Что такое Геополитика 2.0? - Александр Дугин

06:42 09.08.2019

сегодня противостояние развертывается не между народами, а внутри народов, не между обществами, а внутри обществ



О недавней конференции в КНР, посвященной будущему планеты. Какой выбор предстоит сделать РФ и другим странам мира.



· На конференции были представители многих западных институтов – в частности, бывший посол США в РФ Майкл Макфол, представители разных государств. Мероприятие было очень интересным – на повестке были вопросы многополярности, отношения США и Китая, с Россией и пр.



· Очень интересно, как меняется геополитическая карта мира. На место Геополитики 1.0 (биполярная геополитика) приходит Геополитика 2.0, геополитика нового уровня. Она не отрицает постулаты классической геополитики, но вносит принципиальные изменения. Связано это с многополярностью.



· Многополярность – это, с одной стороны, сохранение базового дуализма между Цивилизацией Суши и Цивилизацией Моря, карты Макиндера и пр. Тогда апогеем такой геополитики была холодная война. Когда она закончилась, начался первый переход к Геополитике 1.0 с уничтожением одного из полюсов. В этот момент также возникают первые прозрения в отношении многополярности: Хантингтон говорит о столкновении цивилизаций, утверждая (против Фукуямы), что окончание идеологическое противостояние Суши и Моря – лишь переходный момент к появлению новых акторов.

· Однополярный мир не наступил, и этим стали пользоваться другие игроки. Китай, который в свое время поддерживался Цивилизацией Моря, чтобы покончить с СССР, вдруг постепенно, аккуратно и ловко включился в мировой рынок и стал определенным субъектом. Китайские участники конференции отметили, что Запад – лишь один из игроков, полюсов.

· Это означает, что мы переходим к новой геополитике (см. концепцию распределенного Хартленда).

· Если сложить российский военный потенциал с китайским экономическим, то конструируем многополярный Хартленд, создаем базу для Геополитики 2.0. То, что обсуждалось на той конференции - это революция. А индийский спикер припомнил их показатели ВВП и демографии, напомнив, что Индия тоже часть многополярного мира.

· Геополитика 2.0 складывается на глазах. И на конференции возникает идея: а если подойти к Геополитике 2.0 и продолжить идею, то может антиглобалистской Европе тоже предложить этот путь? Это может быть Европа народов. Затем встает вопрос и об исламском Хартленде… В итоге наступает тот неловкий момент, когда Индия, Пакистан переходят на сторону Китая и России – Макфолу было не по себе.



· Сам Трамп с Make America Great Again тоже хочет превратить Америку в полюс. Говорили, что будет импичмент, недотянет – а он все еще держится, популярность его растет, экономика в США улучшилась… Так что и Америка может стать частью распределенного Хартленда. Латинская Америка, Африка и другие.

· Но что сказал Макфол? Он согласился, что Трамп – носитель континентального начала в Америке. А в России глава Сбербанка Герман Греф гораздо больший либерал и атлантист, чем Трамп, добавил Макфол. Поэтому существует и распределенная Цивилизация Моря в разных регионах. Получается, что геополитика – это не Запад против Востока, не страна против страны, а два уровня - Суша против Моря – становятся противодействующими силами во всех цивилизациях. Это борьба в рамках одного и того же общества.



· Сегодня противостояние развертывается не между народами, а внутри народов, не между обществами, а внутри обществ. Но сам факт того, что мы близки к многополярности (если мы уже не в ней – это та грань, где уже сложно сказать, где мы), что Геополитика 2.0 так прозрачно представлена, нельзя игнорировать.