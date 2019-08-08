 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.08.2019
08:00  Guardian: В Киргизии что-то происходит. Что это? Где это?
07:25  В Узбекистане сняли первый фильм-катастрофу "101 рейс"
07:17  Арест Алзамбека Атамбаева: "Терки" чисто "по понятиям", - В.Карюков
07:12  "МИД Талибана" мулла Бародар прилетел на секретные переговоры в Ташкент
06:51  Киргизия. Итоги "Атамбай-путча": 1 убит, 98 - ранено
06:43  Генеральский аппетит. Коррупция в КазАрмии ненаказуема...
06:42  Что такое Геополитика 2.0? - Александр Дугин

06:37  Почему рос-народ против слабого Путина? - В.Лепехин
06:31  Дело Атамбаева. Бывшему президенту Киргизии предъявлено обвинение в коррупции
06:30  Беспорядки на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Мэрия подсчитывает ущерб
01:22  Минсельхоз Киргизии Чодуев обвинен в протекции любовнице
01:01  Новая анархия? Сценарии динамики мирового порядка, - И.Тимофеев
00:16  Проект "Украина" завершается - С.Гомзикова
00:15  Уходи красиво: возможные последствия вывода американских войск из Афганистана, - А.Казанцев
00:13  Гонконг. "Будь водой", или Новая тактика уличных выступлений против властей, - В.Прохватилов
00:10  Русский генерал, разнесший вдребезги Османскую империю
00:09  На Алтае пойман неизвестный науке паук - волк
00:05  Консервативная революция в современной Европе и ее враги
00:03  Секретный поход Батыя. Как монголы оказались у Константинополя?
00:02  "Северный поток – 2" и интересы Европы, - П.Искендеров
Четверг, 08.08.2019
20:54  КырМилиция начала жесткий разгон митингующих атамбаевцев на площади Ала-Тоо
18:13  Опять опоздал? В Киргизию вернулся вождь северян - экс-премьер Бабанов
17:43  Жээнбеков стянул в Бишкек 1,5 тысячи племенных ополченцев - "народных дружинников"
17:19  Затаившийся дракон. О мифах и реалиях Китая, - Н.Вавилов
17:02  Атамбаев решил сдаться властям, но ему не дают сторонники
15:25  Кой-Таш. В штурме штаба Атамбаева задействовали бронетехнику
15:10  Кухня НКВД: белые и красные заговорщики в Красной армии. Вышла новая книга Н.Черушева
14:59  Кой-Таш. У "спецназовцев" отобрано 40 единиц огнестрельного оружия, ранены - 1 полковник, 3 подполковника, 1 майор и 3 лейтенанта КНБ
14:48  "Это - оголтелая борьба..," - речь Жээнбекова в ЖК (текст)
14:40  Глава КырГКНБ Опумбаев: У Атамбаева в Кой-Таше крепость, а не дом... Жалею, что не дал разрешения на огонь на поражение
14:30  Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов в Кой-Таше
14:22  Главный ошмякский силовик Опумбаев (КирГКНБ) сам подал в отставку, но она пока не принята
14:18  Ташкент. Недоступное "доступное" жилье, - Д.Юсупов
14:15  Атамбаевцы отпустили 6 пленных кыр-"спецназовцев"
14:12  Талибы пообещали афганцам несколько дней радости и счастья, - А.Серенко
14:09  КырДепутаты требуют привлечь к ответственности глав ГКНБ и МВД. За трусость и дебилизм
14:07  Кризис в Бишкеке. Мэрия обещает не допустить мародерства и беспорядков
14:01  Начался третий штурм резиденции Атамбаева
14:00  Воинственные ли люди монголы?
13:55  Кризис политических войн XXI века, - Грег Саймонс
13:53  Как казахский ученый Ноэль Шаяхметов восстанавливал по черепу лица наших предков
13:51  Воюющие в терновнике: Россия озабочена активностью Турции в Сирии, - Э.Байназаров
13:49  Почему в такой богатой стране, как Казахстан, такие маленькие зарплаты?
13:47  Шотландия против царька Бориса. МелкоБритания идет к распаду, - А.Ивахник
13:46  Горячая торговая точка: США и Китай приблизили мир к рецессии
09:22  Кыргызы, давайте жить дружно, - обращение О.Бабанова
09:08  Кровь, пот и слезы Кашмира, - А.Куприянов
08:59  Я царь, или не царь... Жээнбеков в панике собрал КырСовБез
08:55  "Я стрелял...". Атамбаев созывает сторонников в 16:30 на митинг в Бишкеке. Жээнбекова - кетсин!
08:40  Киргизия зависла между "третьей революцией" и войной президентов, - Д.Бавырин
08:37  Ситуация в Кой-Таше. День второй (хроника)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Арест Алзамбека Атамбаева: "Терки" чисто "по понятиям", - В.Карюков
07:17 09.08.2019

Экс-президента погубила коррупция и связь с криминальным авторитетом


Итак, экс-президент Киргизии Алзамбек Атамбаев после долгих переговоров сдался силовикам во время очередной попытки штурма спецназом его резиденции (в операции участвовали почти 6.000 бойцов силовых структур) в селе Кой-Таш Чуйской области, откуда его увезли сотрудники спецслужб. А вместе с ним - и советников бывшего лидера страны - Кундуз Жолдубаеву и Фарида Ниязова.
Первую попытку штурма силовики предприняли еще вчера. Сообщалось даже, что часть сотрудников спецназа сдалась сторонникам Атамбаева. Но потом эта информация была опровергнута. И все же несколько спецназовцев оказались в заложниках у обороняющейся стороны. Во время переговоров с вооруженными людьми, находящимися в осаде, замминистра МВД потребовал немедленного их освобождения, хотя, по словам источника РИА-Новостей, они оставались в доме, живые, с ними, мол, все в порядке.
Неправдой оказалось и то, что их бросили свои же товарищи: "Информация о том, что захваченных спецназовцев оставили их же сослуживцы, не соответствует действительности. Так как данные сотрудники, захваченные в заложники, были избиты с особой жестокостью", - сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии (ГКНБ). Это к словам о том, что "с ними все в порядке". При том, что спецназовцы стреляли лишь резиновыми пулями, тогда как обороняющиеся применяли боевое оружие. Кроме того, сторонники Атамбекова дошли до того, что использовали женщин и детей, как живой щит - об этом тоже сообщили в ГКНБ. "Вот как ведут себя настоящие киргизы", - цинично написал в сети один из пользователей, комментируя эту выходку.

Провокаторами вооруженных конфликтов чаще всего становятся националисты - как местные, так и "залетные"
Сам же Атамбаев заверил, что у его сторонников "не было даже рогатки". Что же это получается? Когда вчера вечером силовики предприняли штурм, они столкнулись с ответным огнем. Напомним, что число раненых и пострадавших уже насчитывает более 50 человек (пострадал и один журналист местного издания), в том числе как минимум один убитый. Из чего же стреляли сторонники Атамбаева, если у них "не было даже рогаток"? По словам бывшего лидера, он открывал огонь из пистолета, "стараясь не попадать в ребят". Кстати, о пистолете… Недели за две до описываемых событий экс-президент предупредил, что без боя не сдастся: "У меня есть наградное оружие, и я буду отстреливаться, если меня приедут задерживать. Я это говорю для тех ребят, которые приедут за мной. Они выполняют незаконный приказ", - пригрозил тогда Атамбаев. Именно поэтому, когда все стало довольно серьезно и дошло до стрельбы, он и стрелял, "стараясь не попасть в ребят"? Детский лепет, да и только. Создается такое впечатление, что Атамбаев много говорил и запутался, наконец, в своих "показаниях".
Читайте также

А произнесено бывшим лидером это предупреждение было через месяц после того, как парламент составил список обвинений в адрес Атамбаева и отправил их в прокуратуру. По мнению депутатов, глава страны был замешан в коррупции во время модернизации Бишкекской ТЭЦ, а также приложил руку к освобождению из-под стражи по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева и к другим преступлениям. "Молодец, хорошего приемника выбрал, - пишет пользователь lyuda.terenteva.55. - Но ничего не поделаешь, Атамбаев остается авторитетом для криминала поэтому и „терки"". "Ничего так „партайгеноссе" разногласия решают… чисто „по понятиям"", - вторит ей Алексей. "Контора пишет - прокурор шьет", - резюмирует Алексей Петров. На вызовы в прокуратуру Атамбаев так и не явился, несмотря на высылаемые ему повестки, заявив, что даже в руки их брать не желает. Последнее предупреждение бывшему лидеру страны было оглашено представителями Генпрокуратуры Киргизии еще 2 августа, но и оно не возымело никакого действия. Ранее адвокат Атамбаева Сергей Слесарев неоднократно заявлял, что его клиент, как президент (хоть и бывший) обладает неприкосновенностью. Однако, еще в июне Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) 103 голосами из 120 лишил Атамбаева иммунитета. Вот и получилось то, что получилось. Сейчас судьбу бывшего главы государства будет решать уже его преемник - Сооронбай Жээнбеков. А как события будут развиваться дальше - время покажет.

Виталий Карюков

8.08.19

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565324220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2019 года №554
- Первый заместитель Премьер-Министра РК - Министр финансов А.Смаилов принял участие в заседании Совета ЕЭК
- По поручению президента глава МВД проинспектировал колонию в Алматинской области
- Совещание по вопросам качества учебников и обеспечения школ учебниками
- "Нагрузка на бизнес недопустима" - "Атамекен" о внедрении 5-процентных обязательных пенсионных взносов
- Первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов на пресс-конференции в Правительстве проинформировал о мерах по снижению уровня теневой экономики
- Кадровые перестановки
- Казахстан и Великобритания подтверждают приверженность стратегическому партнерству
- Как отдохнут казахстанцы на праздник Курбан айт
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  