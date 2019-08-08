 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему рос-народ против слабого Путина? - В.Лепехин
06:37 09.08.2019

Соросовцы, бандеровцы, власовцы: одна камарилья паталогических русофобов

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Революции 20 века отличаются от "цветных" квазиреволюций века 21-го в основном тем, что если первые были следствием политической эмансипации масс, то вторые – результат их деградации. Основную массу участников нынешних "революций" составляют, увы, не авангардные социальные группы, а религиозные фанатики (как в арабских странах), "кастрюлеголовые" (как на Украине) или банальные недоросли (как в РФ). Что, впрочем, не исключает наличия в них некой, привнесенной извне политической составляющей.

Граждане России – народ, в целом, умный и в ходе, например, парламентских выборов всегда дает шанс каким-то новым и свежим силам (если они появляются), отказывая в доверии откровенным демагогам – как это было с "Демократическим выбором", затем с ЛДПР, а теперь – с "Единой Россией". Россияне инертны там, где нужно не спешить, и готовы к переменам тогда, когда они назрели и возможны.

О здравомыслии нашего народа свидетельствуют и массовые опросы – в тех случаях, когда их проводят независимые социологи. В частности, степень реального доверия Путину (резко упав после июля 2018 года) не превышает сегодня 30% - и это почти адекватно для нынешнего состояния в России всего: экономики, социальной сферы, политики, etc. Впрочем, моя статья не о Путине.

Хочу сказать пару слов о тех 2% населения, которые претендуют на представление интересов уже не верящих главе государства 70-ти процентах россиян, а точнее – тех 65-68-ми процентах граждан нашей страны, которые не доверяют ни Путину, ни названным выше двум процентам антипутинцев, пытающихся в последние две недели словить свой хайп на улицах Москвы.
Кто вышел на улицы столицы 20 и 27 июля, а затем и 3 августа?

Первая и главная характеристика вышедших – антипутинцы. Но давайте сравним те 2% противников президента РФ, что качали Москву и Санкт-Петербург в ходе последних паркетных митингов, выдвинув в качестве основных своих лозунгов требования допустить до выборов представителей либеральной тусовки, с теми 68-ю процентами антипутинцев, которым вовсе не хочется видеть в числе своих депутатов Соболь, Яшина и других навальнят и соросят.

Чего, в сущности, хочет горстка антипутинских уличных "бунтовщиков"? Прежде всего, они нацелены, как мы видим, на свою собственную политическую карьеру и требуют наличия в стране такой системы выборов, которая бы прогибалась именно под них. И еще эти 2% объединяет русофобия – вот почему к ним на подмогу 27 июля прибыли украинские нацики.
Навальнята не против Чубайса, Кудрина, Грефа, Шувалова, Голиковой, Кузьминова, Набиуллиной и иных системных либералов и олигархов (перед многими из названных они, как известно, пресмыкаются), но против Путина и силовиков, которые, с их точки зрения, не собираются сдавать власть в России "демократам", то есть - международным банкстерам.

А чего, в свою очередь, хотят те 60 с лишним процентов антипутинцев, которые в массе своей вовсе не либералы и не западники? Они, напротив, недовольны СЛАБЫМ Путиным (находящимся, как они полагают, в сговоре с зарубежной закулисой) и выступают против узурпации власти в России соросятами и власовцами, против ворья в госструктурах и так называемой "пенсионной реформы", против сокращения в стране социальных программ, продолжения в России нечестной приватизации и вывоза капиталов за рубеж, против дикого капитализма, деградации культуры, системы образования и проч.
Принципиальная разница между этими двумя группами "рассерженных" граждан налицо. Но тогда почему названным выше двум процентам столичных либерал-радикалов, к которым на прошлой неделе присоединились пара сотен бандеровцев, удалось создать впечатление, что их акция – это "протест оппозиции", "начало всероссийского майдана", очередная "революция достоинства" и проч.?
Все очень просто: у митинговой фронды имеется серьезная поддержка не только за рубежом, но и в российской власти в лице системных последователей Дж. Сороса и системных же националистов-власовцев, продвигающих в России, в частности, культ Солженицына и идею насаждения в ней монархии. То есть, по сути, соросовцы, бандеровцы и власовцы – все это фракции одного и того же прозападного нацистско-русофобского проекта, который, развернувшись в 2014 году во всю мощь в Киеве, постепенно приближается и к Москве.

Какие из констатации данного факта следуют выводы? Их, по меньше мере, два.
Во-первых, всяческое возбуждение подростков и либертарианской интеллигенции против Кремля (разумеется, не против конкретных лихоимцев, большая часть из которых – все те же либералы, но против власти как таковой) нужно системным западникам для того, чтобы перевести стрелку низового протеста на Путина, ослабить его позиции и принудить главу государства к выполнению выгодного русофобским силам условий транзита президентской вертикали.

Во-вторых, местечковый лжепротест нескольких тусовок столичных мажоров нужен олигархической власти (не только либералам) как прививка против возможного массового протеста тех 60-ти с лишним процентов недовольных слабым Путиным россиян, которые в какой-то момент вполне могут выйти на улицы российских городов.
Кое-кто считает, что протестные митинги в Москве поддержаны в администрации президента с целью подставить Собянина. Что ж, в мотивации организаторов акций по наезду на власть возможно имеется и такая составляющая – но она ситуативна и не определяюща. Макрополитически же сам характер проведения названных акций свидетельствует о том, что они – против России и против, как это не прискорбно, народного большинства. Все отрицательные тусовки и тренды группируются сегодня вокруг своеобразного "катода", в качестве которого выступает мировой банкстеризм.

Есть от акций сторонников Навального хоть какая-то польза? Какая-то, безусловно, есть. К примеру, если бы не протест оппозиции против столичного избиркома 27 июля, никто бы возможно так и не обратил внимания на тот факт, что выборы в Москве курирует некто Сергунина.
Но больше от несанкционированных выступлений против власти все-таки вреда. Так, изобразив жесткий (и как бы одобренный народным большинством) разгон карикатурной и весьма несимпатичной псевдооппозиции 27 июля, российские системные соросята и власовцы, окопавшиеся в конкретных башнях Кремля, по факту получили индульгенцию "мочить" в будущем - и "мочить" по-настоящему, уже без сантиментов – подлинно народный, лево-традиционалистский и антиолигархический протест россиян.

Напомню, что, например, КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и некоторые патриотические организации и движения ("Суть времени", НОД и другие) открестились от организаторов названных митингов в Москве – и правильно сделали. Другое дело, что эти структуры и реальная левая и патриотическая оппозиция не провели в эти дни собственной акции протеста и под своими лозунгами, дабы наглядно подтвердить, кто на самом деле представляет сегодня в России народное большинство.
Неправильно, что реальная оппозиция не борется за столичную молодежь и неприкаянных подростков, отдавая их на откуп политическим мошенникам и разного рода проплачиваемым борцунам.

Владимир Лепехин
8 августа 2019

Источник - iarex.ru
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