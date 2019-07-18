 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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14:30  Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов в Кой-Таше
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14:01  Начался третий штурм резиденции Атамбаева
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Новая анархия? Сценарии динамики мирового порядка, - И.Тимофеев
01:01 09.08.2019

Новая анархия? Сценарии динамики мирового порядка

18.07.2019
Иван Тимофеев

Современная дискуссия о будущем мирового порядка сводится к двум противоположным точкам зрения. Первая предполагает, что после окончания холодной войны мир перешел к либеральному мировому порядку. Апологеты избегают называть такой мир однополярным, делая акцент на том, что в либеральной модели выигрывают все. Вторая точка зрения прямо противоположна. Ее сторонники указывают на то, что миропорядок является однополярным, то есть базируется на гегемонии США и их союзников. В качестве альтернативы они видят многополярный (полицентричный) мир. Интересно, что вплоть до недавнего времени на периферии дискуссии находились как минимум две других модели.

Одна из них – мир без полюсов: хаотичный и быстро меняющийся порядок, война всех против всех, идущая рука об руку с крахом привычных институтов (от национального государства с его суверенитетом до привычного капитализма). Это сценарий острого кризиса, который ведет не столько к новому балансу, сколько вообще к полной перезагрузке институтов, власти, способов производства и международных отношений. И хотя данная модель подкупает выходом за пределы шаблона, она оставалась в основном на страницах публицистики и академической литературы.

Другая модель – более привычна. Речь идет о формировании новой биполярности. Еще до недавнего времени она вызывала большой скепсис просто в силу отсутствия внятных кандидатов на роль второго полюса. В отличие от многополярности с ее размытостью отношений соперничества и конкуренции, биполярность подразумевает противостояние двух конкретных лагерей. Поэтому ее можно считать более структурированной и стабильной системой. Однако вплоть до недавнего времени мало кто хотел взять на себя роль лидера в этой структуре. Все "претенденты" предпочитали отсиживаться в комфортном для себя постбиполярном мире, продвигая либо либеральную модель (ЕС, Япония, Южная Корея и другие), либо выступая за многополярность (Россия, Китай, Индия и другие), получая при этом вполне конкретные бонусы в существующем де-факто однополярном мироустройстве.

Проблема в том, что текущие международные реалии делают столь комфортную для всех среду все менее возможной, заставляя формировать лагеря с перспективой выбора в пользу одного из них. Причем вопреки теории, ключевым разрушителем сложившегося постбиполярного порядка выступает вовсе не новый претендент, а глобальный лидер, который, по идее, должен был бы всеми силами цепляться за статус-кво. Мы являемся свидетелями уникального периода в международных отношениях, когда глобальный лидер активно трансформирует существующий порядок – то ли в силу желания управлять изменениями в свою пользу, то ли в силу явного или мнимого страха перед новыми центрами силы, то ли в силу серии сбоев в системе управления и порождаемых ими системных ошибок в принятии ключевых политических решений. Конечно, большим вопросом является долгосрочность происходящего. У некоторых есть соблазн списать разрушительные тенденции на эксцентричного американского президента и уповать на то, что после очередной смены власти в Вашингтоне все вернется в привычное русло. Однако размах происходящего говорит о том, что текущие тренды вряд ли останутся без последствий. Тем более, что крупные игроки уже не те, что были раньше: Китай слишком велик для старого порядка, Россия для него слишком напориста и самостоятельна, ЕС все более автономен.

Для российской внешней политики происходящие изменения представляют собой нетривиальный вызов. Они же порождают и серию чисто исследовательских вопросов: какой будет конфигурация мирового порядка в будущем? Каких сценариев можно ожидать? Как адаптироваться или же как формировать желаемую альтернативу? Ответ на них будет крайне важен для дальнейшей трансформации российских доктринальных установок.

Доклад_Новая анархия
PDF 0.71 МБ
http://ru.valdaiclub.com/files/28137/

Источник - valdaiclub.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565301660
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