Узбекистан закупил у Турции 24 беспилотных броневичка. Для охраны границы

15:35 09.08.2019

Узбекистан закупил в Турции 24 бронеавтомобиля для охраны границ



Турецкая частная оборонная компания Nurol Makina поставила 24 беспилотных бронетранспортера Yalcin в Вооруженные силы Узбекистана. Об этом сообщает турецкая ежедневная газета Sabah со ссылкой на главу компании Энгина Айколя.

Согласно сообщению, турецкие бронеавтомобили будут использоваться для охраны узбекско-афганской границы.



В октябре 2017 года "Узбекавтосаноат" подписал с данной турецкой компанией меморандум о закупке бронированных машин "Эйдер Ялчин", вооруженных 7,62-мм пулеметом.

Меморандум также предусматривает совместное производство на предприятии в Узбекистане 1000 бронированных машин "Эйдер Ялчин".

Основная часть этих автомобилей планируется продавать за рубежом. Турецкая компания будет поэтапно предоставлять Узбекистану технологию производства бронетехники.