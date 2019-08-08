Киргизия. Итоги "Атамбай-путча": 1 убит, 98 - ранено

06:51 09.08.2019

В Кыргызстане выросло число пострадавших при штурме дома Атамбаева

Дата: 22:11, 08-08-2019.

Бишкек. 8 августа. КирТАГ – Увеличилось число пострадавших при штурме дома бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в поселке Кой-Таш, передает пресс-служба минздрава КР в четверг.



"По состоянию на 21 час. 30 мин. 8 августа 2019 года по линии медицинской помощи в организации здравоохранения доставлены 8 пострадавших в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО), 9 пострадавших - в Кыргызский научный институт курортологии и восстановительного лечения (КНИКиВЛ), 3 пострадавших - в Национальный госпиталь", - сообщает минздрав.

Из них 16 пострадавших после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение.

Так, госпитализированы в БНИЦТиО - 2, из них один в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой, стабильно тяжелый. Второй в отделение патологии позвоночника с переломом костей шейного отдела, состояние средней тяжести.

В национальный госпиталь в микрохирургию глаза госпитализирован один пострадавший с диагнозом контузия тяжелой степени, непроникающее ранение роговицы. Эрозия роговицы правого глаза. Стабильно тяжелый. В отделение сосудистой хирургии - один пострадавший с ранением бедра, состояние средней тяжести.

Так, за два дня, 7-8 августа, всего за медицинской помощью обратились 98 человек (53 - в больницы, 21 - в Кой-Таше осмотрены, 6 - задержанный спецназ). Из этих 98 пострадавших, 1 пострадавший Усен Ниязбеков сотрудник "Альфа" скончался. 11 сотрудников силовых структур переведены в военный госпиталь, 13 пострадавших получают стационарное лечение, 83 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.

"На данный момент получают в стационарах находятся: Чуйская областная объединенная больница – 2; Национальный госпиталь – 2; БНИЦТиО – 9", - говорится в сообщении.