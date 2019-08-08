 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Кыргызстан   | 
"Мой отец борец за правду". Дочь Атамбаева обратилась к властям
07:08 10.08.2019

Художница Алия Шагиева, дочь бывшего президента Алмазбека Атамбаева, записала видеообращение к властям Кыргызстана. Она разместила его на своей странице в Facebook.

24.kg/obschestvo/126108_moy_otets_borets_zapravdu_doch_atambaeva_obratilas_kvlastyam/

"Я никогда не вмешивалась в политику, но в связи с беспределом, который творит власть, незаконным, несправедливым задержанием моего отца я больше не могу молчать. Нарушаются правовые нормы, отключаются оппозиционные каналы, рассылается ложная информация. Мне страшно за семью и мирных граждан", - говорит Алия Шагиева.
Она отмечает, что ее "отца пытались задержать якобы для получения свидетельских показаний по абсурдному высосанному из пальца делу по вывозу из страны криминального авторитета Батукаева".

На самом деле отца просто хотели арестовать из-за его оппозиционной деятельности. Точно так же, как и его многих сторонников, например, Кубана Кулматова и Сапара Исакова.
Алия Шагиева

События 7-8 августа она называет "правовым беспределом правоохранительных органов".
И подчеркивает, что властям "выгодно рассылать по СМИ информацию, что он прикрывается живым щитом - женщинами и детьми".
"Сторонники отца не были вооружены. Пожалуйста, не ведитесь на провокации и ложь", - призывает художница.

Отец позвонил мне сразу после ареста и сказал, что сдался силовым органам с целью предотвращения новых жертв. Правда на нашей стороне! Мой отец невиновен! Мой отец борец за правду. И правда восторжествует!
Алия Шагиева

Фото со страницы Алии Шагиевой в Facebook

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира "Альфы" погиб от огнестрельного ранения.
8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию - Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.
Вчера ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения - содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.

Источник - 24.kg
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