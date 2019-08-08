 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 09.08.2019
11:51  США опоздали с санкциями против российского газопровода, - "Блумберг"
11:50  Турция-2019: Немцы за столом портят воздух и ржут как кони
11:47  Шах, но не мат: защита Атамбаева может обратиться в Гаагский арбитраж, - Э.Байназаров
11:46  Трамп-Путин. Почему состоится "Большая сделка?" - А.Бурханов
11:43  "Живые искры". Вышел 2-томник мемуаров полковника МВД КирССР В.Мельникова
11:41  О чем Зеленский и Эрдоган сговариваются в Анкаре, - К.Мельникова
08:00  Guardian: В Киргизии что-то происходит. Что это? Где это?

07:25  В Узбекистане сняли первый фильм-катастрофу "101 рейс"
07:17  Арест Алзамбека Атамбаева: "Терки" чисто "по понятиям", - В.Карюков
07:12  "МИД Талибана" мулла Бародар прилетел на секретные переговоры в Ташкент
06:51  Киргизия. Итоги "Атамбай-путча": 1 убит, 98 - ранено
06:43  Генеральский аппетит. Коррупция в КазАрмии ненаказуема...
06:42  Что такое Геополитика 2.0? - Александр Дугин
06:37  Почему рос-народ против слабого Путина? - В.Лепехин
06:31  Дело Атамбаева. Бывшему президенту Киргизии предъявлено обвинение в коррупции
06:30  Беспорядки на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Мэрия подсчитывает ущерб
01:22  Минсельхоз Киргизии Чодуев обвинен в протекции любовнице
01:01  Новая анархия? Сценарии динамики мирового порядка, - И.Тимофеев
00:16  Проект "Украина" завершается - С.Гомзикова
00:15  Уходи красиво: возможные последствия вывода американских войск из Афганистана, - А.Казанцев
00:13  Гонконг. "Будь водой", или Новая тактика уличных выступлений против властей, - В.Прохватилов
00:10  Русский генерал, разнесший вдребезги Османскую империю
00:09  На Алтае пойман неизвестный науке паук - волк
00:05  Консервативная революция в современной Европе и ее враги
00:03  Секретный поход Батыя. Как монголы оказались у Константинополя?
00:02  "Северный поток – 2" и интересы Европы, - П.Искендеров
Четверг, 08.08.2019
20:54  КырМилиция начала жесткий разгон митингующих атамбаевцев на площади Ала-Тоо
18:13  Опять опоздал? В Киргизию вернулся вождь северян - экс-премьер Бабанов
17:43  Жээнбеков стянул в Бишкек 1,5 тысячи племенных ополченцев - "народных дружинников"
17:19  Затаившийся дракон. О мифах и реалиях Китая, - Н.Вавилов
17:02  Атамбаев решил сдаться властям, но ему не дают сторонники
15:25  Кой-Таш. В штурме штаба Атамбаева задействовали бронетехнику
15:10  Кухня НКВД: белые и красные заговорщики в Красной армии. Вышла новая книга Н.Черушева
14:59  Кой-Таш. У "спецназовцев" отобрано 40 единиц огнестрельного оружия, ранены - 1 полковник, 3 подполковника, 1 майор и 3 лейтенанта КНБ
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14:30  Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов в Кой-Таше
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14:15  Атамбаевцы отпустили 6 пленных кыр-"спецназовцев"
14:12  Талибы пообещали афганцам несколько дней радости и счастья, - А.Серенко
14:09  КырДепутаты требуют привлечь к ответственности глав ГКНБ и МВД. За трусость и дебилизм
14:07  Кризис в Бишкеке. Мэрия обещает не допустить мародерства и беспорядков
14:01  Начался третий штурм резиденции Атамбаева
14:00  Воинственные ли люди монголы?
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Турция-2019: Немцы за столом портят воздух и ржут как кони
11:50 09.08.2019

Европейский быдло-контингент неприятно поражает российских туристов

Виталий Карюков

"Ох уж эти русские на отдыхе!". Именно такую фразу часто можно услышать от заносчивых и высокомерных соотечественников, которым "стыдно" за своих земляков, ведущих себя на отдыхе неподобающим образом. Но так говорят лишь те, кто или был свидетелем подобного поведения и не видел по-настоящему интеллигентных российских туристов. Или не сталкивался с тем, на что способны подчас "воспитанные" иностранцы, которых порой так идеализируют, что хоть памятник им ставь прямо во дворе отеля. Посудите сами: вот, например, позавчерашние (то есть свежайшие) впечатления от отдыха в турецком (пятизвездном!) отеле Kemal Bay 5*, которыми поделилась в интернете Екатерина - как говорится, с пылу, с жару…

"Контингент европейцев меня поразил: кругом одно быдло, немцы разрешают детям свинячить где угодно и кидать в море обертки, недоумевает пользователь. - Немецкая семья, сидя за столом в буфете во время трапезы, пукали, рыгали и ржали, как кони - возможно, это у них в порядке вещей. Русские вели себя на удивление очень культурно, но европейский быдло-контингент, конечно, поразил. Хороший бассейн, но мало лежаков. Европейцы дерутся за них в прямом смысле слова.

Македонцы и сербы воруют вещи и полотенца. Есть запись с камер, как некое семейство из Македонии украло полотенце и очки. После просьбы вернуть наши вещи женщина начала бросаться с кулаками и оскорблениями. Администрация отеля не стала вызывать жандарма, чтобы не было огласки, и дали нам дополнительную карту на украденное полотенце. В итоге, вечером наше полотенце валялось в детских экскрементах от бешеной семейки и прожженное бычками, на песке…".

"Отдыхать рядом с немцами невозможно. Негромко разговаривать не умеют - только орут, делится своими наблюдениями Галия. - Смеяться не умеют - ржут. Дети невоспитанные, носятся по головам. Опять же, неприятно смотреть на пожилых женщин топлес". Впрочем, как говорится, дело вкуса. Кому-то нравится или все равно, с кем отдыхать, а кто-то все-таки не любит немцев. "Не сказала бы, что рядом с немцами хорошо, - считает Polly. - Тоже поорать и выпить любят. Можно рядом с англичанами - если хочется спокойствия. Можно рядом с самими турками - они обычно приезжают на отдых с семьями и ведут себя весьма чинно. Да и с русскими - далеко не всегда плохо. Но так вот сразу, еще до вылета, не выберешь же все равно, с кем придется соседствовать". Согласна с ней и Ириночка: "Ничего „чинного и культурного" не замечала, за исключением пожилых пар. Наоборот, всегда орут и смеются во весь голос, рыгают (извините), курят прямо тебе в лицо, абсолютно бесцеремонны. Особенно меня впечатлила немка, совавшая пальцы в соусницы дабы понять, что представляет из себя соус. Брр…".

"С турками отдыхать действительно спокойно, но если их много, утомляет их речь, - высказывает свое мнение Елена. - Что касается немцев, то, во-первых, они не всегда едут в хорошие отели. Во-вторых, немец немцу рознь, кто-то толпами пьет и гуляет похлеще нашего брата, а кто-то совсем тихий, многие хорошо к русским относятся, а многие морду воротят, так что все люди разные. Если ты будешь отдыхать с хорошей компанией и не искать минусы, а просто отдыхать, какая разница кто еще в этом отеле".

"Когда в этом году с мужем мы отдыхали в Kiris Alinda (Kemer), был со мной такой случай: муж стоит в очереди за мяском, третий по счету, тут я подхожу с двумя тарелками, вся в предвкушении, - рассказывает пользователь Verevkina. - Чувствую, кто-то трогает меня за руку. Смотрю, это дед старый что-то шпрехает мне и указывает на конец очереди, нагло напирает на меня. Вот придурок ей богу. Стал показывать мне большие пальцы и строить рожи, я просто в шоке и не нашлась, что сказать. Пришлось мужу моему накладывать все в свою тарелку. Вот вам и немцы. У них серьезный пункт насчет очередей! Вообще, галдят постоянно, жабье, одним словом". А вот диаметрально противоположный случай… "Во время яхттура на обеде на яхте все набирали еду в тарелки. И 60 летний немец локтем сбил мне из тарелки вилку и часть еды, - вспоминает Александр. - Я думал, ну, сейчас хоть извинится, а он так брезгливо махнул двумя пальцами: дескать, ну что стоишь, бери и уходи. Хотел ему что то сделать, да сдержался… Но почему то немцев стал с той поры любить меньше!".

Кстати, за русских туристов заступился глава Федерации отельеров Турции Осман Айык: "Мы ко всем относимся одинаково и предоставляем одинаковые услуги. А асоциальное поведение встречается у представителей всех национальностей - всякое бывает. Но в корне неправильно приписывать подобные негативные моменты поведения отдельных людей всем гражданам их стран". Действительно, в любом народе или этносе можно встретить и людей спокойных, незлобных и покладистых, и совершенно отмороженных субъектов, на которых, как говорится, пробы ставить негде. Но куда ехать, какой курорт выбирать и с кем отдыхать и общаться - это ваше личное дело. И решение, которое вы, в конце концов, примете для себя в этом вопросе, зависит от вас и только от вас.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1565340600
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