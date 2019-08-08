Шах, но не мат: защита Атамбаева может обратиться в Гаагский арбитраж, - Э.Байназаров

11:47 09.08.2019

Шах, но не мат: защита Атамбаева может обратиться в Гаагский арбитраж

Оказав сопротивление при задержании, экс-президент грубо нарушил Конституцию, считают власти



Эльнар Байназаров



Защита экс-президента Киргизии не исключает, что может обратиться в международные суды, в том числе в арбитраж в Гааге, для решения возникшего в стране конфликта в легальном поле и освобождения Алмазбека Атамбаева. Об этом "Известиям" заявил адвокат политика Сергей Слесарев. Вечером 8 августа стало известно, что бывший глава государства сдался властям. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что, оказав сопротивление при попытке задержания, Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию. Обращаясь к членам Совета безопасности, киргизский лидер подчеркнул необходимость сохранения мира и безопасности в стране. Опрошенные "Известиями" эксперты уверены: задержание Атамбаева не приведет к расколу в республике, конфликтная волна скоро пойдет на спад.



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Против Конституции



7 августа киргизские спецслужбы попытались штурмом взять резиденцию экс-главы государства в селе Кой Таш, однако потерпели поражение. Сторонники политика смогли отбиться, сам Атамбаев позже перед камерами признался, что у его людей оружия не было, и он лично стрелял во время нападения. Но старался не попадать в спецназовцев.



На второй день силовики совершили новую попытку захвата. В половине пятого вечера по бишкекскому времени в Кой Таш начались стычки милиции и сторонников политика. Как сообщил "Sputnik Кыргызстан", со стороны правоохранителей собралось около 200 человек, приверженцев бывшего главы государства оказалось в два раза больше. Оппозиционеры бросали в стражей правопорядка коктейли Молотова и камни. Милиция применила светошумовые гранаты.



В 19:20 в штабе Атамбаева заявили, что политик сдался властям. Позднее стало известно, что его удалось вывезти и доставить в главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ). Вместе с ним задержаны его помощники Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов. За автомобилем экс-президента потянулась колонна его сторонников. Корреспонденты телеканала 24kg сообщили, что шествие исчислялось тысячами, участники сжигали покрышки и тюки с сеном.



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Ранее председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев заявил, что намерен продолжать наступление, поскольку он "должен довести дело до конца". Однако днем появились сообщения о том, что Опумбаев подал в отставку с должности, поскольку не задействовал весь служебный состав во время операции. Известно, что президент Сооронбай Жээнбеков заявление главы ведомства не принял.



На фоне неспокойной обстановки в республике ее глава срочно вернулся из отпуска. 8 августа стало известно, что ситуация зашла слишком далеко и привела к масштабным человеческим жертвам - накануне появилась информация о гибели спецназовца, предположительно, его убили из снайперской винтовки сторонники Атамбаева.



Глава страны заявил, что его предшественник на посту президента грубо попрал Конституцию и законы республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона. Сооронбай Жээнбеков обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув необходимость исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране.



Штаб Атамбаева объявил митинг с требованием отставки главы Киргизии



Также киргизский лидер отметил, что дело экс-президента будет переквалифицировано. Отныне он проходит не как свидетель, а как подозреваемый. Атамбаева обвиняют в том, что, будучи главой республики, он незаконно освободил криминального авторитета Азиза Батукаева, а также был замешан в коррупционных схемах при строительстве ТЭЦ в Бишкеке.



Однако, как заявил "Известиям" адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев, его подзащитный не согласен с выдвинутыми обвинениями - они противоречат Конституции.



- Сейчас мы стараемся решить вопрос своими усилиями, через внутреннее законодательство. К сожалению, я не могу положительно ответить на ваш вопрос о беспристрастности нашего суда, я видел, какое воздействие оказывалось на граждан. Поэтому не исключено, что мы обратимся в международные суды для решения возникшего конфликта, - заявил адвокат.



Юрист признал, что ворвавшиеся на территорию резиденции Атамбаева силовики не предъявили никакого документа, ордера на арест.



- На все мои законные требования ни представители МВД, ни те, кто пришел штурмовать резиденцию, не предоставили ответа. Нужно понимать, что экс-президент был избран народом Кыргызстана, надо учитывать его статус. А с ним обошлись как с террористом каким-то, - выразил свое негодование юрист.



Атамбаева доставили в главное следственное управление МВД Киргизии



Никакого раскола



В половине седьмого вечера штаб экс-президента Киргизии объявил бессрочный митинг в Бишкеке с требованием отставки действующего главы государства.



Как пояснил "Известиям" независимый политолог Марс Сариев, Атамбаев обратился к своим сторонникам с призывом продолжать протесты в столице, чтобы повлиять на власти. На вопрос корреспондента "Известий", почему бывший глава государства не покинул Киргизию, как это сделали его предшественники Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, также проходившие по ряду громких дел, эксперт заметил: бежать сейчас из страны стало бы для него политическим самоубийством.



Политолог также отметил, что основной костяк атамбаевского ополчения - люди с севера страны, из верхней зоны Чуйской долины, где расположено родовое село политика - Арашан. По его словам, в стране еще со времен Атамбаева наблюдается четкое разделение по оси север–юг, и экс-президент, возможно, сделает ставку на расхождение именно по этому принципу.



Политолог указал на камень преткновения между двумя президентами Киргизии



Никакого раскола и брожения в киргизском обществе не будет, уверен редактор аналитического издания CABAR.asia Тимур Токтаналиев. В беседе с "Известиями" эксперт признал, что ситуация с задержанием экс-президента сильно преувеличена и не обретет массовости, поскольку большую часть населения волнуют другие вещи.



- Граждан интересуют стабильность, рабочие места и когда снизятся цены на фрукты и овощи, чтобы можно было начать запас консервов на зиму. Никакой речи о масштабных протестах и разделении страны из-за ситуации в Кой-Таше быть не может, для этого нет никаких предпосылок, это не тот случай, - подчеркнул эксперт.



Между тем все региональные державы выразили свою озабоченность происходящим в Киргизии. Так, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что конфликт между бывшим и нынешним президентами республики достиг очень опасной черты.



- Мы, конечно, переживаем за судьбу страны, за судьбу братского для нас народа. И представители власти России призывают стороны конфликта к сдержанности, - подчеркнул глава СВР.



Премьер-министр Дмитрий Медведев, прилетев в республику на саммит глав правительств ЕАЭС, сказал, что это внутреннее дело самого Кыргызстана.



- На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции Киргизия уже исчерпала, - отметил он.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что надеется на скорейшее урегулирование конфликта.