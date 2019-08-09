Проект Транскаспийского трубопровода участники саммита "похоронят"..., - Б.Шихмурадов

18:37 09.08.2019 Туркменистан. Борис Шихмурадов: люди боятся спугнуть удачу



12 августа в туристической зоне "Аваза" близ туркменского города Туркменбаши открывается международная выставка инновационных технологий в рамках Каспийского форума. С приветственным словом к участникам должен обратиться президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, который после не подтвердившихся слухов о его смерти таинственно исчез. Что же происходит сейчас в самой закрытой постсоветской стране? На вопросы Exclusive отвечает эксперт Борис Шихмурадов- младший - сын экс-министра иностранных дел Туркменистана Бориса Оразовича Шихмурадова, в 2002-ом приговоренного на родине к пожизненному заключению за покушение на президента Сапармурата Ниязова (Туркменбаши).

- Скажите пожалуйста, что стоит за официальной повесткой дня этого форума?

- Это мероприятие сильно отличается по формату от тех саммитов, которые проходили раньше. Это не политическое мероприятие, а выставка инновационных технологий, которая будет работать два дня. Организаторы пригласили представителей бизнеса не только из прикаспийских стран, но и других стран региона, которые заинтересованы в торговых отношениях с Прикаспийским регионом.

Там будет достаточно много участников, в том числе из Юго-восточной Азии, из Южной Азии, из Пакистана, из Индии. Предполагается, что на месте будут заключаться договоры, контракты, какие-то соглашения. Саму идею проведения этого Каспийского форума подал Гурбангулы Бердымухамедов на предыдущем Каспийском саммите. На предыдущем саммите хотя и была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, но на самом деле она ни одну проблему не решает…

- Ни одну?

- Многие годы страны каспийской пятерки не могли договориться из-за разногласий и по поводу трубопроводов, и по поводу спорных месторождений, которых там достаточное количество, и по поводу разграничения акватории… Ни один из этих вопросов не решен, но, тем не менее, конвенция подписана, и интерес, особенно со стороны России, к проектам на Каспии сейчас заметно ослаб. Если говорить о Транскаспийском газопроводе, то Россия как не была заинтересована в нем, так и остается, поэтому российская делегация не будет эту тему поднимать.

- То есть, по-вашему, проект Транскаспийского трубопровода участники саммита "похоронят"?

- Они могут в очередной раз констатировать, что теоретически этот проект очень привлекателен, и они будут долго перечислять те положительные моменты и ту пользу, который этот проект может принести, с точки зрения энергетической безопасности Европы, с точки зрения диверсификации направлений поставок туркменского газа, той пользы, которую Азербайджан может получить от этого проекта - но дальше разговоров это, конечно, не пойдет. Практическая реализация этого проекта не стала более вероятной после подписания Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. И не станет.

- То есть, вы думаете, ни поддержка Трампа, ни открытие представительства ИИЭС, ни то, что российский премьер Медведев ведет постоянные консультации, не сдвинет этот процесс с мертвой точки, да?

- Транскаспийский газопровод должен стать частью южного газового коридора, который Европа твердо намерена получить. Однако подключение к этому коридору Туркменистана, которое обсуждается сейчас, не является критичным, хотя бы с точки зрения объемов, который Туркменистан может поставить. Для того, чтобы участие Туркменистана в этом проекте стало рентабельным, он должен существенно нарастить добычу, что вряд ли возможно.

Я убежден в том, что из теории в практику вопрос не перейдет в ближайшее время. Кроме того, возникает очень много вопросов, по поводу того, способен ли Туркменистан обеспечить в необходимых объемах поставки в Индию по газопроводу Туркменистан–Афганистан–Пакистан-Индия. С этим газопроводом вообще очень много сложностей, потому процесс максимально не прозрачный.

Доходит уже до смешного: Туркменистан подписывает соглашение с Челябинским трубным заводом о том, что во втором квартале 2019 года начнется поставка труб, а в это же самое время заявляет, что строительство туркменского участка к этому времени уже завершено. Пакистанская пресса сейчас обсуждает время начало строительство на территории Афганистана и Пакистана, а про туркменский участок говорят, что он уже построен, хотя его еще не начинали.

Знаете, вроде вопрос серьезный, но порой доходит до таких глупостей, что даже не знают, как это обсуждать, что вообще можно сказать. В европейском направлении, т.е. с Транскаспийским газопроводом так не пошутишь: там весь процесс гораздо более прозрачен и с этой точки зрения не удобен для Бердымухаммедова, потому что ему будет гораздо труднее морочить людям голову и обманывать.

- Но как вы думаете, европейское направление более реалистично?

- Нет, оно не более реалистично и не менее. Это мог бы быть очень выгодный проект, но против него выступает Россия, а, значит, этому проекту не быть в ближайшее время, каким бы привлекательным бы он ни был для Туркменистана, Азербайджана и Европы.

- Получается, что стратегических тем для обсуждения практически нет. Значит, статус делегаций вряд ли будет высоким?

- Приглашены члены правительства и в частности руководители министерств экономического и энергетического блоков. Участие глав государств и правительств изначально не предполагалось, т.е. тогда была сформирована повестка, а это произошло достаточно давно и Туркменистан начал готовиться проведению этого форума, участие глав государств и глав правительства не планировалось. Появлялась в одно время информация о том, что вроде бы премьер-министры России и Казахстана подтверждали свое участие. Кто из них приедет, не известно. Понимаете, это Туркменистан, здесь очень трудно ориентироваться: говорят одно, а на самом деле происходит другое.

- Хорошо, а что происходит с вашим президентом? В смысле, на самом деле?

- Президент Бердымухамедов месяц неизвестно чем занимается, отсутствует. В программе этого форума на 12 августа запланировано его выступление перед участниками международной конференции. Сможет ли он там быть? Думаю, кроме его самого никто не может это точно знать.

Ходят слухи о том, что ему удалили почки (обе или одну) , что у него очень тяжелые проблемы со здоровьем, или тяжелые проблемы со здоровьем у его родителей, в частности мать его тяжело больна… Никто не может этого знать точно. За все те 12 лет, с тех пор как он после смерти Ниязова занял президентский пост, он впервые попал в ситуацию, которую не контролирует. именно этим и обусловлено его долгое отсутствие: он просто не знает, что ему делать.

Устраивать цирковые выступления - с катанием на велосипеде, со стрельбой, прочие мероприятия шутовские, которые он обожает и регулярно проводит, видимо ему что-то мешает, сейчас. Поэтому очень трудно предсказать, что будет с этим дальше, но сегодня его нет, он провел заседания правительства 5 июля, а сегодня 3 августа (день, когда записывалось интервью-Е), его с тех пор никто не видел…

- Почему? Его по телевизору показывали…

- Это все ерунда! Во-первых, это в любом случае постановка, т.е. даже это был действительно он или даже это действительно было снято в тот самый день, когда это показывали, это в любом случае постановка. Потому, что если это был он, он позировал, а не работал. И кому это нужно было, чтобы это позировал, сам ли он это захотел, или его заставили это сделать, сейчас никто не может об этом говорить.

Во вторых , с 5 июля, он не функционирует, как глава государства, а заодно и растворилось где-то правительство - в полном составе. Бердымухамедов отпустил все правительство в отпуск - весь руководящий состав (о чем это было объявлено) с 15 июля по 15 августа. Такое происходит каждый год - президент их отпускает публично. Он выступает и говорит: езжайте, отдохните, причем он зачастую называет места, куда можно ехать отдыхать - туркменские здравницы и курорты, которые они понастроили, куда обычные люди не ездят, по большей части.

Он расписывает, какой министр в каком санатории должен отдыхать. Но обычно это занимает две недели, а в этот раз почему-то он дал отпуск месяц. Причем, что удивительно, этот месяц нахлестывается на тот самый Каспийский форум, о котором мы с вами говорим. Форум должен стартовать 12 августа, там заезд высокопоставленных гостей, руководителей министерств, заместителей министров, представителей частных компаний, которые обычно коммуницируют с Туркменистаном на правительственном уровне.

Все эти люди начнут приезжать 10 числа, а правительство до 15 почему-то в отпуске. Никто этому внимания большого не придал, хотя это такая очередная такая не состыковка, которая говорит о том, что они суетятся и врут невпопад. Вот только вчера была делегация, приезжали представители малазийской компании Петроназ и с ними встречался министр иностранных дел Рашид Мередов. Во всяком случае, судя по фотографии. Впервые за это долгое время, член кабинета министров, появился и работал, несмотря на то, что у него вроде как отпуск, должен был сейчас. Ну такая вещь несуразица - это обычная для Туркменистана практика.

- В крайнем случае это этот форум отменили бы, перенесли под каким-нибудь благовидным предлогом.

- Для того, чтобы отменить этот форум, должно быть высочайшее решение, и это решение должен принимать либо президент Туркменистана, либо при определенных условиях, тот человек, который замещает президента. И то, что этого решения нет, может означать и в том числе то, что они до сих пор так и не определились дееспособен президент или нет. Но всякое может быть, понимаете: человек необязательно должен умереть, он может плохо себя чувствовать и не быть в состоянии работать. Хотя мыслительные способности "аркадага" и в более рядовых ситуациях вызывают большие сомнения.

- А что было, когда не стало Туркменбаши?

- Тут многие пытаются проводить параллели с теми днями. И многие тогда обратили внимание, насколько быстро и слажено все было организовано, и вот этот переворот, который они оформили моментально в течение 2-х, 3-х дней, то есть возбудили уголовное дело, и арестовали руководителя парламента, который должен был исполнять обязанности президента, моментально внесли изменения в конституцию, выскочил Бердымухамедов, который стал исполняющим обязанности, и одновременно заявил о том, что он будет участвовать в выборах, т.е., случилась такая ситуация, которую иначе, чем государственный переворот, с юридической точки зрения квалифицировать никак нельзя.

Но тем не менее, надо отдать им должное, все было организовано очень четко, но там руководили процессом другие люди, там находилась на своих постах та группа людей, которых считают уже очень давно и не без основания теневыми руководителями Туркменистана. При Ниязове это были начальник охраны президента и его главный помощник. Так что, по большому счету, кончина Ниязова на процесс принятия решений не сильно повлияла. Но потом Бердымухамедов сумел со всеми этими людьми, которые его, собственно говоря, посадили в президентское кресло, расправиться.

И сейчас не совсем понятно, как там принимаются решения. Поскольку сейчас этого решения нет, ну значит нет человека, которое это решение принимает. Но как это расценивать - тут можно предполагать, строить версии, догадываться. Очень может быть, что 12 числа Бердымухамедов появится и все будет как обычно, но люди же не слепые: все понимают, что просто так президенты на месяц не пропадают.

- А как месячный паралич власти воспринимает население? Не активизировались ли какие-то чудом уцелевшие протестные группы?

- Население осторожно этот вопрос обсуждает: все понимают, что что-то происходит. Все ведут себя осторожно, потому что не знают, выкарабкается он из этой ситуации, или нет, никто не уверен в том, увидим мы его вообще когда-нибудь. Люди просто затаились. Они боятся спугнуть удачу. Многие пытались, в том числе в интернете - анализировать ситуацию. Но в основном все сходятся в одном: чтобы ни произошло, в любом случае, хуже уже быть не может. В условиях Туркменистана любое изменение это будет изменение к лучшему.

Если, предположим, сейчас он приведет себя в порядок, побреется и явится участникам Каспийского форума в полном здравии - ну, значит все будет продолжаться так, как было. Но люди действительно его не любят. Поэтому любой ущерб действующей власти для людей - бальзам на сердце. Говорить о том, что там что-то активизируется, не приходится, потому что организация общества нулевая, прессы нет, гражданского общества тоже… Поэтому каждый человек, сидя дома, оценивает свои шансы, свои риски и предпочитает не высовываться. Людей можно понять, потому что они серьезно рискуют.

- Есть информация по поводу его сына? Где он, что с ним?

- Последняя официальная информация о том, что с ним происходило: он был назначен не так давно хякимом Ахалского велаята (бывшей Ашхабадской области). То, о чем не сообщили, по закону происходит автоматически. Он был депутатом парламента и занимал должность заместителя хякима. С тех пор, как он был назначен хякимом, он должен был сложить депутатские полномочия, потому что хяким депутатом быть не может по закону.

А это значит, что теперь без внесения изменения в конституцию Сердар Бердымухамедов не может стать президентом Туркменистана без выборов. То есть, когда он был депутатом, достаточно меджлису проголосовать и выбрать его своим председателем - и он автоматически становится и.о. президента.Перестав быть депутатом, Сердар Бердымухамедов утратил возможность встать во главе государства без выборов.

Таким образом, однозначно можно сказать, что президент Бердымухамедов сына своего от поста главы государства отдалил. Не приблизил, как очень многие считают, а наоборот отодвинул. Зачем это было сделано, понять трудно. В основном рассматривается версия такая, что Ахалский велоят становится грандиозным центром по получению откатов в строительных проектах. Там строится столько всего, там такие деньги сейчас будут во-первых израсходованы, во-вторых получены руководством государства в виде взяток, откатов, и прочих прелестей, что говорят, что Бердымухамедову было необходимо, чтобы его сын этот процесс лично контролировал.

Но ничто не мешало семье президента контролировать процесс, не занимая формальных должностей. Теперь о том, чем занимался в прошедший месяц его сын. Его не было все это время вместе с папой. Он не появлялся ни в каком виде, ни в каком качестве, нигде. Он был на заседании правительства, 5 июля, ну вероятно был, потому что на нем внимание не акцентируется. Но как губернатор области он конечно был. Тем более что это было расширенное заседание, посвященное итогам первого полугодия. Он должен был там быть.

А потом он пропал. С тех пор появлялся только Рашид Мередов - министр иностранных дел и вице-премьер. 6 июля проводил встречу с представителем Евросоюза Федерикой Могерини. Вот вчера-позавчера он с малазийцами встречался, и его участие в этих мероприятиях было освещено официальными СМИ. Больше ни один туркменский чиновник официально не появлялся, включая президента и его сына.

- Может, Мередов и есть преемник, раз его выпустили на

- Об этом тоже говорят, это возможно. Ну, во-первых, он старейший по сроку службы член правительства. Во-вторых, нельзя сказать, что он очень близок с президентом, и, пожалуй, в том числе и из-за этого Рашид Мередов все-таки фигура, которая обладает определенной самостоятельностью: у него такой характер работы, что он не сидит с утра до вечера возле президента.

И помимо того, что он участвует в забегах и заездах велосипедных и в правительственных [мероприятиях], когда они там в волейбол играют или делают вид, что на тренажерах занимаются, он активно выполняет свои функции министра иностранных дел - очень много ездит, очень много встречается, и, честно говоря, сегодня лицо Туркменистана за рубежом - это Рашид Мередов. И, конечно, он обладает ресурсом, достаточным для того, чтобы хотя бы считаться одним из претендентов на что-нибудь…

- Ну что же, главная интрига открывающегося на днях форума - будет ли там президент Туркменистана. Подождем 12 августа.

- Ну знаете, это все равно, что сетью рыбу ловить. Двенадцатого, конечно, все узнают. А вот попробовать разобраться до этого дня, что там происходит - это уже спортивный интерес. Все занимаются этим сейчас, все выдвигают какие-то версии, в том числе самые нелепые.



09.08.2019 Источник - stanradar.com

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