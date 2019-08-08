 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 09.08.2019
08:00  Guardian: В Киргизии что-то происходит. Что это? Где это?
07:25  В Узбекистане сняли первый фильм-катастрофу "101 рейс"
07:17  Арест Алзамбека Атамбаева: "Терки" чисто "по понятиям", - В.Карюков
07:12  "МИД Талибана" мулла Бародар прилетел на секретные переговоры в Ташкент
06:51  Киргизия. Итоги "Атамбай-путча": 1 убит, 98 - ранено
06:43  Генеральский аппетит. Коррупция в КазАрмии ненаказуема...
06:42  Что такое Геополитика 2.0? - Александр Дугин

06:37  Почему рос-народ против слабого Путина? - В.Лепехин
06:31  Дело Атамбаева. Бывшему президенту Киргизии предъявлено обвинение в коррупции
06:30  Беспорядки на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Мэрия подсчитывает ущерб
01:22  Минсельхоз Киргизии Чодуев обвинен в протекции любовнице
01:01  Новая анархия? Сценарии динамики мирового порядка, - И.Тимофеев
00:16  Проект "Украина" завершается - С.Гомзикова
00:15  Уходи красиво: возможные последствия вывода американских войск из Афганистана, - А.Казанцев
00:13  Гонконг. "Будь водой", или Новая тактика уличных выступлений против властей, - В.Прохватилов
00:10  Русский генерал, разнесший вдребезги Османскую империю
00:09  На Алтае пойман неизвестный науке паук - волк
00:05  Консервативная революция в современной Европе и ее враги
00:03  Секретный поход Батыя. Как монголы оказались у Константинополя?
00:02  "Северный поток – 2" и интересы Европы, - П.Искендеров
Четверг, 08.08.2019
20:54  КырМилиция начала жесткий разгон митингующих атамбаевцев на площади Ала-Тоо
18:13  Опять опоздал? В Киргизию вернулся вождь северян - экс-премьер Бабанов
17:43  Жээнбеков стянул в Бишкек 1,5 тысячи племенных ополченцев - "народных дружинников"
17:19  Затаившийся дракон. О мифах и реалиях Китая, - Н.Вавилов
17:02  Атамбаев решил сдаться властям, но ему не дают сторонники
15:25  Кой-Таш. В штурме штаба Атамбаева задействовали бронетехнику
15:10  Кухня НКВД: белые и красные заговорщики в Красной армии. Вышла новая книга Н.Черушева
14:59  Кой-Таш. У "спецназовцев" отобрано 40 единиц огнестрельного оружия, ранены - 1 полковник, 3 подполковника, 1 майор и 3 лейтенанта КНБ
14:48  "Это - оголтелая борьба..," - речь Жээнбекова в ЖК (текст)
14:40  Глава КырГКНБ Опумбаев: У Атамбаева в Кой-Таше крепость, а не дом... Жалею, что не дал разрешения на огонь на поражение
14:30  Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов в Кой-Таше
14:22  Главный ошмякский силовик Опумбаев (КирГКНБ) сам подал в отставку, но она пока не принята
14:18  Ташкент. Недоступное "доступное" жилье, - Д.Юсупов
14:15  Атамбаевцы отпустили 6 пленных кыр-"спецназовцев"
14:12  Талибы пообещали афганцам несколько дней радости и счастья, - А.Серенко
14:09  КырДепутаты требуют привлечь к ответственности глав ГКНБ и МВД. За трусость и дебилизм
14:07  Кризис в Бишкеке. Мэрия обещает не допустить мародерства и беспорядков
14:01  Начался третий штурм резиденции Атамбаева
14:00  Воинственные ли люди монголы?
13:55  Кризис политических войн XXI века, - Грег Саймонс
13:53  Как казахский ученый Ноэль Шаяхметов восстанавливал по черепу лица наших предков
13:51  Воюющие в терновнике: Россия озабочена активностью Турции в Сирии, - Э.Байназаров
13:49  Почему в такой богатой стране, как Казахстан, такие маленькие зарплаты?
13:47  Шотландия против царька Бориса. МелкоБритания идет к распаду, - А.Ивахник
13:46  Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессии
09:22  Кыргызы, давайте жить дружно, - обращение О.Бабанова
09:08  Кровь, пот и слезы Кашмира, - А.Куприянов
08:59  Я царь, или не царь... Жээнбеков в панике собрал КырСовБез
08:55  "Я стрелял...". Атамбаев созывает сторонников в 16:30 на митинг в Бишкеке. Жээнбекова - кетсин!
08:40  Киргизия зависла между "третьей революцией" и войной президентов, - Д.Бавырин
08:37  Ситуация в Кой-Таше. День второй (хроника)
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"МИД Талибана" мулла Бародар прилетел на секретные переговоры в Ташкент
07:12 09.08.2019

Главу политического офиса "Талибан" приняли в МИДе
В Министерстве иностранных дел прошла встреча с главой политического офиса движения "Талибан" муллой Бародар Ахундом.

8 августа в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с представителями политического офиса движения "Талибан" в Дохе во главе с его руководителем муллой Бародар Ахундом, сообщила пресс-служба МИДа.
Стороны обсудили вопросы, связанные с продвижением мирного политического процесса в Афганистане для установления в стране устойчивого и долгосрочного мира, говорится в сообщении.
Мулла Бародар выразил признательность руководству Узбекистана за постоянное внимание к Афганистану и поддержал предложение о проведении очередного раунда межафганского диалога в Самарканде.
"В ходе переговоров еще раз подчеркнуто право афганского народа самому решать свою судьбу и строить свое будущее", - подчеркивается в сообщении.

Источник - gazeta.uz
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