В Шымкенте скончался "авторитетный" экс-каз-депутат и друг юности Елбасы - Сатыбалды Ибрагимов

21:41 09.08.2019

В Шымкенте сегодня, 9 августа, скончался бывший сенатор Сатыбалды Ибрагимов, сообщает портал Оtyrar.kz.

Сатыбалды Тлемисович Ибрагимов родился 13 марта 1940 года в поселке Карасу Сайрамского района. Доктор экономических наук, ученый, экс-депутат мажилиса парламента РК, он окончил профессионально-техническое училище №8 в Украине (1959 г.), Университет дружбы народов имени П. Лумумбы в Москве.

Свой трудовой путь Сатыбалды Ибрагимов начал плечом к плечу с первым президентом Казахстана - Нурсултаном Назарбаевым.

Свою карьеру Сатыбалды-ага начинал с работы плавильщика металлов в городе Темиртау, впоследствии занимал руководящие должности.

В период с 1988 по 2000 годы занимал посты вице-президента фирмы "Қазақаймақ", президента компании "Кармет-Оңтүстік", представителя главного офиса "Успатнит" города Лондона в Темиртау и президента компании "Қазхром".

Являлся членом Евроазиатской промышленной Ассоциации.