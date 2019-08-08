 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Дело Атамбаева. Бывшему президенту Киргизии предъявлено обвинение в коррупции
06:31 09.08.2019

09 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву предъявлено официальное обвинение в коррупции. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
По его словам, следователь МВД предъявил обвинение по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева.
"Обвинение необоснованное. Как оно может быть обоснованным, если моего подзащитного приглашали в качестве свидетеля, но так и не допросили? Ему сразу вручили уведомление о подозрении. Это сценарий, который планировался изначально. Эти действия незаконны, поскольку у Алмазбека Атамбаева, как экс-президента, имеется неприкосновенность", - сказал Сергей Слесарев.
Ожидается ли, что Алмазбеку Атамбаеву предъявят другие обвинения, юрист не может сказать.
7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира "Альфы" погиб от огнестрельного ранения.
8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около трех тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию - Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.
Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения - содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 августа, на время следственных мероприятий.

Источник - 24.kg
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