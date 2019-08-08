Проект "Украина" завершается - С.Гомзикова

00:16 09.08.2019 Проект "Украина" завершается

Что на самом деле означают "жесты Зеленского во имя мира"



Светлана Гомзикова

Материал комментируют:

Владимир Корнилов

Константин Кнырик



Необычайно насыщенным выдалось утро среды у президента Украины Владимира Зеленского. Перед тем, как отбыть в Турцию с первым официальным визитом, он успел через Facebook принести соболезнования семьям четырех погибших накануне в Донбассе морпехов, провел совещание с силовиками, позвонил Владимиру Путину и призвал участников "нормандского формата" срочно собраться на переговоры.



О телефонном разговоре с российским лидером Зеленский заявил во время брифинга по итогам экстренного совещания а Киеве с участием начальника Генштаба, других представителей командования ВСУ и секретаря СНБО Украины. Созвано совещание было как раз из-за гибели 6 августа тех самых четырех военных в районе Павлополя в Донбассе.



Минобороны Украины утверждает: морские пехотинцы были обстреляны из противотанкового гранатомета с позиций ДНР. Однако, по версии противоположной стороны, все произошло из-за собственной безалаберности погибших, которые нарушили технику безопасности во время разгрузки противопехотных мин, из-за чего произошла детонация. Косвенным подтверждением последней является тот факт, что инцидент произошел более чем в четырех километрах от линии соприкосновения, куда выстрел из РПГ никак не смог бы долететь.



Но вместо того, чтобы разобраться, кто виноват в смерти военнослужащих, Зеленский вызывает в свой Офис силовиков, а потом звонит Путину и просит "повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убивать наших людей".



Что дословно ответил на это российский лидер, можно только догадываться… Но пресс-служба Кремля в официальном сообщении подтвердила, что разговор имел место и состоялся по инициативе украинской стороны. "В ходе обсуждения проблематики урегулирования на юго-востоке Украины была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения", - указывается в заявлении.



Во время беседы, как отмечается, Путин подчеркнул, что для деэскалации конфликта в Донбассе надо исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов региона, что в итоге приводит к гибели мирного населения. Также была подтверждена исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам особого статуса.



Был ли Зеленский удовлетворен таким ответом российского президента, сказать сложно. Но он тут же заявил о намерении связаться с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы договориться о срочной встрече по поводу Донбасса.



Ответ из Берлина, надо сказать, пришел незамедлительно. Но не от Меркель, а от представителя правительства Германии Ульрике Деммер, которая назвала "нормандский формат" "важным". Однако подчеркнула, что озвучивать дату возможной встречи лидеров стран этого формата немецкая власть не может.



Макрон поддержал предложение Зеленского, если верить украинским СМИ, и даже заверил, что свяжется с Путиным и Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.



Но зачем президенту Украины так срочно собирать "нормандский формат"? И только ли причина в том, что ВСУ накануне потеряли четверых морпехов?



- Вполне понятно, что после резкого обострения ситуации на фронте (причем, хочу обратить внимание - по вине Украины) Зеленскому, действительно, нужно было что-то делать, - комментирует ситуацию историк и политолог Владимир Корнилов. - Чтобы, с одной стороны, не привести ситуацию к новому витку широкомасштабной войны, на которую, я так понимаю, его толкают его силовики. С другой - показать патриотам, так называемым, праворадикалам, что, мол, "я предпринимаю жесткие шаги и готов защищать Украину грудью".



Поэтому, находясь на подобной "растяжке", он действует в этом формате.



"СП": - "Нормандский формат" зачем ему срочно понадобился? Он что-то новенькое хочет предложить? Только ведь минские договоренности никто не отменял. Выполняйте, и будет вам счастье.



- Ну, во-первых, сами минские договоренности, это продукт "нормандского формата". Соответственно, в "нормандском формате" вполне логично было бы обсуждать, что мешает выполнению этих договоренностей. Тут нет ничего противоречивого.



Во-вторых, давайте вспомним, что Зеленский отстаивал в предвыборной кампании переговоры по урегулированию в Донбассе в рамках "нормандского формата" с участием дополнительных стран - США и Великобритании. В этой связи логично, что он будет настаивать на продолжении процесса.



При этом, было бы логично попросить встречи и с Путиным, встретиться с ним и обсудить все те проблемы, что у Украины накопились по выполнению минского формата. Но вы же помните: сама команда Зеленского неоднократно заявляла, что не позволит ему встречаться с Путиным один на один. Это вызовет массу проблем и спекуляций на Украине. И массу вопросов у спонсоров Украины.



Поэтому Зеленский и настаивает на том формате, в котором ему, возможно вообще обсудить эти проблемы.



"СП": - Но что он может предложить, если Коломойский уже раскрыл карты Зеленского, дав понять, что тому не удастся протолкнуть изменения в Конституцию Украины, которые предусмотрены минскими соглашениями? Речь об особом статусе для ДНР и ЛНР.



- Минские соглашения пока не исполняются. Собственно, и сам Зеленский (не только Коломойский) говорил, что не собирается вести прямые переговоры с так называемыми "сепаратистами" и не готов к обмену всех пленных на всех. Говорил как до выборов, так и после.



Соответственно, он подтверждает, что Украина пока не настроена на выполнение минских соглашений в полном формате. Но на это кто-то периодически должен указывать Зеленскому. В конце концов, если у него есть какие-то новые мирные инициативы, которые он обещал довольно долго и нудно, то почему бы не обсудить их с ним, вне зависимости от того предусмотрены они минскими договоренностями, или нет.



То есть, минские соглашения не означают, что нельзя рассматривать другие инициативы, в частности - о миротворцах. Но пока мы не слышим четкого плана мирного урегулирования из уст команды Зеленского.



Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик, в свою очередь, сомневается, что от Зеленского в этом плане сильно что-то зависит:



- Перед тем, как он активизировался с этим "нормандским форматом", Волкер написал твитт, где дословно сказал, что "Зеленский делает жесты во имя мира".



В принципе, Волкер раскрыл суть пана-президента Зеленского. Потому что именно жесты и показуха присутствует в деятельности Зеленского, а реального движения в сторону мира нет. Но чтобы каким-то образом оправдать отсутствие реального движения в направлении мира, нужно совершать какие-то жесты. Вот он их и совершает.



В принципе, изначально, когда только объявили о нынешнем перемирии, было понятно, что оно будет сорвано каким-то циничным образом. Для этого у Киева возможностей очень много. Если помните, за два часа до начала перемирия со стороны Украины был обстрелян Первомайск на территории ЛНР. Погибла мирная жительница. Минобороны Украины знаете, как оправдало это на своих медийных ресурсах? Они сказали, что у них была инсайдерская (не разведывательная, а инсайдерская) информация о наличии на этом участке техники противника. Поэтому, мол, они туда стрельнули.



То есть, любой бред, имея медийный инструмент, как внутренний, так и внешний, они способны оправдать.



"СП": - Для чего?



- Потому что реально совершить практические шаги в сторону мира им никто не разрешает. Если бы у Зеленского было разрешение от кураторов совершить действия в сторону мира, он бы давно отвел войска (не для пиара, как у станицы Луганской), а реально, чтобы лишить возможности стороны друг в друга стрелять. Он бы давно пошел на прямые переговоры с Донбассом, потому что это единственный путь к миру, если он его действительно хочет. Тем более, при той колоссальной поддержке его риторики электоральной сейчас у него нет никаких угроз. Единственная угроза - это Порошенко за деньги выведет радикалов. Они чуть-чуть побузят.



Но, с другой стороны, нужно понимать, что Зеленский сам по себе, по сути, не президент. Это - функция. Причем, абсолютно не понимающая до сих пор, где он, зачем он, почему он, какими он наделен полномочиями? То есть, он занимается свойственными ему "кэвээшными" миниатюрами. Вышел, отработал миниатюру - и опять исчез. Эти миниатюры зачастую противоречивы. Потому что говорить, что Украина будет выполнять минские соглашения, но при этом постоянно отрицать основные пункты этих соглашений, психически здоровый человек по определению просто не может.



Зеленский пока роль президента играет неплохо. Но реальным президентом Украины, к сожалению, не стал. И вряд ли станет.



"СП": - Что ему мешает?



- Он не обладает достаточным ресурсным потенциалом. У него нет своих людей ни в Вооруженных силах, ни в правоохранительной системе. У него даже во фракции "Слуга народа" в Верховной Раде кроме Юзика (Юрий Корявченков - ред.), с которым он вместе играл в КВН, никого больше нет.



Вот сейчас, если он захочет выйти из-под влияния Коломойского, ему нужно на кого-то поменять Богдана. На кого он может его поменять? На друзей из "95-го квартала", которые тоже зачастую не его люди, а люди Коломойского?



Или, предположим, где-то он захочет выйти из-под влияния американцев… Так помимо распиаренного мероприятия в Трускавце, где готовили нардепов, пару дней назад в Киеве прошел закрытый для журналистов тренинг депутатов, который уже проводили ребята из USAID (Агентство США по международному развитию - ред.). Вот там был реальный тренинг для депутатов, который проводили реальные хозяева фракции "Слуга народа".



Условно говоря, акции проекта "Зеленский - слуга народа" и, в принципе, Украины разделились сегодня между несколькими олигархами и Западом. И все получили достаточные гарантии. А Зеленскому отведена роль человека, играющего миниатюры.



Его нынешняя поездка в Турцию, думаю, связана с необходимостью опять возбудить тему Крыма. Это единственная задача тоже исключительно для пиара. Она не имеет под собой ничего реального.



Более того, весь проект Зеленского и "слуг народа" пустой. В нем ни идеологического направления, ни конкретики, ни программных целей, ни решения экономических вопросов. Примитивным языком выражаясь, Коломойский сказал: "Делайте, что-нибудь. Хотят говорить о мире - говорите о мире. А завтра говорите о войне. Хотят говорить на русском языке, один пусть говорит, что это хорошо, другой - что плохо".



"СП": - Но это какой-то полный тупик…



- Проект "Украина" завершается. Сейчас Украина отдана на откуп олигархам и Западу, чтобы они все, что там осталось интересного растащили. И на смену Зеленскому, аморфному, придут уже совсем радикалы.



Вот и вся логическая цепочка. Вопрос один - когда это произойдет. Потому что у электорального потенциала Зеленского такая же проблема, которая была у электорального потенциала Януковича - за него много кто проголосовал, но никто не пойдет заступаться. Его избиратели - не активная часть общества. Максимум, на что они способны, это прийти на выборы и таким образом выразить какой-то свой протест. И то только потому, что их обманули.



Но, с другой стороны, сегодня выстраивается новая идеологическая формула: русскоязычные люди на Украине против России. То есть, был проект "Украина, как АнтиРоссия". А теперь появился проект "Русская Украина против России". Это идеологически более интересный проект. Но как им удастся его завершить, я не знаю. Источник - СвободнаяПресса

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