Гражданство ЕАЭС: станет ли "ползучая экспансия" Кремля реальностью?

21:16 09.08.2019 В извилистых коридорах российской власти в очередной раз родилась мысль "наградить" население стран, входящих в Еврaзийский экономический союз, новым "дубликатом бесценного груза" - паспортами с символикой ЕАЭС. Бессменный автор идеи - первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Константин Затулин.



"Нам, если мы серьезно относимся к Евразийскому союзу, не миновать, так же, как и Европейскому союзу, учреждения гражданства Евразийского эконoмического союза, - заявил он в ходе недавно состоявшейся пресс-конференции.

- Чтобы наряду с гражданством России, у меня был еще и статус гражданина Евразийского эконoмического союза. Второе гражданство… Если мы намерены его развивать, а не играемся в этот Евразийский союз, то мы обязаны прийти к общему гражданству". При этом российский политик особо подчеркнул, что намерен сосредоточиться на этой идее и бороться в Госдуме за ее воплощение. Но стоит ли нам, казахстанцам, желать господину Затулину удачи в столь нелегкой борьбе?



Ранее он уже поднимал вопрос учреждения единого для стран ЕАЭС гражданства. Было это два с половиной года назад. Тогда Затулин чуть ли не слово в слово сказал то, на чем акцентирует внимание и сегодня: "Я всегда считал, что для жителей союзного государства должно быть второе гражданство. А сейчас, может быть, имеет смысл говорить о втором гражданстве для жителей Евразийского эконoмического союза. Так же, как есть гражданство Евросоюза". Правда, с одной оговоркой: "Но этому препятствуют не только наши внутренние споры, но и позиция государств–членов ЕАЭС. Если одни, вроде Армении, к этому в общем–то склонны, то другие, например Белоруссия и Казахстан, этого не хотят".



И, действительно, в тот раз "паспортный проект" Затулина был накрыт волной критики и погребен в пучине разговоров о новых попытках "ползучей экспансии" Кремля. Но теперь российские аналитики, видимо, посчитав, что вода камень точит, дают инициативе Затулина куда более высокие шансы на воплощение. В частности, председатель экспертного совета Фонда "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук в интервью ИАЦ МГУ заявил, что "это не только вполне реалистичное предложение, но, более того, ожидаемое и долгожданное для наших народов".

Насколько на самом деле реальны перспективы учреждения единого гражданства на территории ЕАЭС? Какой позиции в этом вопросе будет придерживаться Казахстан? Если гипотетически предположить, что такое гражданство будет учреждено, то к каким это приведет последствиям (позитивным и негативным)? Какие потенциальные риски и угрозы заложены в этой идее, и какие страны ЕАЭС выиграют от ее реализации, а какие гарантированно проиграют? Слово казахстанским экспертам.



Толганай Умбеталиева, кандидат политических наук, гендиректор Центральноазиатского фонда развития демократии:

"Учреждение гражданства ЕAЭС грозит Казахстану потерей субъектности"

- Учреждение гражданства ЕAЭС, на мой взгляд, не реально ни сегодня, ни в среднесрочной перспективе. Бывшие постсоветские страны только начали строить свои независимые государства, в них только начала формироваться гражданская идентичность, и отказываться от этого никто не собирается - ни политические элиты, ни общества.

По крайней мере, Казахстана и Белоруссии. К тому же этот вопрос не решается только на уровне политической элиты или официальных органов. Здесь очень важно мнение общества. А значит, надо будет обязательно проводить референдум. И даже если чисто гипотетически предположить вероятность такого сценария, то, полагаю, большинство казахстанцев вряд ли поддержит такую инициативу.



Наша страна, как и прежде, будет придерживаться дипломатической линии поведения. Казахстан не станет открыто заявлять свою жесткую позицию по этому вопросу. Мягко, но откажет, предложив, например, перенести его рассмотрение на более отдаленный срок, либо сославшись на то, что создание ЕAЭС не предполагало и не будет в перспективе предполагать создания политического союза. А единое гражданство – одна из главных составляющих именно политического союза. Кроме того, учреждение гражданства ЕAЭС напрямую противоречит внешнеполитической концепции Казахстана - принципу многовекторности.



Достаточно сильное влияние на принятие решения по этому вопросу окажет и позиция общества. А во взаимоотношениях с ним политической элите Казахстана сегодня не нужны дополнительные раздражители. Эти взаимоотношения и без того носят достаточно напряженный характер, и усугублять его явно не в интересах нашей элиты. Напротив, она, скорее, заинтересована в поиске компромисса и сегодня как никогда хочет "подружиться" с обществом, "купить" его симпатии.



Кроме того, учреждение гражданства ЕAЭС будет противоречить нашей позиции, заключающейся в отказе от двойного гражданства. То есть получится, что мы в свое время приняли одно решение, а теперь вдруг хотим сделать разворот на 180 градусов и позволить казахстанцам иметь второе гражданство, союза? Тем более что оно вряд ли предоставит его обладателям какие-то особые условия. Это выглядело бы странным. Но самое главное – согласие с таким предложением грозит Казахстану потерей субъектности. Поэтому, повторюсь, с нашей стороны прозвучит, пусть и максимально мягко сформулированный, но достаточно четкий и однозначный отказ.



Теперь что касается плюсов и минусов от возможного учреждения гражданства ЕAЭС. Плюсов я пока не вижу. Россия создала себе очень негативный образ. А именно - в восстановлении положительного образа или, по крайней мере, образа государства, дающего надежду на выбор демократического пути. Реализуемая у нас модель транзита, переименование столицы, реакция на акции протеста и без того довольно сильно сказались на репутации власти. Поэтому кооперирование и интеграция с Россией в один политический блок не решит проблем Казахстана.



Минусы же есть, и они очевидны. Это потеря того самостоятельного голоса, который Казахстан на протяжении почти тридцати лет своей независимости пытался усилить, чтобы сделать его влиятельным на международной арене. Это рост протестности внутри страны. Это ухудшение отношений с Китаем. Это потеря авторитета в глазах стран центрально-азиатского региона: они с надеждой смотрят на Казахстан, который, по их мнению, должен и сам сохранить свою самостоятельность, и создать возможности для других государств ЦА в вопросах сохранения независимости.

У нашей республики пока есть и экономические, и политические ресурсы, чтобы "противостоять" давлению Москвы. Если же она ими не воспользуется, то в одно мгновение обесценятся не только наши амбициозные цели, но и мы сами как субъект международных отношений.

Уразгали Сельтеев, политолог:

"Кремль предпринимает неудачную попытку наполнить полуживой ЕAЭС новым "содержанием"

- То, что Константин Затулин вновь предложил учредить гражданство ЕAЭС именно сейчас, скорее всего, связано с его назначением по совместительству на должность специального представителя Госдумы по вопросам миграции и гражданства. Но не стоит воспринимать такую инициативу лишь как чистый популизм, обреченный на провал. Вряд ли это личный проект Затулина для обозначения себя в новой роли.

Всем должно быть четко понятно, что союзное гражданство (с параллельным существованием странового) выступает одним из факторов политизации ЕAЭС. Вероятно, Кремль предпринимает очередную неудачную попытку наполнить полуживое объединение новым "содержанием". Сегодня политический курс России как на внешнем, так и внутреннем поле испытывает острый дефицит идей. Рейтинг власти и уровень общественного доверия к ней находятся на критической отметке.

Протестные настроения стремительно усиливаются. Кремль не может нащупать новые конструкты, которые были бы способны сплотить российское общество, обеспечив и продлив жизнь нынешнему режиму. "Крымский фактор" уже исчерпан. Милитаризация сознания не дает нужного эффекта. В связи с этим периодически предпринимается зондаж то в сторону углубления проекта "Россия - Беларусь", то в направлении ЕAЭС.

Что касается аргументации в пользу необходимости введения "союзного гражданства", то она рыхлая. Сам Затулин не может обосновать целесообразность своего предложения. Свободное передвижение трудовых ресурсов на территории союза регулируется и обеспечивается основным договором, и в "дополнительных надстройках" в рамках экономического объединения оно не нуждается.

Но в любом случае, даже если проект "гражданство ЕAЭС" является не вбросом, а серьезным намерением, он нереализуем. Абсолютно уверен, что, например, в Казахстане это предложение будет моментально отвергнуто как властью, так и обществом. Надо понимать, что антироссийские настроения в нашей стране и без того являются восходящим трендом, а подобного рода предложения его только усиливают.

Поэтому я бы рекомендовал как можно скорее сделать соответствующее заявление от имени правительства или парламента Казахстана, чтобы не будоражить общественность и не создавать очередной повод для роста протестных настроений. Важно уже сейчас четко обозначить нашу позицию относительно вероятности введения института гражданства ЕAЭС. Не следует допускать даже гипотетических или теоретических дискуссий на этот счет, иначе вновь можно проиграть информационно.

Здесь также стоит напомнить, что когда прорабатывался проект Договора о создании ЕAЭС весной 2014 года, именно казахстанская сторона с одобрения Первого Президента РК настояла и добилась исключения пункта об общем гражданстве.

Жаксылык Сабитов, политолог:

"Казахстан официально откажется от такого "соблазнительного" предложения"

- Перспективы у этой идеи близки к нулю. За годы независимости элиты новых постсоветских государств привыкли жить отдельно, "без диктата центра". При этом некоторые представители бывшей метрополии переживают "постимперские фантомные боли". Это нормально. То же самое наблюдалось во Франции, в Великобритании, когда они теряли свои заморские владения.

Такие люди испытывают огромный психологический дискомфорт от того, что империя, с которой они всю жизнь себя ассоциировали, существенно уменьшилась в размерах. Этот феномен похож на механизм "боления" в спорте, когда нормальный человек за счет присоединения к чему-то очень большому и "великому", болея за "Барселону" или "Реал", повышает свою самооценку, а поражения команды или ее вылет в низшую лигу вызывают у него стресс и агрессию.

Казахстан и Беларусь "противятся этой идее" - здесь с Константином Затулиным следует безоговорочно согласиться. И, исходя из этого, можно утверждать, что перспективы учреждения такого гражданства нереальны. Казахстан попросту проигнорирует данную инициативу. Если же она будет поднята на официальном уровне (что очень маловероятно), то Казахстан официально откажется от такого "соблазнительного" предложения. Даже в Европе, которая шла к единству долгие десятилетия, нет никакого европейского гражданства - каждая страна сохранила свое.

Плюсов от такой идеи для Казахстана я не вижу, риски и угрозы мне тоже кажутся слишком гипертрофированными. Вряд ли Россия будет по-настоящему пытаться ввести единое гражданство с Казахстаном, однако не исключено, что по отношению к Беларуси она станет проводить более жесткую линию, склоняя ее к созданию реального союзного государства.

Словом, инициатива относительно единого гражданства - это не более чем один из многих ни к чему не обязывающих политических лозунгов "вымирающих видов динозавров-политиков", которые скучают по своему "юрскому периоду", не замечая того, что мы уже давно живем в совершенно другой эпохе.

Ислам Кураев, политолог:

"Зачем нам становиться изгоями"?

- На самом деле, это очередной вброс, попытка прощупать общественное мнение - таким образом специалисты оценивают уровень восприятия подобного рода новостей. И эти вбросы, несмотря на бредовость озвучиваемых идей, способные вызвать только смех, преследуют четко поставленную цель. Они становятся наработками для аналитиков и ложатся в основу стратегий продвижения на ближайшую перспективу.

Как отреагирует на все это наша страна? Думаю, что никак. Как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Для нас в озвученной идее нет никакой целесообразности. Мы и так потеряли ключи от своей экономики, поэтому не можем позволить себе допустить еще и потерю гражданства, разрушив тем самым собственный суверенитет.

Наше правительство, возможно, и не против идеи гражданства Евразийского союза, но отдает себе отчет в том, что народ такую позицию явно не одобрит. У нас благодаря грамотно проводимой внешней политике нет проблем в отношениях с мировым сообществом. И как будут смотреть на нас международные партнеры в случае, если мы поддержим такое предложение?

Инициативы такого рода заслуживают одного – игнорирования. От них нет никакой пользы. Они могут привести только к усилению напряженности внутри страны и эскалации негативного отношения к России.



09.08.2019 Источник - stanradar.com

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