Беспорядки на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Мэрия подсчитывает ущерб

06:30 09.08.2019

9 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



Городские службы подсчитывают ущерб, нанесенный столичной инфраструктуре во время несанкционированного митинга сторонников Алмазбека Атамбаева. Об этом 24.kg сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По его словам, сотрудники муниципалитета, районных администраций вместе с народными дружинниками до 5.00 находились на улицах города.



"Сейчас подсчитываем ущерб. Во многих местах перевернули мусорные баки, сломали ограждения, испортили элементы благоустройства, цветники и другое. По камерам "Безопасного города" будем определять лиц, устроивших вандализм. Привлечением их к ответственности будут заниматься правоохранительные органы", - сообщил Азиз Суракматов.



Он добавил, что ночью повредили 8-10 муниципальных автобусов, которые мэрия выделила для дружинников. Выбиты окна, поврежден кузов. Новый передвижной состав - троллейбусы и автобусы -находились на базах и охранялись.

Азиз Суракматов отметил, что в настоящее время ситуация в городе нормальная.

"Если будут какие-то попытки дестабилизации, мы перейдем на усиленный режим. Город находится под контролем", - заверил он.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира "Альфы" погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около трех тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию - Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Алмазбеку Атамбаеву предъявлены предварительные обвинения, однако пока не известно, по каким статьям Уголовного кодекса. Ожидается, что в самое ближайшее время судебная инстанция вынесет решение об изменении меры пресечения бывшему президенту.