Арест Алзамбека Атамбаева: "Терки" чисто "по понятиям", - В.Карюков

07:17 09.08.2019

Экс-президента погубила коррупция и связь с криминальным авторитетом





Итак, экс-президент Киргизии Алзамбек Атамбаев после долгих переговоров сдался силовикам во время очередной попытки штурма спецназом его резиденции (в операции участвовали почти 6.000 бойцов силовых структур) в селе Кой-Таш Чуйской области, откуда его увезли сотрудники спецслужб. А вместе с ним - и советников бывшего лидера страны - Кундуз Жолдубаеву и Фарида Ниязова.

Первую попытку штурма силовики предприняли еще вчера. Сообщалось даже, что часть сотрудников спецназа сдалась сторонникам Атамбаева. Но потом эта информация была опровергнута. И все же несколько спецназовцев оказались в заложниках у обороняющейся стороны. Во время переговоров с вооруженными людьми, находящимися в осаде, замминистра МВД потребовал немедленного их освобождения, хотя, по словам источника РИА-Новостей, они оставались в доме, живые, с ними, мол, все в порядке.

Неправдой оказалось и то, что их бросили свои же товарищи: "Информация о том, что захваченных спецназовцев оставили их же сослуживцы, не соответствует действительности. Так как данные сотрудники, захваченные в заложники, были избиты с особой жестокостью", - сообщили в Государственном комитете национальной безопасности Киргизии (ГКНБ). Это к словам о том, что "с ними все в порядке". При том, что спецназовцы стреляли лишь резиновыми пулями, тогда как обороняющиеся применяли боевое оружие. Кроме того, сторонники Атамбекова дошли до того, что использовали женщин и детей, как живой щит - об этом тоже сообщили в ГКНБ. "Вот как ведут себя настоящие киргизы", - цинично написал в сети один из пользователей, комментируя эту выходку.



Провокаторами вооруженных конфликтов чаще всего становятся националисты - как местные, так и "залетные"

Сам же Атамбаев заверил, что у его сторонников "не было даже рогатки". Что же это получается? Когда вчера вечером силовики предприняли штурм, они столкнулись с ответным огнем. Напомним, что число раненых и пострадавших уже насчитывает более 50 человек (пострадал и один журналист местного издания), в том числе как минимум один убитый. Из чего же стреляли сторонники Атамбаева, если у них "не было даже рогаток"? По словам бывшего лидера, он открывал огонь из пистолета, "стараясь не попадать в ребят". Кстати, о пистолете… Недели за две до описываемых событий экс-президент предупредил, что без боя не сдастся: "У меня есть наградное оружие, и я буду отстреливаться, если меня приедут задерживать. Я это говорю для тех ребят, которые приедут за мной. Они выполняют незаконный приказ", - пригрозил тогда Атамбаев. Именно поэтому, когда все стало довольно серьезно и дошло до стрельбы, он и стрелял, "стараясь не попасть в ребят"? Детский лепет, да и только. Создается такое впечатление, что Атамбаев много говорил и запутался, наконец, в своих "показаниях".

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А произнесено бывшим лидером это предупреждение было через месяц после того, как парламент составил список обвинений в адрес Атамбаева и отправил их в прокуратуру. По мнению депутатов, глава страны был замешан в коррупции во время модернизации Бишкекской ТЭЦ, а также приложил руку к освобождению из-под стражи по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева и к другим преступлениям. "Молодец, хорошего приемника выбрал, - пишет пользователь lyuda.terenteva.55. - Но ничего не поделаешь, Атамбаев остается авторитетом для криминала поэтому и „терки"". "Ничего так „партайгеноссе" разногласия решают… чисто „по понятиям"", - вторит ей Алексей. "Контора пишет - прокурор шьет", - резюмирует Алексей Петров. На вызовы в прокуратуру Атамбаев так и не явился, несмотря на высылаемые ему повестки, заявив, что даже в руки их брать не желает. Последнее предупреждение бывшему лидеру страны было оглашено представителями Генпрокуратуры Киргизии еще 2 августа, но и оно не возымело никакого действия. Ранее адвокат Атамбаева Сергей Слесарев неоднократно заявлял, что его клиент, как президент (хоть и бывший) обладает неприкосновенностью. Однако, еще в июне Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) 103 голосами из 120 лишил Атамбаева иммунитета. Вот и получилось то, что получилось. Сейчас судьбу бывшего главы государства будет решать уже его преемник - Сооронбай Жээнбеков. А как события будут развиваться дальше - время покажет.



Виталий Карюков



8.08.19