American Conservative: Почему ОАЭ решили выйти из Йемена?

20:33 09.08.2019

Аннотация

Александр Белов, 9 августа 2019, 10:08 - REGNUM

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), возможно, наконец-то поняли то, что никак не могут понять США: вооруженные интервенции, преследующие двусмысленные цели, отсутствие надежных союзников и стратегии выхода в конечном итоге могут привести только к катастрофе, пишет Майкл Хортон в статье для издания The American Conservative.



Подобные интервенции быстро истощают нацию, приводят к крупным расходам и серьезным потерям среди военных. Также они могут спровоцировать опасные последствия второго и третьего порядка. Именно поэтому после четырех лет боевых действий власти ОАЭ объявили о выводе из Йемена значительной части своих сил. Теперь ОАЭ поставили на первое место стратегию мира, а не войны.



Вывод эмиратских военных из Йемена широко освещали в американских СМИ. Ряд симпатизирующих Вашингтону мозговых центров преподнесли изменение политики ОАЭ как результат "выполненной миссии". Но ОАЭ решили вывести военных из Йемена не потому, что они выиграли конфликт, а потому, что руководство страны понимает, что ОАЭ не могут победить.



"Маленькая Спарта", так однажды назвал ОАЭ бывший министр обороны США Джеймс Мэттис. Страна обладает значительно более компетентными вооруженными силами по сравнению с вооруженными силами своего главного союзника в Йемене - Саудовской Аравии. Однако ОАЭ и их доверенные лица не смогли одержать победу над йеменскими хуситами, хотя и добились некоторых мимолетных успехов в борьбе с боевиками "Аль-Каиды на Аравийском полуострове" (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ОАЭ не смогли добиться результата в Йемене, несмотря на то, что страна потратила десятки миллиардов долларов на покупку оружия и подготовку сил безопасности и различных ополченческих групп.



Несмотря на то, что основной причиной изменения политики ОАЭ в Йемене стало признание тщетности военного участия, существовали и другие причины. Вооруженные силы ОАЭ малочисленны и сильно зависят от наемников, которых можно встретить и среди генеральского состава. Участие страны в войне в Йемене привело к существенному напряжению вооруженных сил ОАЭ, сократив их потенциал для решения вопросов, связанных с потенциальным конфликтом с Ираном, который предоставляет ограниченную, но очень важную помощь хуситам.



Кроме того, война в Йемене обошлась ОАЭ в миллиарды долларов в то время, как темпы их экономического роста замедляются. ОАЭ также обратили внимание на международное осуждение войны в Йемене, в котором разразился худший гуманитарный кризис в мире. На протяжении большей части последних четырех лет ОАЭ и Саудовская Аравия поддерживали многочисленные ополченческие группы и "силы безопасности", которые чаще боролись друг с другом, чем с хуситами, с которыми они должны были сражаться. Из-за несостоятельности своих вооруженных сил Саудовской Аравии пришлось сильнее опереться на своих доверенных лиц и наемников, чем ОАЭ. Наемники оказались ненадежными, поскольку значительная их часть была больше заинтересована в извлечении денег и других ресурсов, чем в самой борьбе.

Эксперт из Школы восточных и африканских исследований (School of Oriental and African Studies, SOAS) Лондонского университета Габриэль Брук утверждает, что "многие ополченческие группы, поддерживаемые ОАЭ и Саудовской Аравией, больше заинтересованы в сохранении своих вотчин, чем в борьбе". Брук также считает, что некоторые группировки, поддерживаемые арабской коалицией, возможно, "даже заключили бы с хуситами договор о ненападении, если бы обе стороны пообещали уважать "территорию" друг друга".



Между тем группы ополченцев с радостью продолжают получать от ОАЭ и Саудовской Аравии деньги и оружие. Обе страны уже передали сомнительным ополченцам и силам безопасности современное оружие, поставки которого обошлись в миллиарды долларов. Часто случалось так, что это оружие просто продавали хуситам или боевикам АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



К чести руководства ОАЭ нужно сказать, что оно смогло признать неэффективность и опасность продолжения своего военного участия в йеменском конфликте. Вместо того чтобы удвоить свои военные усилия, как неоднократно делали США в рамках своих провальных конфликтов, в ОАЭ решили сократить военные потери и сосредоточить свою политику на чем-то более прагматичном и достижимом.



Вместо того чтобы и дальше придерживаться агрессивной, рискованной и контрпродуктивной стратегии Саудовской Аравии в Йемене, в ОАЭ, похоже, признали достоинства тонкой и в значительной степени деэскалационной политики своих соседей: Омана и Катара. Изначально Катар входил в возглавляемую Саудовской Аравией арабскую коалицию в Йемене, но когда он превратился в объект агрессивной внешней политики Саудовской Аравии и ОАЭ, Катар вышел из коалиции и с тех пор поддерживает усилия Омана, которые направлены на прекращение конфликта.



В случае прекращения внешнего военного вмешательства вполне возможно, что воюющие группировки Йемена смогут самостоятельно заключить мирное соглашение, которое со временем может привести к прочному и всеобъемлющему мирному урегулированию. Гражданская война в Северном Йемене, которая продолжалась с 1962 года по 1970 год, закончилась только тогда, когда Египет и Саудовская Аравия, которая по иронии судьбы вооружала и оказывала финансовую поддержку дедам нынешних хуситов, завершили военное участие в Йемене.



Солдаты-роялисты пытаются отразить египетскую танковую атаку. Гражданская война в Северном Йемене

Изменение политики ОАЭ в Йемене может ознаменовать собой начало конца йеменского конфликта. Это означает, что в ближайшем будущем в Йемене могут воцариться мир и единство. Даже частичный выход ОАЭ (самого компетентного участника арабской коалиции) из Йемена заставит Саудовскую Аравию пересмотреть собственную неудачную стратегию. Конечно, если фактический правитель Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бен Салман не сможет убедить администрацию президента США Дональда Трампа в необходимости увеличения роли Вашингтона в йеменской войне, чтобы компенсировать выход АОЭ. Учитывая упрямую приверженность США внешней политике, основанной на вечной войне, нельзя исключать эту опасную возможность.

9 августа 2019

Александр Белов