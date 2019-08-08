Минсельхоз Киргизии Чодуев обвинен в протекции любовнице

01:22 09.08.2019

"Чодуева в отставку!". Из-за служебного романа чиновника зреет скандал?



05 августа 2019 - Оксана Гут



В редакцию VB.KG пришло письмо от Инициативной группы с обвинениями министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР Эркинбека Чодуева в фальсификации документов ради поездки одной из сотрудниц ведомства в Китай.

Откуда именно у активистов такая информация неизвестно. Но они утверждают, что глава Минсельхоза "завел интрижку на рабочем месте" с заведующей отделом экспорта сельскохозяйственной продукции Анаркуль Беккулиевой. Последняя якобы собралась на международную ярмарку в Поднебесную, но "проблема состояла в том, что принимающая сторона оплачивала перелеты, проживание и прочие расходы чиновникам в ранге не менее, чем замминистра".

- Тут-то Чодуев и похлопотал за свою фаворитку, дав поручение выдать ей необходимую справку. Таким образом заведующая отделом экспорта получила бумагу о том, что ее должность соответствует статусу заместителя руководителя ведомства. Нонсенс! Вот и китайцы тоже так подумали, и направили соответствующий запрос в МИД Кыргызстана. Что любопытно, сам Чодуев эту фиктивную справку не подписывал, а поручил это сделать своему заместителю Исаеву. Сейчас все фигуранты этой истории усиленно пытаются замять скандал и не допустить утечки информации. Некоторые ресурсы для этого у них есть: тот же Исаев является одногруппником и другом премьер-министра Абылгазиева. Однако сомнительно, что теперь, после выхода в свет этой информации, глава правительства будет вмешиваться и помогать своему знакомцу, - пишет инициативная группа.

Сами активисты считают, что для Чодуева самый лучший выход – это отставка, "пока не разразился международный скандал, связанный с его любовными похождениями".

История о закулисных интригах Минсельхоза расходится в соцсетях достаточно активно, вызывая общественное негодование. А вот в самом ведомстве реагировать на обвинения не спешат. В пресс-службе Минсельхоза VB.KG ответили, что намерены разобраться в ситуации, а если надумают комментировать, то нам сообщат.

Тем временем свое мнение на странице в Facebook уже высказала депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева.

- Это ж надо додуматься так опозорить страну - ради бесплатной поездки заграницу, в Китай, заведующей отделом экспорта Беккулиевой придумали статус заместителя министра (!) сельского хозяйства. (…) Недавно задержанный за взятку руководитель агентства окружающей среды тоже из этих - у него водитель любил ездить по "халявным" командировкам. Не помню, чтобы кого-то за подобный бардак наказывали. То есть, можно одному, будут и другие? Уважаемые МИД и глава правительства, прошу вас немедленно отреагировать. И сколько таких позорных вещей происходит в других государственных ведомствах? Кто-нибудь это проверяет? – написала парламентарий пост с хэштегом "ЧодуеваВотставку".