За участие в путче задержаны полевые командиры атамбаевцев - Жамгырчиев и Кылычев

07:10 10.08.2019

10 августа 2019, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (33)

Дело Атамбаева. Еще двоих сторонников бывшего президента задержали



Двоих сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева Алгу Кылычева и Амантура Жамгырчиева задержали. Об этом 24.kg заявили представители народного штаба.

Уточняется, что поздно ночью из следственного управления МВД вышли Темирлан Султанбеков, Эрмек Окенов, Мээрбек Мискенбаев и Тилек Абдиев.

По какому делу проходят Алга Кылычев и Амантур Жамгырчиев, не сообщается.

Ранее также задержали советника Атамбаева Фарида Ниязова и начальника народного штаба Кыяса Смалиева. Остальных, в том числе двух сыновей бывшего главы государства Сейитбека и Сейтека, а также Кундуз Жолдубаеву, Ирину Карамушкину, Асель Кодуранову, Равшана Джеенбекова и других, допросили и отпустили.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира "Альфы" погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего президента уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию - Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Вчера ночью на выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения - содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.