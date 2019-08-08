 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 09.08.2019
08:00  Guardian: В Киргизии что-то происходит. Что это? Где это?
07:25  В Узбекистане сняли первый фильм-катастрофу "101 рейс"
07:17  Арест Алзамбека Атамбаева: "Терки" чисто "по понятиям", - В.Карюков
07:12  "МИД Талибана" мулла Бародар прилетел на секретные переговоры в Ташкент
06:51  Киргизия. Итоги "Атамбай-путча": 1 убит, 98 - ранено
06:43  Генеральский аппетит. Коррупция в КазАрмии ненаказуема...
06:42  Что такое Геополитика 2.0? - Александр Дугин

06:37  Почему рос-народ против слабого Путина? - В.Лепехин
06:31  Дело Атамбаева. Бывшему президенту Киргизии предъявлено обвинение в коррупции
06:30  Беспорядки на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Мэрия подсчитывает ущерб
01:22  Минсельхоз Киргизии Чодуев обвинен в протекции любовнице
01:01  Новая анархия? Сценарии динамики мирового порядка, - И.Тимофеев
00:16  Проект "Украина" завершается - С.Гомзикова
00:15  Уходи красиво: возможные последствия вывода американских войск из Афганистана, - А.Казанцев
00:13  Гонконг. "Будь водой", или Новая тактика уличных выступлений против властей, - В.Прохватилов
00:10  Русский генерал, разнесший вдребезги Османскую империю
00:09  На Алтае пойман неизвестный науке паук - волк
00:05  Консервативная революция в современной Европе и ее враги
00:03  Секретный поход Батыя. Как монголы оказались у Константинополя?
00:02  "Северный поток – 2" и интересы Европы, - П.Искендеров
Четверг, 08.08.2019
20:54  КырМилиция начала жесткий разгон митингующих атамбаевцев на площади Ала-Тоо
18:13  Опять опоздал? В Киргизию вернулся вождь северян - экс-премьер Бабанов
17:43  Жээнбеков стянул в Бишкек 1,5 тысячи племенных ополченцев - "народных дружинников"
17:19  Затаившийся дракон. О мифах и реалиях Китая, - Н.Вавилов
17:02  Атамбаев решил сдаться властям, но ему не дают сторонники
15:25  Кой-Таш. В штурме штаба Атамбаева задействовали бронетехнику
15:10  Кухня НКВД: белые и красные заговорщики в Красной армии. Вышла новая книга Н.Черушева
14:59  Кой-Таш. У "спецназовцев" отобрано 40 единиц огнестрельного оружия, ранены - 1 полковник, 3 подполковника, 1 майор и 3 лейтенанта КНБ
14:48  "Это - оголтелая борьба..," - речь Жээнбекова в ЖК (текст)
14:40  Глава КырГКНБ Опумбаев: У Атамбаева в Кой-Таше крепость, а не дом... Жалею, что не дал разрешения на огонь на поражение
14:30  Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов в Кой-Таше
14:22  Главный ошмякский силовик Опумбаев (КирГКНБ) сам подал в отставку, но она пока не принята
14:18  Ташкент. Недоступное "доступное" жилье, - Д.Юсупов
14:15  Атамбаевцы отпустили 6 пленных кыр-"спецназовцев"
14:12  Талибы пообещали афганцам несколько дней радости и счастья, - А.Серенко
14:09  КырДепутаты требуют привлечь к ответственности глав ГКНБ и МВД. За трусость и дебилизм
14:07  Кризис в Бишкеке. Мэрия обещает не допустить мародерства и беспорядков
14:01  Начался третий штурм резиденции Атамбаева
14:00  Воинственные ли люди монголы?
13:55  Кризис политических войн XXI века, - Грег Саймонс
13:53  Как казахский ученый Ноэль Шаяхметов восстанавливал по черепу лица наших предков
13:51  Воюющие в терновнике: Россия озабочена активностью Турции в Сирии, - Э.Байназаров
13:49  Почему в такой богатой стране, как Казахстан, такие маленькие зарплаты?
13:47  Шотландия против царька Бориса. МелкоБритания идет к распаду, - А.Ивахник
13:46  Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессии
09:22  Кыргызы, давайте жить дружно, - обращение О.Бабанова
09:08  Кровь, пот и слезы Кашмира, - А.Куприянов
08:59  Я царь, или не царь... Жээнбеков в панике собрал КырСовБез
08:55  "Я стрелял...". Атамбаев созывает сторонников в 16:30 на митинг в Бишкеке. Жээнбекова - кетсин!
08:40  Киргизия зависла между "третьей революцией" и войной президентов, - Д.Бавырин
08:37  Ситуация в Кой-Таше. День второй (хроника)
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Что такое Геополитика 2.0? - Александр Дугин
06:42 09.08.2019

сегодня противостояние развертывается не между народами, а внутри народов, не между обществами, а внутри обществ

О недавней конференции в КНР, посвященной будущему планеты. Какой выбор предстоит сделать РФ и другим странам мира.

· На конференции были представители многих западных институтов – в частности, бывший посол США в РФ Майкл Макфол, представители разных государств. Мероприятие было очень интересным – на повестке были вопросы многополярности, отношения США и Китая, с Россией и пр.

· Очень интересно, как меняется геополитическая карта мира. На место Геополитики 1.0 (биполярная геополитика) приходит Геополитика 2.0, геополитика нового уровня. Она не отрицает постулаты классической геополитики, но вносит принципиальные изменения. Связано это с многополярностью.

· Многополярность – это, с одной стороны, сохранение базового дуализма между Цивилизацией Суши и Цивилизацией Моря, карты Макиндера и пр. Тогда апогеем такой геополитики была холодная война. Когда она закончилась, начался первый переход к Геополитике 1.0 с уничтожением одного из полюсов. В этот момент также возникают первые прозрения в отношении многополярности: Хантингтон говорит о столкновении цивилизаций, утверждая (против Фукуямы), что окончание идеологическое противостояние Суши и Моря – лишь переходный момент к появлению новых акторов.
· Однополярный мир не наступил, и этим стали пользоваться другие игроки. Китай, который в свое время поддерживался Цивилизацией Моря, чтобы покончить с СССР, вдруг постепенно, аккуратно и ловко включился в мировой рынок и стал определенным субъектом. Китайские участники конференции отметили, что Запад – лишь один из игроков, полюсов.
· Это означает, что мы переходим к новой геополитике (см. концепцию распределенного Хартленда).
· Если сложить российский военный потенциал с китайским экономическим, то конструируем многополярный Хартленд, создаем базу для Геополитики 2.0. То, что обсуждалось на той конференции - это революция. А индийский спикер припомнил их показатели ВВП и демографии, напомнив, что Индия тоже часть многополярного мира.
· Геополитика 2.0 складывается на глазах. И на конференции возникает идея: а если подойти к Геополитике 2.0 и продолжить идею, то может антиглобалистской Европе тоже предложить этот путь? Это может быть Европа народов. Затем встает вопрос и об исламском Хартленде… В итоге наступает тот неловкий момент, когда Индия, Пакистан переходят на сторону Китая и России – Макфолу было не по себе.

· Сам Трамп с Make America Great Again тоже хочет превратить Америку в полюс. Говорили, что будет импичмент, недотянет – а он все еще держится, популярность его растет, экономика в США улучшилась… Так что и Америка может стать частью распределенного Хартленда. Латинская Америка, Африка и другие.
· Но что сказал Макфол? Он согласился, что Трамп – носитель континентального начала в Америке. А в России глава Сбербанка Герман Греф гораздо больший либерал и атлантист, чем Трамп, добавил Макфол. Поэтому существует и распределенная Цивилизация Моря в разных регионах. Получается, что геополитика – это не Запад против Востока, не страна против страны, а два уровня - Суша против Моря – становятся противодействующими силами во всех цивилизациях. Это борьба в рамках одного и того же общества.

· Сегодня противостояние развертывается не между народами, а внутри народов, не между обществами, а внутри обществ. Но сам факт того, что мы близки к многополярности (если мы уже не в ней – это та грань, где уже сложно сказать, где мы), что Геополитика 2.0 так прозрачно представлена, нельзя игнорировать.

Источник - zavtra.ru
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