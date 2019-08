Guardian: В Киргизии что-то происходит. Что это? Где это?

08:00 09.08.2019

Предыдущая попытка ареста Алмазбека Атамбаева привела к драке между солдатами и его сторонниками, пишет московский корреспондент британской газеты. Атамбаева обвиняют в коррупции и незаконном обогащении в годы его пребывания на посту президента, который он покинул в 2017 году. Его сторонники утверждают, что эти обвинения политически мотивированы - это месть его преемника.

The Guardian (Великобритания): после ожесточенных столкновений экс-президент Киргизии задержан

08.08.2019



Эндрю Рот (Andrew Roth)



Полиция Киргизии задержала бывшего президента после ожесточенных столкновений с его сторонниками. На следующий день после первой попытки силового захвата один полицейский погиб и почти 80 человек получили ранения.



На фоне ожесточенных столкновений возникла угроза новых беспорядков в этой бывшей советской республике, которая граничит с Китаем, и на территории которой расположена российская военная авиабаза. С 2005 года в Киргизии произошло две революции.

Алмазбек Атамбаев, занимавший пост президента с 2011 по 2017 годы, обвинил своего преемника и бывшего ставленника Сооронбая Жээнбекова в том, что тот сфабриковал против него уголовные обвинения, чтобы задушить критику. Он призвал своих сторонников выйти в четверг на митинг в столице страны Бишкеке с требованием отставки Жээнбекова.



В материалах, снятых возле резиденции Атамбаева в пригороде Бишкека, видны столкновения между силами спецназа и его сторонниками, происходившие в среду вечером. В какой-то момент в разгар штурма силовики начали бросать в протестующих камни. На фотоснимках запечатлены несколько раненых спецназовцев, захваченных сторонниками Атамбаева.



По словам представителей властей, один полицейский, получивший огнестрельное ранение, погиб, а другой, в которого попали камнем, находится в коме. В ходе столкновений протестующие и полицейские получили пулевые ранения.



Атамбаева обвиняют в коррупции и незаконном обогащении в годы его шестилетнего пребывания на президентском посту, который он покинул в 2017 году. Его сторонники утверждают, что эти обвинения политически мотивированы - это месть Жээнбекова.



Два года назад во время ожесточенной борьбы в ходе президентской кампании Атамбаев поддержал Жээнбекова, но затем между ними произошла публичная ссора.

В коррупции обвиняются и несколько человек, занимавших при Атамбаеве пост премьер-министра, а в июне он был лишен президентской неприкосновенности, привилегии, предоставляемой по предложению высокопоставленных политикоа Киргизии в качестве стимула для мирной передачи власти. Атамбаев, который затем скрылся в своей резиденции, отказался явиться в следственное управление, хотя ему неоднократно присылали повестки.

В четверг на экстренном заседании Совета безопасности Жээнбеков обвинил Атамбаева в нарушении конституции. "Алмазбек Атамбаев, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона, грубо попрал Конституцию и законы Киргизии", - цитирует слова президента информационное агентство "Интерфакс".



Оригинал публикации: Kyrgyzstan"s former president detained after violent clashes



Guardian, Великобритания