Трамп-Путин. Почему состоится "Большая сделка?" - А.Бурханов

11:46 09.08.2019 ПОЧЕМУ СОСТОИТСЯ "БОЛЬШАЯ СДЕЛКА"? - Ахмет Бурханов



Большинство экспертов склоняется к мнению, что Россия пока слишком слаба политически, чтобы закрыть постсоветское пространство для внешних сил, и слишком бедна, чтобы разрабатывать богатства Евразии собственными силами. Они аргументирует свои соображения, апеллируя на номинальное измерение ВВП, цифрами сырьевого экспорта и экономического роста.



Еще недавно Россию сравнивали с бензоколонкой и еще раньше с крохотной Португалией по размеру ВВП. Однако все эти пропагандируемые штампы, международные рейтинги, биржевые котировки акции "в мире кривых зеркал" не отражает реальную картину соотношения сил в мире.



Основа могущества и геополитический вес России в отличии других центров силы определяется военными, ресурсно-энергетическими, территориальными измерениями и ее огромной географией, а не накопленным богатством или численностью население. Во многом будущее России зависит от ее способности удержать и при необходимости возвращать (наращивать) свои исторические территории. Изучение имперского существования России показывает, что все ее геополитические противники без исключения не смогли определить мощь и мобилизационные возможности России. Итоги недооценки всем известны.



Геополитические процессы, происходящие в России, трудно объяснить аналитическими понятиями и здравыми суждениями. Представим, что огромное судно размером с половину Евразии разворачивается. И тогда, естественно, большие корабли вокруг отходят, чтобы не столкнуться, малые, которые рядом, присоединяется к развороту, чтобы не тонуть.



Вот уже пять лет Россия по команде капитана судна разворачивается по выбранному курсу, при этом ломается прежний миропорядок. Параллельно все прилегающие страны в зависимости от их географии согласно геополитической гравитации разворачивается вместе с Россией. А те страны, которые пристегнуты к чужой цивилизации, трещат по швам и откалываются частями к России. В итоге у всех меняется курс, то есть мир меняется Россией.



Дальнейшая судьба и будущее постсоветских стран зависит от выбранного Россией пути. Сегодня Россия - это возродившийся один из трех центров силы мира, который выбрал курс на создание собственного центра силы в Евразии. Хотя в России все еще существует опасность при транзите власти со стороны внешних сил и ее "пятой колонны", которые "верой и правдой" служат своим хозяевам, помогая им вернуть страну на путь неминуемого развала.



Сохранившиеся торгово-экономические связи и интеграционное объединение ЕАЭС на данном этапе всего лишь удерживает ситуацию, но не создает единый экономический организм, способный конкурировать с ведущими силами в мире. Если Россия не образует собственные центростремительные силы по переформатированию окружающего ее пространства, то не сможет выйти из своего оборонительного состояния. А любая длительная оборона, в том числе и геополитическая оборона без контрнаступления всегда приводит к поражению.



Взаимоотношения большой тройки США, России и Китая в текущем году показывает наступление относительного затишья накануне предстоящего слома хребта прежнего миропорядка. Россия на данном этапе ничего не ординарного и не планирует внутри страны и за ее пределами до завершения выборной компании Трампа. И до весны 2021 года достигнутый геополитический баланс в мире ни кем разрушаться не будет. Другое дело, что Россия и Китай не теряют времени и стараются максимально использовать образовавшую паузу себе на пользу.



Вот почему думается, что в этом году наблюдается подчеркнутая неопределенность и нейтральность России на украинском направлении и тишина на "белорусском фронте". Еще недавно Лукашенко косвенно намекал на отстаивание независимости Белоруссии с оружием в руках, и как вы себя это представляете? Хотя Белоруссия так и не стала независимой страной, опираясь на российские экономические дотации, она позволяет себе повышать голос. И российского посла Михаила Бабича отозвали для того, чтобы уменьшить визг. Между прочим, из Минска кричали во всеуслышание исключительно для "западных ушей" - мол, караул, поглощают!



Евразийскую интеграцию в Москве также перестали форсировать, происходят всего лишь рядовые события. В США также похоже на то, что взяли паузу, и приступили к предвыборной гонке президента страны, это видно по косвенным признакам. Кроме дежурных событий дальнейшее наступление на Украине также не наблюдается. А что касается заднего двора центральноазиатского соперничества, то там кроме мелкой междоусобицы давно ничего не происходить.



Когда речь идет о больной теме - об Украине и Белоруссии, то позиция России бескомпромиссна - данные республики так и не вышедшие из подросткового возраста, как минимум, рассматриваются исключительной зоной ее интересов. Крымский сценарий и половинчатое решение по Донбассу, как ни парадоксально не звучали, показывают решительность России по данной проблеме. Для обоснования излагаемую версию о "Большой сделке" нужно еще раз ответить на вопрос: "Почему Россия после Крымского референдума вынуждена была резко притормозить и оставить кровоточащие раны на Донбассе?"



Россия не смогла бы переварить доведенные до разрухи присоединенные территории и одновременно отразить обрушившиеся санкции. Они как раз планировались англосаксами - устроить России "несварение желудка" с помощью "санкций из ада" и обрушить нефтяные цены, заодно поставив крест на ее возрождение. Если кто забыл, как саудиты ("плакали и кололись, но, продолжали…") помогали держать низкие цены на нефть в районе 28-30 долларов за баррель и вместе с ними турки, катарцы и прочие усиленно помогали американцам выдавливать Россию из Сирии. Но потом катарцы и саудиты одумались…



Решение украинского вопроса и проведение референдума в Беларуси не за горами, они произойдут в любом случае, суть в вариантах. Желательно, чтобы это происходило по условиям некой "Большой сделки", тогда это будет внутренним делом России.



Единственно, что удерживает Россию, - это ее экономические возможности, она как раз упирается на существующий ныне финансовый миропорядок. В сегодняшнем геополитическом раскладе и либеральной парадигме правительства, российская экономика, действительно, не может расти больше, чем на 2-3%. Емкость российского рынка также на пределе, не сырьевой экспорт ограничивается основными рынками, и без того насыщенными до предела, бедные страны не платежеспособны или логистика не позволяет.



Но как говорится - не было бы счастья, да несчастье помогло. Дело в том, что не только не растет российская экономика, она и у ведущих держав в натуральном выражении падает.



Американская экономика давно перестала расти, из средств производства загружен разве что "печатный станок". Немецкий локомотив европейской экономики также на обрыве, не говоря о французах, итальянцах и прочих, которые давно на запасном пути. Японцы уже лет 25 встали, как будто после рывка ждали остальных, и уже догнавшие их корейцы также топчутся на месте. Тут вопрос риторический - чей трупп, мимо кого проплывет?



Кому не лень все критикуют российскую экономику, и не говорят о ее преимуществах и ее устойчивости. На самом деле даже по ВВП по паритетной способности, российская экономика - шестая экономика мира, и в отличие от других экономик, так называемых развитых стран, самая сбалансированная, в основном опирается на свой рынок, и ее взаимозависимость не критична.



При крушении финансовой системы мира (дело к этому идет) все развитые экономики мира так или иначе идут под откос, при этом Россия пострадает меньше всех. А все потому, что когда рухнет либеральный финансовый миропорядок, все встанет на свои места - вместе с финансами рухнет и завышенная стоимость их компании, исчисляемая триллионами долларов. И система неэквивалентного обмена в пользу Запада также развалится.



Как вы думаете, в этих условиях кому выгодно "Большая сделка"? Если было бы выгодно в первую очередь России, она бы не состоялась никогда. И заметьте, первым заговорил Трамп о необходимости поладить отношения с Россией. В Китае тщетно добивались и надеялись до последнего договориться с США, готовы были на большие уступки, но выдвинутые условия оказались самоубийственными для Китая.



На первый взгляд кажется, что у обоих соперников США и Китая (судя по ВВП) возможности в десятки раз больше, чем у России, но у них опасность рухнуть по принципу домино и не встать также в десятки раз больше, чем у России. Кажется этот "бикфордов шнур" прощупали в Кремле. Третья мировая будет, но совсем не военная и не гибридная. Она будет одномоментная, и случиться в виде финансового взрыва мирового масштаба. Все миллиарды олигархов, раздутые активы транснациональных банков и корпораций, обрушатся.



Больше всего Запад чрезвычайно озабочен, как сохранить свои накопленные непосильным трудом богатства, при этом хотят обнулить долги. Россия быстрее их восстановится с помощью энергетических ресурсов, все газовые потоки, и на Западе, и на Востоке уже подведены. Система экономического перекоса в пользу Запада, когда они были монополистами финансового рынка и ценообразования, а Россия вынуждена действовать по их правилам, подходит к концу.



Теперь подведем итоги, излагая свою версию: почему состоится "Большая сделка"?



Допустим, Москва окончательно убедила Пекин на совместное "принуждение" США к так называемой "Большой сделке" на троих, а убедился Пекин потому, что понимает - это наилучший расклад для Китая. Представьте себе, что если обрушится мировая финансовая система, вслед обрушится и экономика, и рухнет вместе с ней Китай без вариантов, США также очень сильно пострадают, но у них есть возможные варианты. Совместный демарш с бомбардировщиками, перепугавших союзников США - Южную Корею и Япония - косвенно доказывает, что Китай пристраивается к России, а не наоборот.



А вот почему в США должны соглашаться? Если в США будут тянуть до конца и не предпримут радикальные меры экономического характера, то неизбежный финал для них может стать катастрофическими. А так "действующий гегемон" может получить привилегии, у них спишутся все долги. И еще станет соучредителем новой валюты.



Вполне возможно, что ЕС в нынешнем виде развалится, страны Восточной и Южной Европы как балласт будут скидываться уже самой Германией при поддержке Франции. Лидеры ЕС, особенно Германия, не упустят возможности отыграться на восточных лимитрофах. Можете себе представить поляков, ожидающих "четвертого раздела", или литовцев, предлагающего целую страну в качестве сухопутного коридора к Калининграду?



А чтобы восстановиться, Западный мир сам принесет свои технологии. Вспомните индустриальную мощь СССР, на чем она основана? То-то и оно - на американских и немецких технологиях. После Первой мировой войны немецкая экономика, и затем после Великой депрессии и американская, лежали в руинах, и американцы помогли ненавистной ими Советской России построить ГЭС, заводы и фабрики. История всегда повторяется и не всегда в виде фарса.



По предполагаемой версии среди участников "Большой сделки" право вето будет только у большой тройки - США, Китая и у России, остальные допущенные страны будут иметь голос без права наложения вето на общее решение. Возможный список допущенных стран участников "Большой сделки": Германия, Япония, Индия, Британия и Франция. Европейская аристократия также будет влиять на общее решение стран участников.



Безусловно, все это всего лишь версия имеющая право на существование на основе личного анализа новостей мировой геополитики.



Ахмет Бурханов, политолог, экономист. Источник - ИА REX

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