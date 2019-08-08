Башкирские кыргызы. Кто они? - Кылыч Эсен уулу

19:38 09.08.2019

Башкирские кыргызы. Обер-офицер Башкирских кантонов. Литография 1829-1830 гг.



Кылыч Эсен уулу, историк, тюрколог, востоковед



Литография была создана в 1829-30 годах, на ней изображен кыргызский обер-офицер башкирских кантонов. Племя "Кыргыз" является одним из этнокомпонентов башкирского народа. Сам башкирский народ представляет собой сложное этнополитическое объединение, как и кыргызский народ, который состоит из племен правого, левого крыла и племенной группы – ичкилик. Башкирский народ также состоит из трех племенных объединений, которые формировались в течение долгого времени. Кыргызы входят в так называемую нижнебельскую группу (северо-западная группа) башкирского народа.



Когда и как появились башкирские кыргызы в местах современного проживания достоверно неизвестно, можно лишь утверждать, что они пришли вместе с башкирами нижнебельской группы с востока, из Центральной Азии. Племя "Кыргыз" поселилось в долине реки Белой, на юге земли башкирских кыргызов достигали верховьев реки Ик и Зай. Свою генеалогию по разным данным башкирские кыргызы возводят то к потомкам Чингисхана – Тонак-бию и Кадык-бию, то к легендарному – Коркут-Ата, которого представляют как потомка одного из сайидов (потомка пророка Мухаммада).



Согласно письменным данным от 1632 года, места расселения башкирских кыргызов ( "Киргизская вотчина") даны следующим образом: "через Белую на устье р.Понашты и вверх от той речки до устья Кичу, через р.Кичу по лугам Базыво, вверх р.Маты, р.Лязяды, Четкурга, Писаман, М.Маты, р.Балчиклы, р.Телгазы, Имчак, Сухов дол, р.Зюня, Сарсаз, Сагын, Узень дол, р.Ик, через р.Ик до р.Кривой Туб, до устья р.Ютазы, до устья Дымской, до верш. р.Клану, от вершины Бавлы до устья р.Нижней Усоярлык, до верш. р.Дымской до вершины р.Заю, по р.Заю до р.Зарыелы, до вершины р.Ютазы, до истоку Кугуст, через р.Лесной Зай до устья р.Имашу, от него до Кантюбы через р.Ик до Кайслы, до вершины р.Чукай, до вершины р.Соковой, через р.Зай до киргизского Булыку, от него до Дищуй, до соснового суходолу, вниз до р.Ушази и до устья Ишази через Су(ю)нь реку, до устья р.Большой Маты и вверх по Мате до вершины р.Илды, а с вершины до р.Ташлы, до устья через р.Сунь, до р.Мезиллы до Карык Кулану, от него до р.Бизяды, до Сарсаз от вершины Сарсазу, до вершины р.Актаныш до оз.Иргинеш, от него до вершины р.Кутылга, от нее до горы Иградуш, через р.Белую до р.Кунь, от нее до р.Илдаяку, от нее до вершины р.Калтию и до Старых Киргиз".



В 1690 году размеры "Киргизской вотчины" увеличились, за счет присоединения к ней Выморочной вотчины, которая располагалась "по р.Самаре, от Кинельского сырта и от Красного Яру, по обе стороны по рч. Юшаду до Терпелинского верхнего сырта". Во главе "Киргизской волости" стоял управитель с титулом тархан (генерал), который, согласно тюркской традиции, является воинским званием. В настоящее время башкирские кыргызы проживают в Бекалинском, Илишевском, Шаранском, Краснокамском, Туймазинском районах Башкортастана, а также в Азнакаевском, Ютазинском районе Татарстана.



По указу от 10 апреля 1798 года башкирское и мишарское население края было переведено в военно-служилое сословие и обязывалось нести пограничную службу на восточных рубежах России (Мищары или мещеряки - это одно из татарских объединений). В административном отношении были созданы кантоны, тем самым была окончательно введена Кантонная система управления в Башкортостане. Кыргызы входили в состав 10, 11 и 12 башкирских кантонов.



На территории Башкортостана и Татарстана было образовано Башкиро-мещерякское войско - иррегулярное военное формирование, составленное из объединения Башкирского войска и Мещерякского войска, позднее также включившее в свой состав Тептярские полки из других губерний. Мещеряки (Мещари) и тептяри - это общее название различных татарских объединений, в составе которых также были представители других народностей: чуваши, черемисы, остяки, удмурты, мордва и марийцы. Как и другие башкирские племена, кыргызы были в составе Башкирского войска, которое делилось на полки. На службу призывались лица мужского пола, в возрасте от 20 до 50 лет, от 4-5 дворов поочередно выставлялся один человек. Башкирское войско участвовало в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах Русской Армии 1813-1814 гг., русско-турецкой войне 1828-1829 гг., Хивинском походе 1839-1840 гг., Кокандских походах 1852 и 1853 годов, Крымской войне 1853-1856 гг., участвовали в защите Балтийского побережья от англо-французских вторжений.



Правление Башкиро-мещерякского войска комплектовалось из армейских штаб офицеров, кантонное и походное руководство - из башкир, мишарей и тептярей. Должностные лица Башкиро-мещерякского войска комплектовались из представителей башкирских и мишарских феодалов. Они назначались кантонными начальниками и утверждались генерал-губернатором.



Анализируя данную литографию, можно сказать, что там изображен башкирский кыргыз - обер-офицер одного из башкирских кантонов. На нем войлочный калпак, с загнутыми краями и надрезом спереди и сзади, правда, калпак высокий, а разрезы загнутых краев спереди и сзади не такие длинные, как у Енисейских кыргызов. Вместе с тем, у башкирских кыргызов есть этнографические особенности, присущие только им. Например, только башкирские кыргызы носили в то время высокие войлочные шапки, очень похожие на современные кыргызские калпаки. Другие башкиры такие головные уборы не надевали. По антропологическому типу башкирские кыргызы были монголоидны, такие же как и остальные башкиры нижнебельской группы, в противовес Енисейским кыргызам, которые были европеоидными, светловолосым и светлокожим этносом даже в XVIII веке.



Стилистика и грамматика авторов сохранена.