Бишкек. Задержан начальник атамбаевского "народного штаба против беззакония" Кыяс Смалиев

21:20 09.08.2019

9 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Начальник народного штаба против беззакония Кыяс Смалиев задержан



Начальник народного штаба против беззакония Кыяс Смалиев задержан. Об этом 24.kg сообщили в партии СДПК.

Отметим, что его доставили накануне в ГСУ МВД бойцы СОБР. Он проходит подозреваемым по делу о захвате в заложники офицеров спецназа ГКНБ. Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок следственных мероприятий.

Депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и бывший парламентарий Равшан Джеенбеков, а также официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева также были допрошены в рамках следствия.



Читайте по теме

Дело Алмазбека Атамбаева. С Кундуз Жолдубаевой взяли подписку о неразглашении



7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира "Альфы" погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию - Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения - содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.