На имущество Атамбаева наложен арест

21:38 09.08.2019

На имущество Алмазбека Атамбаева наложен арест. Сообщает МВД КР в пятницу.



"Решением суда наложен арест на имущество АО "Медиа-Форум" и телеканала "Апрель ТВ", - сообщает МВД КР.



МВД также сообщает, что "в рамках досудебного производства будут допрошены сторонники А.Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательства Кыргызской Республики".



Как уже сообщалось, 8 августа бывший президент КР Алмазбек Атамбаев задержан и взят под стражу по решению суда до 26 августа на время следственных действия.



В отношении Атамбаева ведется расследование по пяти эпизодам, связанным с незаконным обогащением, участии в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, также обвинения в коррупции.



По делу Атамбаева уже вызывались на допросы его сторонники, в том числе бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, депутат Ирина Карамушкина и другие, был опрошен также сын Атамбаева.



Телеканал "Апрель" был создан Атамбаевым в 2018 году, владельцем является сам Атамбаев и его фонд "Апрель". АО "Медиа Форум" также принадлежит Атамбаеву.



Промышленная группа АО "Форум" была создана Атамбаевым на базе АО "Кыргызавтомаш". К началу 2000 года в "Форум" входили акционерные общества "Кыргызавтомаш", "Агромаш" и "Электротехник", кыргызско-китайское и кыргызско-турецкое совместные предприятия.



Отметим, что Атамбаев входит в список самых богатых людей Кыргызстана.