О чем Зеленский и Эрдоган сговариваются в Анкаре, - К.Мельникова

11:41 09.08.2019 На двух стульях: о чем Зеленский говорил с Эрдоганом

Турция умело лавирует между Украиной и Россией, отстаивая собственные интересы в регионе



Ксения Мельникова



В среду, 7 августа, в Анкаре состоялась встреча президентов Турции и Украины. Отношения двух стран в последние несколько лет вышли на новый уровень стратегического партнерства. Главным направлением сотрудничества считается военно-техническая сфера, крепнут и торгово-экономические связи. Стремительное сближение Киева и Анкары началось на фоне острого конфликта с Москвой, а также непростых отношений с ЕС, вынудивших оба государства искать поддержку в объятиях друг друга. "Известия" выяснили, насколько серьезные политические перспективы имеет новый альянс в Черноморском регионе.



Зеленский захотел при помощи Турции изменить ситуацию в Черноморском регионе

Хороший сосед и просто отличный парень



"Турция - наш хороший сосед, искренний друг и важный стратегический партнер (…) Я хотел бы поблагодарить вас за вашу постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - начал брифинг по итогам встречи с турецким лидером Владимир Зеленский. Анкара стала следующим пунктом назначения украинского президента после визитов в Брюссель и Берлин и встречи с лидерами Европейского союза. Тем самым новоизбранный глава государства подчеркнул особый статус отношений Украины и Турции.



В поездке его сопровождал лидер запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев. После распада Советского Союза Анкара активно создавала на территории полуострова протурецкие некоммерческие организации. Превратить Турцию в центр притяжения для жителей Крыма так и не удалось. Однако свои попытки она не оставила.



Быстрое и успешное присоединение полуострова к России не обрадовало Анкару. Крымско-татарские лидеры после референдума 2014 года отправились в Турцию, где участвовали в массовых антироссийских митингах, а также получали различные награды, в том числе правительственные. Особенно активно турецкие власти поддерживали Джемилева (в стране его зовут K?r?moglu - Крымский сын).



Эрдоган сразу дал понять, что Анкара не собирается отказываться от своей прежней политики усиления влияния на полуострове за счет грамотного вовлечения тюркского населения: "Сегодня я еще раз подтвердил, что Турция всегда будет поддерживать независимость Украины. Аннексию Крыма Турция не признала и не признает. Крымские татары - важный элемент связи между нашими странами. Мы продолжим считать нашим приоритетом защиту прав крымских татар, сохранение их национальной идентичности".



Слова Зеленского о возвращении Крыма сравнили с заклинанием



Зеленский, в свою очередь, обещал представителям украинской и крымско-татарской общин Турции, что однажды Киев вернет себе полуостров: "Я точно знаю - наступит день, когда Крым обязательно вернется в состав Украины, и разобщенные крымско-татарские семьи соберутся за одним столом, и песня Ey guzel Q?r?m ("Мой прекрасный Крым") будет звучать как давнее воспоминание о всех тяжелых испытаниях, выпавших на долю вашего народа, и в дальнейшем в его истории будут только счастливые рассветы".



Конфетно-букетный период



В целом президент Украины повторял слова своего предшественника на посту Петра Порошенко. Именно при нем отношения между Украиной и Турцией приобрели стратегический характер. Сотрудничество развивалось стремительно и по разным направлениям - в экономике и оборонной промышленности, туризме и культуре.



"Медовый месяц" Анкары и Киева пришелся на конец 2015-го - начало 2016-го, после того как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 и градус отношений между Россией и Турцией упал до минусовой температуры. Порошенко и Эрдоган часто встречались, рассыпались в похвалах в адрес друг друга, военные проводили совместные морские учения, Анкара оказывала материально-техническую помощь Вооруженным силам Украины (обеспечила их оборудованием и боеприпасами на 20 млн турецких лир. - "Известия"), а также на различных международных площадках, будь то ООН, Совет Европы или ОБСЕ, твердила, что "никогда не признает Крым российским". Украинские СМИ стали писать о том, что Киев с помощью Анкары создаст военное подразделение недалеко от границы с Крымом - в Херсонской области. До этого, правда, дело не дошло.



Но военное сотрудничество не снижало обороты. Украина и Турция договорились о совместном производстве радиолокационных станций, бронированных автомобилей, военных самолетов, ракетных систем, беспилотных летательных аппаратов, авиационных двигателей, навигации и даже о проведении космических исследований.



Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину



В благодарность за такую поддержку Киев охотно пошел навстречу турецким спецслужбам, разыскивающим на территории Украины врагов президента Эрдогана и возвращающим их на родину. В июле прошлого года разгорелся скандал, после того как в Одессе похитили бизнесмена Салиха Зеги Игита, а в Николаеве - оппозиционного журналиста и блогера Юсуфа Инана, который уехал из Турции сразу после провала госпереворота в 2016 году.



Оба турка были известными критиками режима Эрдогана. Изначально считалось, что облава на них - дело рук сотрудников Национальной разведывательной организации Турции (MIT). Она как раз создала новое спецподразделение, задача которого - выслеживать сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена за пределами страны (его власти Турции обвиняют во всех грехах, в том числе в организации попытки путча. - "Известия").



Однако впоследствии стало ясно, что действовали турецкие спецслужбы не в одиночку. Родственники Инана и Игита утверждают, что в облаве на них участвовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Невзирая на то что у задержанных было право на апелляцию, их быстро вывезли в Турцию на частном самолете.



Украинские спецслужбы стали отрицать свою причастность к этому делу, однако СМИ утверждали, что в Киеве были в курсе происходящего. Ведь самостоятельно провернуть операцию такого масштаба в чужой стране, не попав при этом в поле зрения местных спецслужб, было бы невозможно. К тому же это грозило бы серьезными политическими последствиями, а их не последовало.



Дружба между странами продолжала крепнуть. В 2012 году Украина и Турция ввели безвизовый режим, а через пять лет пошли еще дальше - перешли к поездкам без загранпаспортов - по удостоверениям личности. Такой шаг особенно бросается в глаза на фоне того, что Москва по-прежнему не только отвергает подобную инициативу Анкары, но и сохраняет довольно строгий визовый режим для граждан Турции, введенный в январе 2016-го. Число украинских туристов в Турции хотя и уступает российским, но все равно стремительно растет из года в год.



Киев и Анкара заключили контракт на поставку украинских ракет



Анкара активно действует на территории Украины, используя мягкую силу и стремясь повысить интерес украинцев к турецкому языку. В Киеве заработал культурный центр имени Юнуса Эмре, который проводит курсы турецкого под лозунгом "Больше Турции на Украине, больше Украины в Турции". Впрочем, не отстает и Киев: в Стамбульском университете открылось отделение украинского языка и литературы, а также на всей территории Турции появилось 12 украинских ассоциаций.



Подводные камни торгового соглашения



Не стоят на месте и торговые отношения между странами. Анкара экспортирует промышленную продукцию, текстиль и продовольствие, закупая у Киева уголь, железо и сталь, а также продукцию химической промышленности. Помимо этого, на Украине действуют сотни турецких фирм, работают многочисленные магазины и рестораны.



Основное внимание на переговорах Эрдогана и Зеленского поэтому было приковано к возможному подписанию соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ). Переговоры о ее создании начала еще команда бывшего президента Украины Виктора Януковича, Петр Порошенко их продолжил.



"Пришло время выйти на финишную прямую на переговорах о свободной торговле, которые длятся много лет", - призывал Эрдоган, отмечая, что товарооборот между странами может достичь $10 млрд в год.



Украина закупит турецкие ударные беспилотники



Впрочем, эту цифру, к которой "надо стремиться", называли еще предыдущие украинские власти на переговорах в Анкаре в 2016 году. Когда именно будет подписано соглашение о создании ЗСТ, неясно. Известно только, что Зеленский и Эрдоган с оптимизмом смотрят на заключение этого договора.



Тем временем некоторые украинские СМИ бьют тревогу, опасаясь, что выгоду от соглашения получит только Анкара. "Украина хочет стать сырьевым придатком Турции? Это уже слишком", "В ближайшее время Украина может вляпаться в очередное торговое соглашение, на этот раз с Турцией", - отзываются об этом документе местные СМИ.



Они сетуют на то, что пока "ведущие экономики мира предпринимают титанические усилия для защиты своих товарных рынков, не пренебрегая даже откровенно протекционистскими методами борьбы, Украина, похоже, собралась создать "четвертый торговый интернационал", пытаясь заключить торговые соглашения с кем угодно".



Турция на самом деле активнее защищает своих производителей: этому способствуют высокие ставки ввозной пошлины на сельхозпродукцию - 43,6%, что почти в четыре раза больше, чем на Украине - 11,1%.



Серьезные опасения у экспертов вызывает то, что украинцы экспортируют сырье, в то время как турки - сельхозпродукцию, промышленные товары и оборудование с высоким уровнем добавочной стоимости. "Выигрывать у турок в торговле - все равно, что пытаться снять больше фильмов, чем в Индии", - приходят к выводу украинские журналисты.



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"Шаткое и уязвимое равновесие"



В Киеве, скорее всего, уверены, что страны не считаются конкурирующими экономиками, а, напротив, дополняют друг друга как торговые партнеры. Так, Зеленский приглашал турецких бизнесменов активно сотрудничать с Украиной, гарантируя им хорошие условия. Украинский лидер после встречи с турецким коллегой вообще выглядел очень воодушевленным, заявляя, что "сотрудничество Украины и Турции с целью принуждения России к уважению международного права сможет изменить к лучшему ситуацию в регионе Черного моря".



Эрдоган казался более сдержанным. Он ограничился традиционным заявлением по Крыму и желаемому росту товарооборота, избегая какой-либо критики в адрес Москвы. "Балансируя на грани, Турция пытается активно развивать контакты как с Россией, так и с Украиной. Ей удается достичь равновесия. Но оно довольно шаткое и уязвимое", - уверено издание Daily Sabah.



Так, например, не поддерживая присоединение Крыма к России, Анкара выступает против введенных Западом санкций против Москвы. "Ограничительные меры против наших соседей и партнеров нанесли серьезный ущерб нашей экономике", - осуждают санкции турецкие власти. Такая позиция не нравится украинским властям. Беспокоит их и строительство "Турецкого потока", по одной из веток которого российский газ может поставляться в ЕС в обход украинской газотранспортной системы.



Зеленский заблудился на ковровой дорожке у резиденции Эрдогана



На переговорах с Эрдоганом Зеленский, скорее всего, пытался добиться каких-либо уступок в этом вопросе с турецкой стороны, рассказал "Известиям" ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский. "Дружба против России - это то, что объединяет Украину и Турцию, причем не столько со стороны Анкары, сколько со стороны Киева. Что касается "Турецкого потока", то на месте украинцев я бы не стал полагаться на турецкую уступчивость: морская часть газопровода уже построена, достраивается турецкая часть, у Турции есть реальный шанс стать важным хабом по снабжению Европы газом. Анкара не пойдет против своей выгоды. Успехи, которых Зеленский может добиться на этой встрече, не стоит переоценивать", - уверен тюрколог.



Турецкий политолог Серкан Демирташ уверен, что это обстоятельство все же не омрачит сотрудничество Анкары и Киева. "Два государства, у которых есть выход к Черному морю, начали выстраивать отношения сразу же после распада Советского Союза, - сообщил "Известиям" эксперт. - Украина стремится к интеграции в различные западные структуры - НАТО и ЕС, рассматривая Турцию как хорошего союзника и помощника в этих вопросах. Турция воспринимает Украину как важную силу в регионе и хорошего экономического партнера. Видя, какие тесные связи сейчас у России и Турции, Киев хотел бы использовать Анкару в качестве определенного посредника на переговорах с Москвой".



Надеин-Раевский полагает, что такой шанс есть, однако между российским и украинским лидерами и без этого установился контакт: "Зеленский дважды звонил Путину, второй раз - прямо перед поездкой в Анкару". Источник - Известия

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