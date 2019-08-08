Дело Атамбаева. Бывший президент отказался сотрудничать со следствием

15:39 09.08.2019

09 августа 2019, Бишкек -



Бывший президент страны Алмазбек Атамбаев отказался подписать следственные документы. Об этом журналистам сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По словам представителя защиты, Алмазбек Атамбаев отказался подписывать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайстве об изменении меры пресечения, документ о мере пресечения.

Сергей Слесарев рассказал, что у Алмазбека Атамбаева хорошее настроение, он уравновешен и спокоен.

Напомним, что бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву предъявлено официальное обвинение в коррупции. Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека ему избрана мера пресечения - содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий.