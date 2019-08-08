США опоздали с санкциями против российского газопровода, - "Блумберг"

11:51 09.08.2019

Автор "Блумберг" считает, что американский Сенат слишком поздно начал пытаться помешать строительству газопровода "Северного потока - 2". И если сейчас ввести санкции, это вызовет настоящую бурю по эту сторону Атлантики. Также в статье постоянно всплывает финансовая заинтересованность США в закрытии "Северного потока - 2", которые рассчитывали на продажи своего газа в Германию.



Bloomberg (США): план США по санкциям против российского газопровода может повторить ошибки Рейгана

Северный поток - 2

Мэтью Карр (Mathew Carr)



Похоже, Сенат слишком поздно начал пытаться помешать строительству спорного газопровода, идущего из России в Германию.



Сенат еще не проголосовал по поводу законопроекта о введении санкций против строительства подводной части 1200-километрового "Северного потока - 2", которая должна пройти по дну Балтийского моря, но тот уже почти готов и по плану должен быть приведен в действие в этом году.



По словам Джонатана Стерна (Jonathan Stern), старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований, неуверенные попытки США помешать проекту "Северный поток - 2" напоминают то, как в эпоху Рейгана они пытались ограничить экспорт в Европу советского газа.



"Тогда все эти меры не имели никакого эффекта, и я думаю, то же самое мы можем ожидать и сегодня, - сказал он. - Вероятно, уже слишком поздно что-то предпринимать, ведь большая часть трубопровода проложена. Разве что США введут ретроактивные санкции, но это, я полагаю, вызовет настоящую бурю по эту сторону Атлантики".



Проект "Северный поток - 2" расколол Европейский союз, и многие страны, например, Польша, очень обеспокоены что российская компания "Газпром", которая и так уже главный поставщик газа в Европу, за счет нового трубопровода еще больше увеличит свое влияние. Кроме того, он вызвал напряженность в торговых отношениях с США: президент Дональд Трамп предостерегает, что проект усугубит зависимость Европы от России, а министр энергетики Рик Перри (Rick Perry) активно рекламирует "газ свободы" из Северной Америки.



Вряд ли сенаторам удастся в этом году остановить проект, но "возможны некоторые накладки", - сказал Уэйн Брайан (Wayne Bryan), эксперт финансового рынка и аналитик лондонской компании "Альфа Энерджи Лтд." (Alfa Energy Ltd). Цены на газ в Нидерландах в 2020 году прогнозируются на 55 % выше, чем в следующем месяце этого года, что свидетельствует о повышенном риске, связанном с его поставками.



Германия и другие сторонники "Северного потока - 2" говорят, что новый газопровод необходим, чтобы заменить газом уголь и атомные электростанции по всей Европе и способствовать неустойчивому развитию возобновляемых источников энергии, а также достижению климатических целей.



Законопроект, подразумевающий санкции против проекта, продвигает республиканец от Техаса Тед Круз (Ted Cruz) и демократ от Нью-Гемпшира Джинн Шейхин (Jeanne Shaheen). Он будет нацелен на суда, которые занимаются прокладкой газопровода и руководителей компаний, связанных с этими судами. Шейхин сказала, что затронуты будут лишь швейцарская "Оллсиз Груп СА" (Allseas Group SA) и "Сайпем СпА" (Saipem SpA).



"„Сайпем" не считает, что этот законопроект в том виде, в котором он сейчас существует, применим к уже имеющимся обязательствам компании по „Северному потоку - 2", - сказал Винченцо Ромео Трамонтано (Vincenzo Romeo Tramontano), официальный представитель миланской компании. - „Сайпем" понимает, что по данному законопроекту санкции в будущем будут введены против определенных судов, которые помогают в строительстве трубопровода".



"Оллсиз", которая прокладывает двойные трубы, отказалась "рассуждать о потенциальных последствиях санкций", как она заявила в электронном письме.



Против первого, почти идентичного второму, трубопровода "Северный поток" в 2011 году у США было мало возражений. Но из-за последовавших потом одно за другим событий их позиция изменилась.



Во-первых, произошел конфликт между Россией и Украиной, которая ранее была ключевой страной для транзита газпромовского газа и сейчас может потерять миллиарды долларов, если поставки будут осуществляться через "Северный поток - 2". Конфликт достиг своей кульминации в 2014 году, когда был аннексирован Крым, и на Россию наложили санкции США и Европейский союз. Во-вторых, США в 2016 году начали экспортировать свой сланцевый газ, так активно наращивая объемы, что сейчас они тритий по величине экспортер жидкого газа в мире.



По словам эксперта по биржевому товару Лорана Сегалена (Laurent Segalen), который сейчас является совладельцем лондонской компании "Мегаватт-Экс" (Megawatt-X) и консультантом по финансированию проектов по добыче солнечной энергии и энергии ветра, США могут быть обеспокоены будущим глобальным спросом на газ.



"В Азии американскому СПГ мешает газ из Катара и Австралии. А Германия - лакомый кусок, который американские производители СПГ хотят отобрать у русских, - сказал он. - Если „Северный поток - 2" будет воплощен в реальность, американские экспортеры СПГ на ближайшие годы могут попрощаться с потенциальными поставоками газа в Германию".