех арестованных без предъявления им обвинений.

Уровень напряженности в Гонконге остается высоким.

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565298780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 2 августа 2019 года №86
- Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин посетил Национальный центр биотехнологии
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №561
- Помощник Президента РК провела прием граждан по личным вопросам
- Кадровые перестановки
- Кровь, пот и слезы Кашмира
- Трамп в ярости: Китай обвалил юань в ответ на тарифы
- Атомной энергетике рассчитали инвестиции
- Киргизия зависла между "третьей революцией" и войной президентов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  