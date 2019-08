Гонконг. "Будь водой", или Новая тактика уличных выступлений против властей, - В.Прохватилов

00:13 09.08.2019 О массовых беспорядках в Гонконге

"Будь водой", или Новая тактика уличных выступлений против властей



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



В специальном автономном административном районе КНР Гонконге вновь начались беспорядки. В их организации Пекин обвиняет США. "Во время незаконных насильственных действий 5 августа полиция задержала 148 человек, в том числе 95 мужчин и 53 женщины в возрасте от 13 до 63 лет", – сообщил представитель полиции Гонконга.



Поводом к протестам, проходящим уже четыре месяца, послужило принятие Законодательным советом Гонконга поправок к закону об экстрадиции. Поправки были инициированы администрацией района и поддержаны Пекином. В соответствии с поправками в КНР (а также в Макао и на Тайвань) можно экстрадировать подозреваемых и преступников так же, как в другие страны. Диссиденты в Гонконге опасаются, что тем самым Пекин заставит их замолчать.



Протесты стали набирать силу 9 июня, когда 240 000 человек вышли на демонстрацию. 12 июня, в день, когда законопроект должен был пройти второе чтение в Законодательном совете, полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. 16 июня в акциях протеста, по данным старейшей англоязычной газеты Гонконга South China Morning Post, приняли участие 338 000 человек. 1 июля, в 22-ю годовщину передачи Великобританией Гонконга Китайской Народной Республике, на демонстрацию вышли, по данным Hong Kong Free Press, более 190 000 человек, часть демонстрантов ворвалась в здание Законодательного совета.



Что касается South China Morning Post, это издание принадлежит китайскому интернет-гиганту Alibaba Group, основатель и глава которого Джек Ма стоит на втором месте в рейтинге богатейших людей Китая. Hong Kong Free Press была основана группой журналистов западной ориентации при активном содействии таких организаций, как "Репортеры без границ" и "ПЕН Америка".



"В Гонконге революция висит в воздухе. То, что началось как неожиданно большая демонстрация в конце апреля против законопроекта об экстрадиции, стало призывом к демократии на территории, а также независимости от Китая и отказу от коммунизма на китайской земле", – пишет на сайте The National Intеrest Гордон Чанг, автор книги "Грядущий крах Китая".



Обозреватель Bloomberg Йен Марлоу считает, что председатель КНР Си Цзиньпин сейчас в сложном положении: "Мягкий подход к протестующим… может показать диссидентам на материке, что масштабные потрясения могут привести к политическим изменениям, что поставит под угрозу власть Коммунистической партии. В то же время отправка китайских войск для наведения порядка вызовет международную реакцию, которая может нанести непоправимый ущерб экономике города без каких-либо гарантий успеха".



The New York Times сообщает, что в понедельник, 5 августа, "антиправительственные демонстранты" прошли по шести районам Гонконга, "занимая дороги и швыряя тяжелые предметы в полицейские участки... Они подожгли здание возле полицейского участка на севере Гонконга… призвали к всеобщей забастовке и митингам, что привело к перебоям в работе нескольких станций метро и железнодорожных линий и отмене более 200 рейсов из городского аэропорта".



The New York Times отмечает, что протестующие применяют тактику флеш-моба, руководствуясь знаменитой фразой Брюса Ли "Будь водой!" из американского сериала "Лонгстрит". Тактика заключается в том, чтобы, просачиваясь повсюду, своими действиями опередить действия власти. Всего в освещении демонстраций протестов в Гонконге приняли участие девять репортеров The New York Times, опросившие большое число протестующих. По сути, это сочувственная пропаганда беспорядков.



Los Angeles Times сообщает о пресс-конференции, которую провели протестующие. Пресс-конференция была организована через социальный форум LIHKG (читается как Linden) и транслировалась в прямом эфире на Facebook. Три анонимных оратора в желтых касках и с масками на лицах заявили, что "основной ценностью Гонконга является автономия", в противовес заявлению главы администрации Гонконга Кэрри Лэм о том, что основная ценность Гонконга – "верховенство закона", защищаемое полицией. "Мы призываем правительство вернуть правительство народу", – провозгласил на пресс-конференции один из ораторов.



Китайское издание Inkstone News, онлайновая платформа, запущенная South China Morning Post в марте 2018 года, в статье "Как организованы акции протеста в Гонконге" раскрывает секрет организации массовых манифестаций при отсутствии явных организаторов (лидеров) протеста. Если раньше городские "демократические движения возглавляли законодатели, студенты-активисты или преподаватели университетов, то теперь их место заняли анонимные интернет-пользователи", пишет издание.



Планирование массовых протестов в Гонконге и координация действий протестующих осуществляется с помощью сетей Facebook, Telegram и онлайн-форума LIHKG, аналогичного ресурсу Reddit. На форуме LIHKG анонимные пользователи планируют протесты на несколько дней вперед. Так, в конце июня они планировали демарши у иностранных консульств и сидячую забастовку в городском департаменте юстиции, но решительные действия полиции помешали этому.



21 июня была организована 15-часовая блокада городского полицейского управления после того, как посты, призывающие к этому, набрали популярность на LIHKG. По мере усиления напряженности на форуме начался онлайн-опрос о дальнейших действиях. "Я думаю, это хорошо, что на этот раз у нас нет лидера", – приводит Inkstone News слова Вивиан, 25-летней участницы LIHKG и протестующей, которая отказалась назвать свое полное имя. "На Линдене мы собираем идеи от всех. Хорошее предложение, естественно, получит большое количество последователей", – пишет она.



На самом деле "организующую и направляющую" роль на этом форуме играют анонимные модераторы, дирижирующие действиями посетителей форума. На LIHKG продвигается также петиция на веб-сайт Белого дома, призывающая Дональда Трампа "освободить Гонконг от оккупации коммунистического Китая". Петиция, запущенная 18 июня, собрала более 100 000 подписей.



Власти Китая обвиняют в организации массовых протестов в Гонконге США. "Насилие в ходе недавних протестов в Гонконге является "творением" США", – заявила 6 августа официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, отметив связь протестов с заявлением госсекретаря США Майка Помпео, назвавшего акции протеста "разумными". "Понятно, что г-н Помпео поставил себя в неправильное положение и по-прежнему считает себя главой ЦРУ", – сказала Хуа Чуньин. Помпео уже публично выражал надежду на то, что Китай будет уважать соглашения, связанные с Гонконгом.



Европейские СМИ комментируют события в Гонконге более сдержанно. Французская Le Monde приводит слова официального представителя китайского МИД КНР, который заявил: "Мы больше не можем оставлять Гонконг в хаосе. Китай не будет слабым с теми, кто нарушает закон… Это должно быть очень ясно очень маленькой группе жестоких и недобросовестных преступников и отвратительным силам, стоящим за ними: кто бы ни играл с огнем, он сам сожжет себя до смерти".



Британская The Guardian отмечает, что китайские власти "принимают более жесткие меры после того, как протестующие изменили тактику, используя партизанские протесты в стиле флешмоба". Отметим еще раз мнение, высказанное в интервью Фонду стратегической культуры военным аналитиком Рачья Арзуманяном, о том, что тактика "партизанских протестов" обеспечила успех "бархатной революции" 2018 года в Армении. Однако в ходе беспорядков 3 августа в Москве эта тактика потерпела провал.



Опыт Китая показывает, что хваленое сочетание "силы и гибкости" в таких ситуациях имеет ограниченное значение. 15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам сообщила о приостановке рассмотрения законопроекта об экстрадиции на неопределенный срок, но протестующих это больше не удовлетворяет. Они выдвигают новые требования. Среди них – бессрочное снятие законопроекта с повестки, отставка Кэрри Лэм, расследование действий полиции, отказ от классификации протеста как "бунта" и освобождение всех арестованных без предъявления им обвинений.



Уровень напряженности в Гонконге остается высоким. Источник - Фонд Стратегической Культуры

