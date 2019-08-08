 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 09.08.2019
21:38  На имущество Атамбаева наложен арест
21:20  Бишкек. Задержан начальник атамбаевского "народного штаба против беззакония" Кыяс Смалиев
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15:39  Дело Атамбаева. Бывший президент отказался сотрудничать со следствием
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06:31  Дело Атамбаева. Бывшему президенту Киргизии предъявлено обвинение в коррупции
06:30  Беспорядки на площади Ала-Тоо в Бишкеке. Мэрия подсчитывает ущерб
01:22  Минсельхоз Киргизии Чодуев обвинен в протекции любовнице
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Четверг, 08.08.2019
20:54  КырМилиция начала жесткий разгон митингующих атамбаевцев на площади Ала-Тоо
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17:43  Жээнбеков стянул в Бишкек 1,5 тысячи племенных ополченцев - "народных дружинников"
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Бишкек. Задержан начальник атамбаевского "народного штаба против беззакония" Кыяс Смалиев
21:20 09.08.2019

9 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Начальник народного штаба против беззакония Кыяс Смалиев задержан

Начальник народного штаба против беззакония Кыяс Смалиев задержан. Об этом 24.kg сообщили в партии СДПК.
Отметим, что его доставили накануне в ГСУ МВД бойцы СОБР. Он проходит подозреваемым по делу о захвате в заложники офицеров спецназа ГКНБ. Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок следственных мероприятий.
Депутаты Ирина Карамушкина, Асель Кодуранова и бывший парламентарий Равшан Джеенбеков, а также официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева также были допрошены в рамках следствия.

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7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира "Альфы" погиб от огнестрельного ранения.
8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию - Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.
Сегодня ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения - содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.

Источник - 24.kg
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